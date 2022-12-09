柯佳嬿耶誕想要驚喜 坤達挑PANDORA情侶鍊霸氣回應

耶誕佳節即將到來，每年都會在信義區打造耶誕氛圍打卡熱點的丹麥品牌Pandora，延續今年冬係計列「MORE THAN A GIFT」主題，在信義香堤大道廣場打造充滿北歐銀白耶誕氛圍的Pandora HOLIDAY SEASON溫馨耶誕小屋 ，將經典的「復古車載耶誕樹」造型吊飾等比放大，重現北歐家庭買樹回家、一同倒數迎接佳節的興奮時刻，自即日至2023年1月2日止還有打卡送禮活動。品牌好友坤達特地擔任小屋落成的入厝嘉賓，分享贈禮哲學之外，也大方答應老婆柯佳嬿想要耶誕驚喜的公開喊話。

坤達表示Pandora Moments 2022年最新冬季系列剛好有她最喜歡星星圖案，因此也是這次最想購入的新作。他也觀察到，Pandora有許多設計其實相當中性，除了很適合送禮，也能一起配戴，因此針對喜歡簡約搭配的他和柯佳嬿，他認為最適合的情侶對鍊應該是手鍊或項鍊。雖然柯佳嬿平常不太購物，他其實都有在小心觀察老婆的喜好作為送禮的依據，即使不是假日，有想到也都會送禮物。他還透露自己以前曾經送禮失敗，想以寵物用品討好柯佳嬿到效果不佳，因此建議男生送禮最好還是以對方本身用得到為優先考量。

Pandora Moments 2022年最新冬季系列「MORE THAN A GIFT」，一系列作品以璀璨流星珠寶和充滿童趣的歡樂耶誕元素設計，讓每一個Pandora禮盒不僅是禮物，更是一份情感的傳遞。今年台北信義新光三越A11香堤大道廣場耶誕溫馨聖誕小屋周圍，也以各種禮物、紅色復古車、耶誕樹等場景佈置出Pandora北歐風格的夢幻雪國。展出期間凡於Pandora小屋現場完成拍照打卡任務，並加入Pandora台灣官方LINE好友，即可獲得一份神祕聖誕小禮；此外，凡活動期間至全台Pandora門市單筆結帳金額滿3,800 元，即贈Pandora聖誕咖啡勺禮盒，數量有限，送完為止。

PANDORA HOLIDAY SEASON溫馨聖誕小屋消費者活動

1. 與Pandora溫馨聖誕小屋合照 2. 將照片上傳至個人Facebook或Instagram設為公開分享貼文，並標註指定hashtag： #PandoraTW @theofficialpandora 3. 掃描QR code加入Pandora 台灣官方LINE官方帳號好友，即可獲得Pandora神秘小禮一份