孟耿如高級訂製珠寶初體驗！台灣設計師OLIVIA YAO展出

台灣珠寶設計師姚樹君(Olivia Yao)於2013年創立同名輕珠寶品牌OLIVIA YAO JEWELLERY,並於2020年開始,透過OLIVIA YAO FINE JEWELLERY SALON為客戶提供高級訂製珠寶。如今,品牌推出首個全新高級訂製珠寶系列「The Débutante」,以歐洲貴族社交舞會為發想,自即日起於台北東區舉辦為期2天的高級訂製珠寶展至12月11日止,採預約鑑賞制。初為人母、持續藝術創作、又創立自己香氛品牌的女星孟耿如特地出席展覽開幕活動,身為創作者的她表示,自己看到這系列珠寶作品,很能體會姚樹君在創作當下心中的喜悅之情。

「The Débutante」 是歐洲貴族成年初登場的交際舞會,象徵從少女到成年女性的轉變,孟耿如表示這次展覽主題也是她轉換新(母親)身份的時間點,也因此開始嘗試以前覺得很遙遠的珠寶。她表示這次配戴的祖母綠緞帶雙指戒細緻的緞帶讓她感覺很親近,有屬於自己的感覺,最喜歡的則是鑲嵌藍水藍寶石的珠寶,海水藍寶的藍帶給她很沈穩平靜的純粹感受。日前在社群發文抒發育兒壓力引起大家關切,她表示很意外,其實當了媽媽「反而有比以前更打扮、更認真在自己身上,」孟耿如說,當時發文說自己物慾很低、老公買的禮物也都很難讓她開心,不過沒收過珠寶,如果是今天配戴的珠寶,「(好心情)應該可以hold很久吧!」

The Débutante展出共19件高級訂製珠寶,設計也以舞會的服飾為發想,分為歐式花園和緞帶兩大主題,都是舞會禮服上常見的裝飾和設計主題,採用多種珍貴彩色寶石為素材,包括祖母綠、紅寶石、海水藍寶、蛋白石與碧璽、以及各式切割的鑽石。而每件珠寶所採用的寶石,就像首次從原礦經琢磨後首次亮相的少女,每顆寶石都有獨一無二的獨特光芒,有的作品甚至運用工藝難度較高的梯形鑽石夾鑲(Channel setting)方式製作。