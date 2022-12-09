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耶誕送禮香氛當紅！韓系、永續品牌推新品助療癒生活

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
belif推出療癒時光系列，以香氛為生活帶來療癒感。圖／belif提供
belif推出療癒時光系列，以香氛為生活帶來療癒感。圖／belif提供

隨著口罩解封，大家生活也恢復正常，又到了年底送禮時分，在生活緊張之際，療癒香氛成為顯學，不少品牌推出新品，在耶誕送禮時分，香氛成為當今的顯學。

以歐洲經由提煉而成的C&F香研所，與香氛大師Christian Provenzano合作，以花園、茶鑲及都會三大系列香氛為主，香氛採用天然精油單體成分與植物油提煉，沒有添加定香劑、化學成分、醇醚混和物等化工溶劑等，讓所有人都能安心使用，新推出的茶鑲系精油擴香，結合茶香與花果香，讓生活更為紓緩。

花園系則包括玫瑰小蒼蘭、茉莉白檀香、橙花香青檸、麝香白百合為主，準備迎接明年的春意盎然，而都會係走中性風格，包括，大吉嶺紅茶、雪松菸草花及白松佛手柑，還有全新推出的杜松森林等，提醒自己能夠返璞歸真。另外也推出埃及棉和有機棉毛巾，適合皮膚過敏的人使用。

韓系LG旗下的草本保養品牌belif，也推出一系列香氛身體保養，「療癒時光森林系列」帶有獨特清新的木質調，舒服的松樹香，彷彿在森林中漫步；「療癒時光清橙系列」則是柑橘調，尾韻帶有淡淡的草本香，為生活補充活力，全系列採用簡約包裝，包括有潔膚露、潤膚乳與護手霜等。

belif推出療癒時光系列，以香氛為生活帶來療癒感。圖／belif提供
belif推出療癒時光系列，以香氛為生活帶來療癒感。圖／belif提供
C&F香研所推出一系列香氛、毛巾新品。圖／C&F香研所提供
C&F香研所推出一系列香氛、毛巾新品。圖／C&F香研所提供
C&F香研所「茶鑲系精油擴香」揉和茶香作為基底，輔花果香調。圖／C&F香研所提供
C&F香研所「茶鑲系精油擴香」揉和茶香作為基底，輔花果香調。圖／C&F香研所提供
C&F香研所「花園系精油擴香」彷彿置身歐洲莊園，散發活潑清甜的溫暖氣息。圖／C&F香研所提供
C&F香研所「花園系精油擴香」彷彿置身歐洲莊園，散發活潑清甜的溫暖氣息。圖／C&F香研所提供

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