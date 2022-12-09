「小米雙12購物節」開跑！Xiaomi 12限時狂降6,500元

年末購物強檔雙12節慶即將到來，「小米雙12購物節」即日起至12月12日開跑，精選智慧手機、智慧家居等上百項超殺熱門商品，推出商品直降、領券折上折、滿額贈禮等多重優惠活動，更推出小米商城mi.com專屬限定寵粉加碼活動，限定期間推出滿額立減、滿額加贈等各項優惠，讓米粉輕鬆準備即將要到來的年末聖誕與尾牙送禮季。

年節除舊佈新，想要輕鬆清掃就選Xiaomi無線洗地機 W10 系列，吸地同時間拖淨地面；Xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra一次集結吸塵、拖地與清洗滾刷多種功能，搭配75度高溫清水，重還清潔無汙的居家環境。Xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra於「小米雙12購物節」期間直降2,000元、特價18,995元；即日起至12月31日於非特惠折扣活動期間購買即贈小米智慧氣炸鍋3.5L。Xiaomi無線洗地機W10 Pro配備吸、拖、淨3合1，創新的吸頭設計具有自驅式牽引功能，靈活轉向更省力，且機身能針對狹窄縫隙、牆緣等區域滑動清潔，「小米雙12購物節」期間直降1,500元、特價14,495元；即日起至12月31日於非特惠折扣活動期間購買即贈米家無線吸塵器mini。

年末派對氣氛必備「Xiaomi智慧彩光燈帶」，配備音訊接收器，可配合音樂創造同步脈動的燈光效果，搭配內建的8種動態照明效果，以多樣化的特效組合，點亮年末派對氛圍，售價1,495元，即日起至12月31日購買Xiaomi智慧彩光燈帶兩件僅要2,790元；購買Xiaomi智慧彩光燈帶即可以1,285元加購Xiaomi智慧彩光燈帶延長包3組裝，或以1,975元加購Xiaomi智慧彩光燈帶延長包5組裝。

年末就是犒賞自己、就趁「小米雙12購物節」入手觀望已久的夢幻機款。小米貼心為不同需求的米粉精選推薦機型，獻上精品旗艦Xiaomi 12 Series、影像旗艦Xiaomi 12T Series、高CP值神機Redmi系列等多款熱門手機，搭配購機贈禮、有感直降等超殺優惠；小螢幕真旗艦Xiaomi 12更狂降新台幣6,500元，搭配現金券最高可折新台幣7,000元。

「小米雙12購物節」期間，旗艦機皇Xiaomi 12 Pro直降3,500元，搭配現金券最低只要22,999元；小螢幕真旗艦Xiaomi 12限時狂降6,500元，搭配現金券後最低只要16,999元；輕旗艦Xiaomi 12X直降4,500元，優惠價12,499元，搭配現金券最低只要11,999元。Xiaomi 12T Pro售價新台幣19,999元，搭配現金券最低只要19,499元，再贈米家聲波電動牙刷T500；Xiaomi 12T售價16,999元，搭配現金券最低只要16,499元，再贈Xiaomi行動電源10000 22.5W。於小米商城mi.com與小米之家全台34間門市購買Xiaomi 12T Series，即享2年超長保固與最長6+6個月內1次免費螢幕維修服務、YouTube Premium三個月免費試用與LiTV電視頻道餐30天會員服務。

以親民價格、旗艦級規格深受用戶喜愛的Redmi手機在「小米雙12購物節」也同步直降，Redmi Note 11 Pro+ 5G及Redmi Note 11 Pro 5G搭載1億800萬像素三鏡頭、6.67吋FHD+ AMOLED螢幕、120Hz高螢幕更新率等媲美旗艦的規格，Redmi Note 11 Pro+ 5G直降1,500元，搭配現金券最低只要9,999元；Redmi Note 11 Pro 5G（8GB+128GB）直降1,500元，搭配現金券最低只要7,999元。

5G超值神機Redmi 10 5G搭載八核心5G處理器、6.58吋FHD+大螢幕、5,000mAh大電量等規格，「小米雙12購物節」直降500元，4GB+128GB搭配現金券最低只要6,199元，4GB+64GB搭配現金券最低只要5,699元。