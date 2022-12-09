新手媽媽身心爆炸？孟耿如現身：發完文就好！

孟耿如12月3日在社群平台發文，抱怨先生黃子佼忙於工作，身為新手媽媽的她，要育兒還兼顧工作、身心俱疲。發文後至今（12月9）日首次公開露面，出席台灣珠寶設計師OLIVIA YAO的高級珠寶展「The Débutante」。她笑說自己只是一時早起「突然有領悟」才發文抒發情緒，其實生活很正常，打完舒壓就沒事。直到收到許多朋友和經紀人私訊詢問她還好嗎？她才驚覺好像事情變得有點嚴重。至於佼哥的直播，「坦白說有點長沒看完，」孟耿如笑說如果真的很嚴重應該會有很多人標注她。

「當媽媽最辛苦的當然都跟睡眠有關，情緒容易受到小孩牽動；最幸福的是以前覺得沒有那麼幸福的事，現在都覺得很珍貴，」孟耿如表示今天剛好自創的香氛品牌快閃專櫃開幕，其實昨天沒睡，雖然很睏但想到這是難得屬於自己的時間就很捨不得。她也透露自己持許累積創作，明年預計6月再次個展，同時也會進行新的戲劇演出。行程忙碌是否有想要讓自己放個假？孟耿如表示目前沒想到。今天首次配戴高級訂製珠寶，日前發文時曾說「沒有什麼物慾，老公買什麼都很難化解心裡的勞累」的她，小小放話說，如果是今天身上的珠寶，「可能可以hold一陣子吧！」 孟耿如出席珠寶活動回應情緒崩潰的傳聞。記者李政龍／攝影 孟耿如出席珠寶活動回應情緒崩潰的傳聞。記者李政龍／攝影