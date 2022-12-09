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陳昊森、柯佳嬿站台PIAGET Glide into Joy上身曬歡樂

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
陳昊森與柯佳嬿出席活動時，柯佳嬿表示特別喜歡身上以陽光為靈感的金色珠寶，陳昊森則對手上的綠色鏤空Polo腕表讚譽有加。圖／PIAGET提供（合成圖）
陳昊森與柯佳嬿出席活動時，柯佳嬿表示特別喜歡身上以陽光為靈感的金色珠寶，陳昊森則對手上的綠色鏤空Polo腕表讚譽有加。圖／PIAGET提供（合成圖）

為歡慶歲末的感恩、團聚時刻，瑞士高級珠寶與腕表品牌伯爵（PIAGET）推出Glide into Joy主題新品，全系列包含具宮廷式雕刻紋飾的Possession珠寶新品、受到陽光啟發、具有無限可能的Sunlight Radiant Inifinity，更有品牌經典Polo系列女表的蔚藍新色面盤。今日再邀請到PIAGET形象大使陳昊森與金鐘影后柯佳嬿出席，兩人分別選擇全身伯爵珠寶造型，更帶來溫暖、明亮的節慶氣氛。

陳昊森今日出席時以酒紅色雙排扣西裝搭配了白色長T恤、與Polo系列孔雀綠鏤空腕表。他特別提到因為伯爵的關係，最近重新喜歡上了綠色，不管是帽子、配件、飾品，都喜歡綠色帶來的印象，同時表款能一眼看穿底部的工藝結構，更具有獨特美感。同時他再推薦了今日身上的多款Possession珠寶，並感性表示每次轉動珠寶像不停地被轉到更好的地方，也鼓勵大家「不停做夢」。

柯佳嬿出席時則身穿一身亮眼的藍色洋裝，當被問到最喜歡的身上造型時，自陳特別喜歡金色的柯佳嬿表示，穿得簡單、但有飾品讓製造出亮點是不錯的造型tips，一如她身上的Sunlight Radiant Infinity珠寶帶來陽光、正能量的感受，在冬日中格外可貴。

今年伯爵的Glide into Joy佳節新品首推兩大亮點：其一是宮廷式雕刻（Décor Palace）紋飾首度出現在Sunlight系列珠寶與Possession珠寶上，以宮廷式雕刻生動細膩的紋飾，展現出婉約的內斂魅力。其二是Sunlight系列珠寶再進化為Sunlight Radiant Inifinity黃金鑽石戒指、項鍊與耳環等單品。原本的Sunlight系列從飽含正能量的陽光得到創作啟發，而Sunglight Radiant Infinity則呈現了放射狀、甚至不對稱的光芒，其中一對小巧的耳環便採前後兩片式結構，可拆解自由選擇單片、雙片、甚至不對稱造型，展出前已為VIP客人鑑賞、頗受好評。

另外還有兩款吸睛亮點，其中首推訂製款Possession七彩鑽戒，使用了對稱、漸變色彩的藍色剛玉鑲嵌，每一圈轉動，都讓虹彩時時相伴，需下訂後伯爵才開始搜尋寶石，曠日費時；另外去年9月時新發表的36毫米Polo系列女性腕表則帶來了冰河藍的新色面盤、愜意而年輕，表款使用品牌自製500P1自動上鍊機芯，表圈再鑲嵌60顆圓形切割鑽石總重約0.97克拉，輕柔、氣質、美豔，是手上的輕奢時計，價格店洽。

Polo系列孔雀綠鏤空超薄精鋼腕表，42毫米、精鋼、時間顯示，專賣店限定款，96萬元。圖／PIAGET提供
Polo系列孔雀綠鏤空超薄精鋼腕表，42毫米、精鋼、時間顯示，專賣店限定款，96萬元。圖／PIAGET提供
Limelight系列18K白金丹泉石彩色寶石頂級珠寶可轉換式手鐲，主石約8.21克拉，625萬元。圖／PIAGET提供
Limelight系列18K白金丹泉石彩色寶石頂級珠寶可轉換式手鐲，主石約8.21克拉，625萬元。圖／PIAGET提供
Sunlight系列18K玫瑰金鑽石耳環，47萬1,000元。圖／PIAGET提供
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Sunlight系列18K玫瑰金鑽石項鍊，69萬5,000元。圖／PIAGET提供
Sunlight系列18K玫瑰金鑽石項鍊，69萬5,000元。圖／PIAGET提供
Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋彩色寶石鑲鑽戒指，價格店洽。圖／PIAGET提供
Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋彩色寶石鑲鑽戒指，價格店洽。圖／PIAGET提供
PIAGET台灣總經理范瑞紅女士與金鐘視后柯佳嬿（左）、伯爵形象大使陳昊森（右）今日一同於《Glide into Joy》聖誕佳節珠寶暨腕表鑑賞會活動留影。圖／PIAGET提供
PIAGET台灣總經理范瑞紅女士與金鐘視后柯佳嬿（左）、伯爵形象大使陳昊森（右）今日一同於《Glide into Joy》聖誕佳節珠寶暨腕表鑑賞會活動留影。圖／PIAGET提供
陳昊森（右）與柯佳嬿（左）今日一同出席PIAGET的Glide into Joy活動，展現出愉快、分享的佳節氣氛。圖／PIAGET提供
陳昊森（右）與柯佳嬿（左）今日一同出席PIAGET的Glide into Joy活動，展現出愉快、分享的佳節氣氛。圖／PIAGET提供
Limelight系列18K白金丹泉石彩色寶石頂級珠寶可轉換式手鐲，主石約8.21克拉，625萬元。圖／PIAGET提供
Limelight系列18K白金丹泉石彩色寶石頂級珠寶可轉換式手鐲，主石約8.21克拉，625萬元。圖／PIAGET提供
經過電鍍處理的1200S1自動上鍊鏤空機芯，呈現了空靈、心曠神怡的沈穩綠色。圖／PIAGET提供
經過電鍍處理的1200S1自動上鍊鏤空機芯，呈現了空靈、心曠神怡的沈穩綠色。圖／PIAGET提供
Limelight系列18K白金丹泉石彩色寶石頂級珠寶可轉換式手鐲，主石約8.21克拉，625萬元。圖／PIAGET提供
Limelight系列18K白金丹泉石彩色寶石頂級珠寶可轉換式手鐲，主石約8.21克拉，625萬元。圖／PIAGET提供
Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑲鑽戒指，27萬5,000元。圖／PIAGET提供
Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑲鑽戒指，27萬5,000元。圖／PIAGET提供

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