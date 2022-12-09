陳昊森、柯佳嬿站台PIAGET Glide into Joy上身曬歡樂

為歡慶歲末的感恩、團聚時刻，瑞士高級珠寶與腕表品牌伯爵（PIAGET）推出Glide into Joy主題新品，全系列包含具宮廷式雕刻紋飾的Possession珠寶新品、受到陽光啟發、具有無限可能的Sunlight Radiant Inifinity，更有品牌經典Polo系列女表的蔚藍新色面盤。今日再邀請到PIAGET形象大使陳昊森與金鐘影后柯佳嬿出席，兩人分別選擇全身伯爵珠寶造型，更帶來溫暖、明亮的節慶氣氛。

陳昊森今日出席時以酒紅色雙排扣西裝搭配了白色長T恤、與Polo系列孔雀綠鏤空腕表。他特別提到因為伯爵的關係，最近重新喜歡上了綠色，不管是帽子、配件、飾品，都喜歡綠色帶來的印象，同時表款能一眼看穿底部的工藝結構，更具有獨特美感。同時他再推薦了今日身上的多款Possession珠寶，並感性表示每次轉動珠寶像不停地被轉到更好的地方，也鼓勵大家「不停做夢」。

柯佳嬿出席時則身穿一身亮眼的藍色洋裝，當被問到最喜歡的身上造型時，自陳特別喜歡金色的柯佳嬿表示，穿得簡單、但有飾品讓製造出亮點是不錯的造型tips，一如她身上的Sunlight Radiant Infinity珠寶帶來陽光、正能量的感受，在冬日中格外可貴。

今年伯爵的Glide into Joy佳節新品首推兩大亮點：其一是宮廷式雕刻（Décor Palace）紋飾首度出現在Sunlight系列珠寶與Possession珠寶上，以宮廷式雕刻生動細膩的紋飾，展現出婉約的內斂魅力。其二是Sunlight系列珠寶再進化為Sunlight Radiant Inifinity黃金鑽石戒指、項鍊與耳環等單品。原本的Sunlight系列從飽含正能量的陽光得到創作啟發，而Sunglight Radiant Infinity則呈現了放射狀、甚至不對稱的光芒，其中一對小巧的耳環便採前後兩片式結構，可拆解自由選擇單片、雙片、甚至不對稱造型，展出前已為VIP客人鑑賞、頗受好評。