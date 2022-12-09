睡覺後肩頸更痠痛嗎？物理治療師把關　用大數據選枕頭

根據調查，台灣每4個人中，就有1人有睡眠問題，其中不少人睡覺會越睡越累，特別是因為枕頭的關係，容易造成肩頸痠痛，但多數人都不會正確挑選枕頭，而HOLA就找來物理治療師，結合大數據分析，推出「智能選枕」的精準枕頭推薦系統，至今累積超過5萬筆消費者數據，讓消費者能夠挑選適合自己的枕頭。

HOLA的智能選枕服務，能夠透過系統，搭配睡眠習慣、身體數字、專用器具測量「肩寬、頸深、夾角，就能推薦出適合自己的枕頭，與HOLA合作的陽明物理治療所暨運動科學中心的物理治療師韓曉君指出，臨床上超過半數的肩頸問題，都伴隨睡眠問題，其中枕頭就是睡眠姿勢正確性的關鍵，不管正睡、側睡都要讓脊椎持一條線。

而從大數據中分析，有超過4成的人睡醒後會肩頸痠痛，而且正睡與側睡都會交叉混合，而最適合台灣人的是10公分中枕，反而不是熱賣的12公分，HOLA也藉此調整枕頭商品，推出更多符合台灣人睡眠需求的枕頭。

另外隨著天氣變冷，人體要良好熟睡的狀態，是睡覺時棉被與身體之間的溫度維持33°C，HOLA也針對氣溫，推出適合的棉被，如18-22度的微涼天氣可以蓋法國暖暖羊毛冬被，10-16度寒冷天氣則可選石墨烯科技蓄熱恆溫冬被、90/10可水洗長效防蟎羽絨冬被等。