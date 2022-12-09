年度代表字「漲」！小吃業感受深：才準備起價原物料又漲

台灣2022代表字大選票選結果，「漲」字獲選；嘉義縣知名布袋鎮黑皮海鮮餐廳的招牌美食「巨無霸肉圓」，推出5年，從60元賣到百元，今年萬物齊漲，許多同業調漲，老闆游志豪維持原價，撐半年多「凍末條」，預計明年元旦漲20元，每顆120元，但才喊漲，又有一波原物料漲，他質疑是否人為哄抬，賺取暴利，要求政府調查。

布袋魅力商圈理事長游志豪說，萬物皆漲，還能撐多久呢？糯米粉飆破2000/袋，砂糖飆破1500/袋的時刻，即將來到，這星期豬肉也漲了，蹄膀買不到，小吃攤生意真的越來越難做了，「請體諒我們，元旦起部分商品調漲10-20%。」

游志豪說，「漲」代表字，真實反映庶民心聲，媒體報導肉圓最大產地彰化肉圓業者指稱，成本一直漲是真的，油漲、筍漲、地瓜粉、漲糯米粉最離譜漲60%，連糖也漲，豬肉漲香菇漲、芋頭要用配額，蝦仁也漲，連調味料也漲，平均漲幅超過20%至30%。