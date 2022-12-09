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來人啊上菠菜！Franck Muller腕表聯名美漫經典怪力男

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
表款以Franck Muller經典的Vanguard酒桶型腕表為基礎，Popeye渾圓的肌肉手臂化成了時鐘與分鐘指針，而他的小孩Swee’Pea則變成了秒針、在手表面盤上爬行，成為討喜又溫馨的動態畫面。圖／Franck Muller提供
表款以Franck Muller經典的Vanguard酒桶型腕表為基礎，Popeye渾圓的肌肉手臂化成了時鐘與分鐘指針，而他的小孩Swee’Pea則變成了秒針、在手表面盤上爬行，成為討喜又溫馨的動態畫面。圖／Franck Muller提供

1980年代的男孩都記得：有個卡通人物力大無窮，就算面對強敵：一罐菠菜就能讓他活力百倍，變身怪力肌肉男！Franck Muller鎖定美國經典卡通人物「大力水手普派（Popeye）」，並與英國改裝品牌Bamford Watch Department聯名，推出Vanguard X Popeye限量表款，強勢成為年底大男孩最想擁有的私心好物！

表款以Franck Muller經典的Vanguard酒桶型腕表為基礎，Popeye渾圓的肌肉手臂化成了時鐘與分鐘指針，而他的小孩Swee’Pea則變成了秒針、在手表面盤上爬行，成為討喜又溫馨的動態畫面。事實上Franck Muller去年時曾與Bamford合作推出史奴比（Snoopy）主題限量表款，並迅速秒殺，本次再度聯名除取得合法授權，還將附上一套繪製於超細纖維布面的大力水手漫畫，展現了Bamford Watch Department與FRANCK MULLER手表總部，唯妙唯肖，特殊包裝內再附上一罐宛示意的菠菜鋁罐，鋁罐內裝的不是菠菜、正是價值連城的複雜精密時計。

表款將帶來黑色PVD鈦金屬與玫瑰金兩種表殼材質，並都使用了MVT FM 800自動上鍊機芯。玫瑰金款限量25只，訂價99萬6,000元；黑色二級鈦金屬款則限量60只，訂價58萬元，已於台灣到貨。想成為或擁有大力水手？手腳真的要快了！

表款將帶來黑色PVD鈦金屬與玫瑰金兩種表殼材質，玫瑰金款限量25只，訂價99萬6,000元，黑色二級鈦金屬款則限量60只，訂價58萬元。圖／Franck Muller提供
表款將帶來黑色PVD鈦金屬與玫瑰金兩種表殼材質，玫瑰金款限量25只，訂價99萬6,000元，黑色二級鈦金屬款則限量60只，訂價58萬元。圖／Franck Muller提供
大力水手Popeye的雄壯手臂化成手表指針，討喜而逗趣。圖／Franck Muller提供
大力水手Popeye的雄壯手臂化成手表指針，討喜而逗趣。圖／Franck Muller提供
特殊包裝內再附上一罐宛示意的菠菜鋁罐，鋁罐內裝的正是價值連城的複雜精密時計，並將附上一套繪製於超細纖維布面的大力水手漫畫。圖／Franck Muller提供
特殊包裝內再附上一罐宛示意的菠菜鋁罐，鋁罐內裝的正是價值連城的複雜精密時計，並將附上一套繪製於超細纖維布面的大力水手漫畫。圖／Franck Muller提供

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