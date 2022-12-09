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孟耿如高級訂製珠寶初體驗！台灣設計師OLIVIA YAO展出

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
孟耿如出席OLIVIA YAO FINE JEWELLERY 「The Débutante」展覽，演繹訂製珠寶。記者李政龍／攝影
孟耿如出席OLIVIA YAO FINE JEWELLERY 「The Débutante」展覽，演繹訂製珠寶。記者李政龍／攝影

台灣珠寶設計師姚樹君（Olivia Yao）於2013年創立同名輕珠寶品牌OLIVIA YAO JEWELLERY，並於2020年開始，透過OLIVIA YAO FINE JEWELLERY SALON為客戶提供高級訂製珠寶。如今，品牌推出首個全新高級訂製珠寶系列「The Débutante」，以歐洲貴族社交舞會為發想，自即日起於台北東區舉辦為期2天的高級訂製珠寶展至12月11日止，採預約鑑賞制。初為人母、持續藝術創作、又創立自己香氛品牌的女星孟耿如特地出席展覽開幕活動，身為創作者的她表示，自己看到這系列珠寶作品，很能體會姚樹君在創作當下心中的喜悅之情。

「The Débutante」 是歐洲貴族成年初登場的交際舞會，象徵從少女到成年女性的轉變，孟耿如表示這次展覽主題也是她轉換新（母親）身份的時間點，也因此開始嘗試以前覺得很遙遠的珠寶。她表示這次配戴的祖母綠緞帶雙指戒細緻的緞帶讓她感覺很親近，有屬於自己的感覺，最喜歡的則是鑲嵌藍水藍寶石的珠寶，海水藍寶的藍帶給她很沈穩平靜的純粹感受。日前在社群發文抒發育兒壓力引起大家關切，她表示很意外，其實當了媽媽「反而有比以前更打扮、更認真在自己身上，」孟耿如說，當時發文說自己物慾很低、老公買的禮物也都很難讓她開心，不過沒收過珠寶，如果是今天配戴的珠寶，「（好心情）應該可以hold很久吧！」

The Débutante展出共19件高級訂製珠寶，設計也以舞會的服飾為發想，分為歐式花園和緞帶兩大主題，都是舞會禮服上常見的裝飾和設計主題，採用多種珍貴彩色寶石為素材，包括祖母綠、紅寶石、海水藍寶、蛋白石與碧璽、以及各式切割的鑽石。而每件珠寶所採用的寶石，就像首次從原礦經琢磨後首次亮相的少女，每顆寶石都有獨一無二的獨特光芒，有的作品甚至運用工藝難度較高的梯形鑽石夾鑲（Channel setting）方式製作。

OLIVIA YAO FINE JEWELLERY的高級訂製服務，訴求為人生第一次嘗試的珠寶訂製，展覽作品均在百萬以內，訂價約70萬的祖母綠緞帶雙指戒為最高單價之作，作品均由台灣工匠精心製作。在展覽過後若有訂製需求、老件修改等，亦可透過品牌於台北中山站附近的珠寶沙龍訂製。「The Débutante」展覽除了亮相全新高級訂製珠寶系列 外，此次也特別於展區呈現品牌經典日常輕珠寶作品，一次近纜品牌全方面的創作能量。

The Dewy Eyed海水藍寶梯鑽耳環。圖／OLIVIA YAO FINE JEWELLERY提供
The Dewy Eyed海水藍寶梯鑽耳環。圖／OLIVIA YAO FINE JEWELLERY提供
孟耿如出席OLIVIA YAO FINE JEWELLERY 「The Débutante」展覽，演繹訂製珠寶。記者李政龍／攝影
孟耿如出席OLIVIA YAO FINE JEWELLERY 「The Débutante」展覽，演繹訂製珠寶。記者李政龍／攝影
孟耿如出席OLIVIA YAO FINE JEWELLERY 「The Débutante」展覽，演繹訂製珠寶。記者李政龍／攝影
孟耿如出席OLIVIA YAO FINE JEWELLERY 「The Débutante」展覽，演繹訂製珠寶。記者李政龍／攝影
The Sophisticated祖母綠緞帶雙指戒。圖／OLIVIA YAO FINE JEWELLERY提供
The Sophisticated祖母綠緞帶雙指戒。圖／OLIVIA YAO FINE JEWELLERY提供
The Dreamy水蛋白雲霓耳環。圖／OLIVIA YAO FINE JEWELLERY提供
The Dreamy水蛋白雲霓耳環。圖／OLIVIA YAO FINE JEWELLERY提供
The Pure帕帕拉夏緞帶胸針。圖／OLIVIA YAO FINE JEWELLERY提供
The Pure帕帕拉夏緞帶胸針。圖／OLIVIA YAO FINE JEWELLERY提供
The Forbearing Ring蕾絲花鑽石雙指戒。圖／OLIVIA YAO FINE JEWELLERY提供
The Forbearing Ring蕾絲花鑽石雙指戒。圖／OLIVIA YAO FINE JEWELLERY提供
The Laurel桂冠祖母綠項鍊。圖／OLIVIA YAO FINE JEWELLERY提供
The Laurel桂冠祖母綠項鍊。圖／OLIVIA YAO FINE JEWELLERY提供
The Enlightened祖母綠緞帶耳環。圖／OLIVIA YAO FINE JEWELLERY提供
The Enlightened祖母綠緞帶耳環。圖／OLIVIA YAO FINE JEWELLERY提供
The Stately矢車菊藍寶戒。圖／OLIVIA YAO FINE JEWELLERY提供
The Stately矢車菊藍寶戒。圖／OLIVIA YAO FINE JEWELLERY提供
孟耿如出席OLIVIA YAO FINE JEWELLERY 「The Débutante」展覽，演繹訂製珠寶。記者李政龍／攝影
孟耿如出席OLIVIA YAO FINE JEWELLERY 「The Débutante」展覽，演繹訂製珠寶。記者李政龍／攝影

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