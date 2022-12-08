慕赫攜手兩位米其林星級主廚 推出6道獨家訂製料理

慕赫（Mortlach）單一麥芽威士忌作為米其林官方合作威士忌品牌，推出系列與米其林星級餐廳連手展開的餐酒饗宴計劃——「慕星計畫」，造就細緻品飲的生活儀式感。《2022年臺北、臺中、臺南& 高雄米其林指南》摘星名單公佈後，「慕星計畫」推出「星級雙饗」全新組合，由台北米其林二星餐廳喜來登「請客樓」及寒居酒店「BeGood」星廚，分別為慕赫打造限量聯名餐點，將慕赫16年單一麥芽威士忌融合川陽風味及地中海創意料理，激盪出前所未有的聯名饗宴。

即日起至2023年2月5日至台北喜來登大飯店請客樓餐廳，享用期間限定慕赫餐點燒酒龍蝦麻油飯；或是至台北寒居酒店BeGood餐廳，享用碳烤菲力佐威士忌百香果醬汁，即享慕赫16年試飲酒乙杯（15毫升）。

擁有近200年輝煌歷史的慕赫單一麥芽威士忌，唯有堅持以精準的邏輯計算出的2.81蒸餾工藝，如此繁複的製酒程序，才能夠成就酒液卓越且無法複製的獨特風味。同樣的堅持也與星級主廚之於料理上有著不謀而合的理念，不管是對於新鮮食材的挑選、原型食物的選用、口味調配上的各種執著，都透過不斷鑽研、創新以及對於廚藝的卓越追求，來展現對於風味擁有不可退讓的堅持。

此次慕赫與台北喜來登「請客樓」以及寒居酒店「BeGood」推出的限定合作中，共有6道為以慕赫16年單一麥芽威士忌為主軸設計的餐點，不論是餐酒搭配的唇齒留香，或是以酒入菜的精湛廚藝，都再次演繹慕赫於味蕾上綻放的不滅花火。

一手打造寒居酒店「BeGood」的米其林星廚林明健，主菜獻上「炭烤菲力佐威士忌百香果醬汁」，牛肉平均的油花搭配上慕赫16年熬製的百香果醬，巧妙結合輕盈的花果香氣，並放大慕赫獨有的Meaty風味，與肉汁肥美的菲力無限放大肉脂的豐厚口感。林明健主廚擅長結合多國料理特色，以不自我設限的風格，推出另外兩道地中海餐點與慕赫16年的豐富甜潤融合出全新風貌，為威士忌料理創造活力清新，卻不失美妙的層次風味。

米其林二星餐廳台北喜來登「請客樓」主廚許宏德，特別獻上3道功夫菜，許主廚擅長將簡單菜色精緻地呈現，以細節賦予料理更高質感，本次更以慕赫16年單一麥芽威士忌的濃郁香氣為靈感，將川揚風格料理詮釋不同以往的野性面貌。

兩位米其林星級主廚運用深厚的廚藝功力，將慕赫16年單一麥芽威士忌的醇厚層次風味細節帶入不同食材及料理當中，不論是前菜、主菜或是甜點，讓賓客在自行搭配中皆能感受其驚喜與驚艷，跨越中西菜式的頂級味覺饗宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康