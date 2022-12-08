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耶誕送禮都會型男型女 首選FERRAGAMO耀眼洗鍊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FERRAGAMO推出HOLIDAY系列。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO推出HOLIDAY系列。圖／FERRAGAMO提供

歲末佳節將至，全新風貌的FERRAGAMO推出2022 Holiday系列，形象影片以簡潔線條和中性色調，呈現出獨具現代感、時髦摩登的魅力單品的精緻細節與亮暖冬色。Holiday系列精選多款鞋履、包款與時尚配飾，採用高級面料以細緻的義大利工藝製作，結合摩登當代的洗鍊風格，許多單品更裝飾最具辨識度的經典Gancini標誌，是獻給摩登都會男女最完美的耶誕禮物。

女士系列中，以大玩尺寸趣味的Top Handle手提包最引人矚目，全新長方形迷你版，除了經典百搭的中性色調，更提供令人眼睛為之一亮的橘色為秋冬穿搭畫龍點睛。Trifolio系列推出全新款式，拼接極為柔軟的Nappa皮革與珍稀材質。

FERRAGAMO最受歡迎的各式女性鞋履，也都妝點了節慶中不可或缺的水鑽、金屬及絲絨元素，搭配大膽的厚底設計，則是派對造型的焦點。男鞋則有撞色縫線畫龍點睛的時髦短靴、漆皮晚宴樂福鞋與全新穆勒鞋款，搭配裝飾金屬滑扣設計的鰻魚皮The Studio手提包及手拿包，能為秋冬男士穿搭增添風格氣韻。 

FERRAGAMO HOLIDAY系列銀色水晶鑲嵌迷你鳥籠包，12萬3,000元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO HOLIDAY系列銀色水晶鑲嵌迷你鳥籠包，12萬3,000元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO推出HOLIDAY系列。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO推出HOLIDAY系列。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO HOLIDAY系列綠色水晶裝飾高跟涼鞋，價格未定。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO HOLIDAY系列綠色水晶裝飾高跟涼鞋，價格未定。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO推出HOLIDAY系列。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO推出HOLIDAY系列。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO HOLIDAY系列男士鰻魚皮革手拿包，62,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO HOLIDAY系列男士鰻魚皮革手拿包，62,900元。圖／FERRAGAMO提供
（由左至右）FERRAGAMO HOLIDAY系列拼接材質THE STUDIO手提包，16萬9,000元；拼接材質STUDIOBOX手提包，11萬4,000元。圖／FERRAGAMO提供
（由左至右）FERRAGAMO HOLIDAY系列拼接材質THE STUDIO手提包，16萬9,000元；拼接材質STUDIOBOX手提包，11萬4,000元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO HOLIDAY系列水晶裝飾高跟鞋，55,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO HOLIDAY系列水晶裝飾高跟鞋，55,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO HOLIDAY系列橘色迷你TOP HANDLE手提包，79,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO HOLIDAY系列橘色迷你TOP HANDLE手提包，79,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO HOLIDAY系列。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO HOLIDAY系列。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO HOLIDAY系列金色水晶鑲嵌TRIFOLIO BOX手提包，87,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO HOLIDAY系列金色水晶鑲嵌TRIFOLIO BOX手提包，87,900元。圖／FERRAGAMO提供

義大利 鰻魚

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