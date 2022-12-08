耶誕送禮都會型男型女 首選FERRAGAMO耀眼洗鍊

歲末佳節將至，全新風貌的FERRAGAMO推出2022 Holiday系列，形象影片以簡潔線條和中性色調，呈現出獨具現代感、時髦摩登的魅力單品的精緻細節與亮暖冬色。Holiday系列精選多款鞋履、包款與時尚配飾，採用高級面料以細緻的義大利工藝製作，結合摩登當代的洗鍊風格，許多單品更裝飾最具辨識度的經典Gancini標誌，是獻給摩登都會男女最完美的耶誕禮物。

女士系列中，以大玩尺寸趣味的Top Handle手提包最引人矚目，全新長方形迷你版，除了經典百搭的中性色調，更提供令人眼睛為之一亮的橘色為秋冬穿搭畫龍點睛。Trifolio系列推出全新款式，拼接極為柔軟的Nappa皮革與珍稀材質。