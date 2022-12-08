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福容跨年住宿2023元起！享活動與盛宴、再抽萬元住宿券

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
2022年最後一晚享受暖心溫泉，徹底釋放壓力。圖／福容大飯店提供
2022年最後一晚享受暖心溫泉，徹底釋放壓力。圖／福容大飯店提供

跨年準備去哪玩？福容大飯店推出各式歡慶跨年方案，同步釋出優惠價，包括福容桃園機捷A8店每晚5,599元起，贈零食分享組等新年禮；鄰近「2023 TAOYUAN桃園跨年晚會」的福容中壢店一晚2,023元；想參加五月天「2023諾亞方舟十週年進化復刻限定版演場會」可入住福容桃園店，出示票根即可折抵房費500元；位於東北角的福容福隆店每晚8,999元起，附贈兩客中式或西式跨年饗宴；美棧墾丁大街三天兩夜，每晚平均3,850元起。

其中，福容桃園機捷A8店「跨年住房專案」每晚5,599元起，加贈解饞零食分享組、Mini吧、A8福容熊寶寶等新年禮，第二天起得晚可加價1,000元，將早餐更換為田園咖啡廳自助百匯午餐。位於最美海岸線旁的福容福隆店，「跨年優惠住房專案」每房每晚8,999元起，雙人同行贈兩客現場中式或西式豪華跨年饗宴，四人亦可選福隆熱銷款溫溫炸雞桶，另外也有熱鬧精彩的跨年晚會，現場還有機會把萬元住宿券帶回家。

福容高雄店跨年別錯過25樓景觀餐廳「容耀跨年晚宴」每人1,880元，滿足味蕾的同時，一覽高雄港無敵夜景，還有現場Live演出；在墾丁跨年也精彩，可以先至CNN評為「世界絕美落日」的關山送走今年最後一抹夕陽，元旦到墾丁龍磐公園喜迎新年第一道曙光，福容墾丁店跨年夜也有小丑兒童慶祝派對、墾丁舞會等，迎接嶄新的2023年到來。

相關資訊可查官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/

跨年假期推出適合親子同遊的各式住房專案。
跨年假期推出適合親子同遊的各式住房專案。
鄰近福容墾丁店的墾丁龍磐公園，可迎接新年第一道曙光。圖／福容大飯店提供
鄰近福容墾丁店的墾丁龍磐公園，可迎接新年第一道曙光。圖／福容大飯店提供

跨年晚會 墾丁 桃園

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