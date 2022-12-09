孟耿如高級訂製珠寶初體驗！台灣設計師OLIVIA YAO展出

台灣珠寶設計師姚樹君（Olivia Yao）於2013年創立同名輕珠寶品牌OLIVIA YAO JEWELLERY，並於2020年開始，透過OLIVIA YAO FINE JEWELLERY SALON為客戶提供高級訂製珠寶。如今，品牌推出首個全新高級訂製珠寶系列「The Débutante」，以歐洲貴族社交舞會為發想，自即日起於台北東區舉辦為期2天的高級訂製珠寶展至12月11日止，採預約鑑賞制。初為人母、持續藝術創作、又創立自己香氛品牌的女星孟耿如特地出席展覽開幕活動，身為創作者的她表示，自己看到這系列珠寶作品，很能體會姚樹君在創作當下心中的喜悅之情。

「The Débutante」 是歐洲貴族成年初登場的交際舞會，象徵從少女到成年女性的轉變，孟耿如表示這次展覽主題也是她轉換新（母親）身份的時間點，也因此開始嘗試以前覺得很遙遠的珠寶。她表示這次配戴的祖母綠緞帶雙指戒細緻的緞帶讓她感覺很親近，有屬於自己的感覺，最喜歡的則是鑲嵌藍水藍寶石的珠寶，海水藍寶的藍帶給她很沈穩平靜的純粹感受。日前在社群發文抒發育兒壓力引起大家關切，她表示很意外，其實當了媽媽「反而有比以前更打扮、更認真在自己身上，」孟耿如說，當時發文說自己物慾很低、老公買的禮物也都很難讓她開心，不過沒收過珠寶，如果是今天配戴的珠寶，「（好心情）應該可以hold很久吧！」

The Débutante展出共19件高級訂製珠寶，設計也以舞會的服飾為發想，分為歐式花園和緞帶兩大主題，都是舞會禮服上常見的裝飾和設計主題，採用多種珍貴彩色寶石為素材，包括祖母綠、紅寶石、海水藍寶、蛋白石與碧璽、以及各式切割的鑽石。而每件珠寶所採用的寶石，就像首次從原礦經琢磨後首次亮相的少女，每顆寶石都有獨一無二的獨特光芒，有的作品甚至運用工藝難度較高的梯形鑽石夾鑲（Channel setting）方式製作。