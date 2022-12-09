免費送白蝦50隻！「肉多多」加菜3選1　薑麻鹽麴湯上桌

濕寒的天氣，總讓人萌生吃火鍋的慾望。連鎖鍋物「肉多多」本季推出全新湯底「薑麻鹽麴湯」，入口暖身又暖新。即日起還有多人聚餐優惠，8人以上預約用餐，就可贈送「小白蝦50隻、蛤蜊1.2公斤或活力梅花豬1.2公斤（3選1）。「築間」則是與蝦皮購物聯名，限時推出「多蝦蜊歡聚鍋」，另外參與蝦皮活動，也有機會獲得「一年份免費吃鍋」、「多蝦蜊歡聚鍋」、「單品兌換券」等不同獎項。

肉多多火鍋特別推出的新湯底「薑麻鹽麴湯」，使用北港麻油定時定溫慢煸老薑，冷卻後再加入鹽麴，製作成濃郁甘醇的麻油薑底，入口溫潤暖身，搭配氣冷雞還可立即化身豪華版的麻油雞湯。即日起肉多多還推出「肉有引力-浮誇系好禮3選1」活動，凡8人以上用餐並且提前1天以上預定，就可加贈「小白蝦50隻／蛤蜊1.2公斤（約100顆）／活力梅花豬1.2公斤（約60片）」（3選1）」，直接為年末聚餐加菜。