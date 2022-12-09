5米巨兔出現林內花田 12月17日周末逛雙松抽大獎

全台著名旅遊秘境雲林林內「羅漢松千萬大道」，12月17日周末重磅登場，鄉長張維崢說，今年最大亮點打造高達5公尺的巨型白兔裝置藝術，搭配療癒花田，及闖關、彩繪、音樂會等動態活動，與全齡遊客一同輕鬆玩樂，為2022年尾聲畫下精彩句點。

張維崢說，林內青松享樂活動12月17、18日在三星路舉行，道路兩旁的羅漢松千萬大道，白天相映5公頃波斯菊花海景致，夜晚漫步松道光廊，感受超Chill生活感。

張維崢分享玩樂路線，遊客從羅漢松大道散步，除可將農田水利博物館的落羽松美景盡收眼底，館旁的花田還設有多處療癒拍照區，盡情徜徉在松與花之中的愜意。