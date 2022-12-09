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柯佳嬿耶誕想要驚喜 坤達挑PANDORA情侶鍊霸氣回應

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
坤達配戴Pandora Moments最新冬季系列。圖／Pandora提供
坤達配戴Pandora Moments最新冬季系列。圖／Pandora提供

耶誕佳節即將到來，每年都會在信義區打造耶誕氛圍打卡熱點的丹麥品牌Pandora，延續今年冬係計列「MORE THAN A GIFT」主題，在信義香堤大道廣場打造充滿北歐銀白耶誕氛圍的Pandora HOLIDAY SEASON溫馨耶誕小屋 ，將經典的「復古車載耶誕樹」造型吊飾等比放大，重現北歐家庭買樹回家、一同倒數迎接佳節的興奮時刻，自即日至2023年1月2日止還有打卡送禮活動。品牌好友坤達特地擔任小屋落成的入厝嘉賓，分享贈禮哲學之外，也大方答應老婆柯佳嬿想要耶誕驚喜的公開喊話。

坤達表示Pandora Moments 2022年最新冬季系列剛好有她最喜歡星星圖案，因此也是這次最想購入的新作。他也觀察到，Pandora有許多設計其實相當中性，除了很適合送禮，也能一起配戴，因此針對喜歡簡約搭配的他和柯佳嬿，他認為最適合的情侶對鍊應該是手鍊或項鍊。雖然柯佳嬿平常不太購物，他其實都有在小心觀察老婆的喜好作為送禮的依據，即使不是假日，有想到也都會送禮物。他還透露自己以前曾經送禮失敗，想以寵物用品討好柯佳嬿到效果不佳，因此建議男生送禮最好還是以對方本身用得到為優先考量。

Pandora Moments 2022年最新冬季系列「MORE THAN A GIFT」，一系列作品以璀璨流星珠寶和充滿童趣的歡樂耶誕元素設計，讓每一個Pandora禮盒不僅是禮物，更是一份情感的傳遞。今年台北信義新光三越A11香堤大道廣場耶誕溫馨聖誕小屋周圍，也以各種禮物、紅色復古車、耶誕樹等場景佈置出Pandora北歐風格的夢幻雪國。展出期間凡於Pandora小屋現場完成拍照打卡任務，並加入Pandora台灣官方LINE好友，即可獲得一份神祕聖誕小禮；此外，凡活動期間至全台Pandora門市單筆結帳金額滿3,800 元，即贈Pandora聖誕咖啡勺禮盒，數量有限，送完為止。

PANDORA HOLIDAY SEASON溫馨聖誕小屋消費者活動

1. 與Pandora溫馨聖誕小屋合照

2. 將照片上傳至個人Facebook或Instagram設為公開分享貼文，並標註指定hashtag： #PandoraTW @theofficialpandora

3. 掃描QR code加入Pandora 台灣官方LINE官方帳號好友，即可獲得Pandora神秘小禮一份

加碼活動：凡於活動期間單筆結帳金額滿3,800元，再贈Pandora聖誕咖啡勺禮盒一份，每日數量有限，送完為止。

Pandora Moments密鑲寶石璀璨星形短項鍊，3,280元。圖／Pandora提供
Pandora Moments密鑲寶石璀璨星形短項鍊，3,280元。圖／Pandora提供
Pandora Christmas Cottage丹麥溫馨聖誕小屋快閃信義香堤廣場至1月2日止。圖／Pandora提供
Pandora Christmas Cottage丹麥溫馨聖誕小屋快閃信義香堤廣場至1月2日止。圖／Pandora提供
Pandora Moments紅鼻子馴鹿Murano琉璃吊飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora Moments紅鼻子馴鹿Murano琉璃吊飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora Moments復古車載聖誕樹串飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora Moments復古車載聖誕樹串飾，2,080元。圖／Pandora提供
坤達配戴Pandora Moments最新冬季系列。圖／Pandora提供
坤達配戴Pandora Moments最新冬季系列。圖／Pandora提供
Pandora Moments星形T字釦蛇形手鍊，3,680元。圖／Pandora提供
Pandora Moments星形T字釦蛇形手鍊，3,680元。圖／Pandora提供
Pandora Christmas Cottage丹麥溫馨聖誕小屋快閃信義香堤廣場至1月2日止。圖／Pandora提供
Pandora Christmas Cottage丹麥溫馨聖誕小屋快閃信義香堤廣場至1月2日止。圖／Pandora提供
坤達擔任Pandora丹麥溫馨聖誕小屋入厝嘉賓。圖／Pandora提供
坤達擔任Pandora丹麥溫馨聖誕小屋入厝嘉賓。圖／Pandora提供
坤達配戴Pandora Moments最新冬季系列。圖／Pandora提供
坤達配戴Pandora Moments最新冬季系列。圖／Pandora提供
坤達擔任Pandora丹麥溫馨聖誕小屋入厝嘉賓。圖／Pandora提供
坤達擔任Pandora丹麥溫馨聖誕小屋入厝嘉賓。圖／Pandora提供

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