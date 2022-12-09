耗時三年！香奈兒達卡工坊大秀 放慢感受藝術人文溫度

經三年醞釀，香奈兒（CHANEL）於2022年12月6日於塞內加爾首都達卡（Dakar）前司法宮 （Palais de Justice）舉辦2022/23 Métiers d'art工坊系列大秀，是全球首個精品品牌於西非舉辦的大型走秀。達卡是國際極具影響力的藝術之都，特別是許多與香奈兒關係緊密的藝術領域品牌好友都在此活動，促成這次的大秀。除了時裝秀，香奈兒亦於期間舉辦了三天一系列相關藝文活動。括品牌大使夏洛特卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）、菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）、小松菜奈（Nana Komatsu）等均出席看秀。

「這不只是一場時裝秀，」香奈兒藝術總監維吉妮維婭 （Virginie Viard） 說，「這次我們特別對周邊活動做了整體規劃。我希望放慢活動的節奏，花幾天時間展開深刻且相互尊重的對話。」所以大秀以塞內加爾École des Sables舞蹈中心和編舞家Dimitri Chamblas合作的《Slow Show》舞蹈表演開場，緊接著是歌手Obree Daman與其合聲團隊與École des Sables舞蹈中心的舞者的表演，展現傳統與當代非洲舞蹈的完美結合，正如融會傳統工藝和當代創意的工坊系列時裝作品。工坊系列由香奈兒巴黎創意工作室，攜手位於奧貝維埃大街（Porte d'Aubervilliers） le19M工坊總部內其中11間Maisons d'art工坊合力完成。

致敬70年代精神是維吉妮維婭本次構思的核心，貫穿全系列的輪廓造型：合身長版外套、緊身喇叭長褲、70年代復古尖領、厚底鞋，還有繡滿花朵的彩色寬版長袖上衣，多色斜紋軟呢作品和前短後長剪裁洋裝。70年代流行-靈魂-放克-迪斯可-龐克曲風，自由奔放的能量碰撞，則透過各式圖案色彩體現：大量植物圖騰、線條與幾何形狀，瀰漫暖意的繽紛色彩，亮片和閃亮墜飾，還有蕾絲細膩點綴，精緻的工藝細節捕捉當時每一個脈動，透過音樂節奏江時代精神帶進的當今世界。品牌代表性的符碼：盛開的山茶花、交織的珍珠、繁複排列的珠寶鈕扣與眩目的亮片、光澤感的黑白蕾絲褶飾... 無一不缺。

為完整呈現達卡深厚的藝文底蘊，香奈兒舉辦了為期三天的藝文活動，並將以實際行動促進當地創意對話、技藝傳遞與永續發展。秀上演出的舞者來自由Germaine Acogny所創立的傳統與當代非洲舞蹈國際培訓暨創作中心École des Sables舞蹈中心、南非音樂製作人DBN Gogo為大秀創作了謝幕曲。大秀籌備之際，更透過Kourtrajmé電影學校的蒙費梅伊（Montfermeil）與達卡分校共同合作拍攝短片，記錄此次工坊系列在巴黎誕生、最後於達卡發佈的過程。

之後，香奈兒將運用品牌專業協助改建大秀場地司法宮。製作出本系列大秀服飾的香奈兒Métiers d'art工坊總部le19M，與IFAN法屬非洲研究院 （Institut fondamental d'Afrique noire）將自2023年一月起，於達卡展開為期數個月的駐村、與當地創作者交流，以刺繡與編織傳統為主題，策畫免費開放的展覽，以推動技藝傳遞的傳承，之後亦將移師巴黎工坊總部藝廊la Galerie du 19M展出。香奈兒也將與塞內加爾當地機構和專家共同發起與贊助多項創業計畫，包括工藝傳承，以及原材料採取再生農法等負責任生產方式和循環利用等。