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年末採購衝了！IKEA絕版品出清4折起 最高省近萬元

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
IKEA NORDVIKEN折疊桌，原價4,999元，特價1,990元。圖／IKEA提供
IKEA NORDVIKEN折疊桌，原價4,999元，特價1,990元。圖／IKEA提供

年末就是大採購的時機，更適合為家中添購新佈置，IKEA即日起至12月28日，推出絕版品出清活動，最低下殺4折起，其中一款藍色STOCKSUND三人座沙發，原價24,900元、特價15,000元，現省9,900元，可說是最佳入手時間，而於IKEA線上官網消費滿14,000元，還有免運優惠。

IKEA此次絕版品中，還有經典熱銷的KOARP扶手椅，有著高回彈泡棉，最適合坐在家中發呆享受時光，原價5,990元、特價2,450元，放在客廳中的還有HAVSTA子母桌2件組，採用實心松木材質，原價4,299元、特價1,699元，可以分開擺放，或是堆疊，可以節省收納空間。

喜歡簡約風格的人，可入手SMÅGÖRA書桌/工作桌，原價1,990元，現在特價千元有找990元，可以讀書、手工或當成梳妝台；家中若是空間不夠大，推薦小空間NORDVIKEN折疊桌，原價4,999元，特價1,990元，具有延伸桌面功能，平常適合2人使用，朋友來時就能展開。

各種寢織品也同步特價， 厚實絨毛觸感的TORRILD短毛地毯原價2,299元，特價890元，為家中增添舒適感，有著純棉平滑的ÄNGSKLOCKA雙人被套組，特價只要799元，最好入手的INGRUN萬用毯，原價699元，特價189元，冷氣團來襲時一定要來一條。

若想為家中打造節慶氛圍，IKEA也推出聖誕限量系列指定裝飾品限時8折優惠，多樣風格用品，讓家中成為辦派對的最佳地點。

IKEA藍色STOCKSUND三人座沙發，原價24,900元、特價15,000元。圖／IKEA提供
IKEA藍色STOCKSUND三人座沙發，原價24,900元、特價15,000元。圖／IKEA提供
IKEA藍色STOCKSUND三人座沙發，原價24,900元、特價15,000元。圖／IKEA提供
IKEA藍色STOCKSUND三人座沙發，原價24,900元、特價15,000元。圖／IKEA提供
IKEAHAVSTA子母桌2件組，原價4,299元、特價1,699元。圖／IKEA提供
IKEAHAVSTA子母桌2件組，原價4,299元、特價1,699元。圖／IKEA提供

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