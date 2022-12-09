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抗寒對策美腿長靴集合了！保暖、顯瘦、修身一物三用

聯合報／ 記者釋俊哲 / 即時報導
Viv Go-Thick黑色小羊皮淡金扣過膝長靴，99,600元。圖 / Roger Vivier提供
Viv Go-Thick黑色小羊皮淡金扣過膝長靴，99,600元。圖 / Roger Vivier提供

隨著冷氣團即將報到、全台氣溫即將下探，一雙長靴除了有保暖效果，還能坐收顯瘦、修飾身形、展現美腿的多重效果。義式鞋履精品品牌Gianvito Rossi推出冬季靴款新品，包含牛仔廓形、小貓咪跟、厚底設計等不同風格，一次滿足室內舞池或街頭跨年的全方位需求、動靜皆宜。

名為Ribbon Cuissard 55的過膝長靴，在腳踝處特別加上小型綁帶設計，讓長靴也帶有高跟鞋的視覺聯想，因此名為「Ribbon」，像拆開禮物般、每次穿上都帶來輕快心情，並有米白、黑色兩種款式，同系列還有Ribbon Dumont短靴，金色Ribbon金屬裝飾搭配綠色皮革鞋面，輕奢、也帶有聖誕氣息。Montey長靴的風格則從優雅轉為中性，加厚的靴底除有另類「增高」 效果，久站、行走都能維持腳底舒適。

除此之外，以「紅底鞋」聞名的Christian Louboutin尖頭靴則有100公分的逆天氣勢，並有黑色、桃紅色兩種款式，其中黑色款並搭配唇膏造型鞋跟，將成為派對超強亮點；長靴也想展現活力？古馳（GUCCI）則有一款與adidas聯名的橘色皮革長靴，低跟設計好踩好走路，側邊並裝飾以adidas招牌三色白條紋，優雅中小秀運動風。

最後深受好萊塢明星、貴族喜愛的Roger Vivier則有一款Viv Go-Thick黑色長靴，靴款側邊裝飾以品牌經典金屬方釦，柔軟的輕量化黑色厚膠底，就算跑趴跳舞整晚也不嫌；同系列另有羊毛短靴並有男性款，足以搭配成情侶鞋，甜蜜過冬、更要長長久久。

桃紅色尖頭長靴，約100公分，69,200元。圖／Christian Louboutin提供
桃紅色尖頭長靴，約100公分，69,200元。圖／Christian Louboutin提供
橘色皮革高跟長靴，側邊裝飾馬銜環飾，57,200元。圖／GUCCI提供
橘色皮革高跟長靴，側邊裝飾馬銜環飾，57,200元。圖／GUCCI提供
除了長靴外，Gianvito Rossi另推出Hiroko短靴，半透視的設計、鏤空性感，43,600元。圖／Gianvito Rossi提供
除了長靴外，Gianvito Rossi另推出Hiroko短靴，半透視的設計、鏤空性感，43,600元。圖／Gianvito Rossi提供
adidas X GUCCI橘色皮革高跟靴，側邊裝飾三色白條紋，57,200元。圖／GUCCI提供
adidas X GUCCI橘色皮革高跟靴，側邊裝飾三色白條紋，57,200元。圖／GUCCI提供
黑色尖頭長靴、口紅跟，約100公分，71,000元。圖／Christian Louboutin提供
黑色尖頭長靴、口紅跟，約100公分，71,000元。圖／Christian Louboutin提供
Ribbon Cuissard 55過膝長靴黑色款，56,800元。圖／Gianvito Rossi提供
Ribbon Cuissard 55過膝長靴黑色款，56,800元。圖／Gianvito Rossi提供
義式鞋履精品品牌Gianvito Rossi推出冬季靴款新品，一次滿足室內舞池或街頭跨年的全方位需求。圖／Gianvito Rossi提供（合成圖）
義式鞋履精品品牌Gianvito Rossi推出冬季靴款新品，一次滿足室內舞池或街頭跨年的全方位需求。圖／Gianvito Rossi提供（合成圖）

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