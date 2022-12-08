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PChome 24h購物「1212狂歡購」全站4折起！加碼3大優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物「1212狂歡購」祭出全站4折起等多項活動；即日起開跑年貨大街，推出「2023年菜大賞」。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「1212狂歡購」祭出全站4折起等多項活動；即日起開跑年貨大街，推出「2023年菜大賞」。圖／PChome 24h購物提供

迎接年終最後一檔優惠活動，PChome 24h購物「1212狂歡購」祭出全站4折起，即日起至12月12日再加碼祭出3大優惠：每位會員天天送100元折價券共3張，消費滿1,500元即可折抵；消費滿1,212元可抽0元清空購物車；12月12日當天刷國泰世華CUBE卡最高再享20%回饋，加碼再送500 P幣。2023年農曆新年來得早，PChome 24h購物即日起開跑年貨大街，推出「2023年菜大賞」，囊括圍爐年菜、年節伴手禮、保健禮盒等多樣選擇，消費者可把握雙12活動優惠將過年所需一次買起來。

迎接年菜商機，PChome 24h購物即日起開跑外帶年菜預購，今年網羅君悅酒店、晶華酒店等五星級飯店拿手菜，提供消費者「年菜自由配」，不論想購買單一品項，再搭配其他家常菜，或是一次買好澎派組合應有盡有；預算有限、不想花太多時間準備的消費者，PChome 24h購物推出價位3,000元內的「快速到貨小資組」，一次品嘗基食堂、呷七碗、紅豆食府等5道菜色；同時攜手榮獲米其林推薦的台南經典老店錦霞樓、圓山大飯店國宴級料理，推出多款「在地年菜組合」；健康意識抬頭，越來越多消費者開始選擇低熱量蔬食，站上也提供超過百款蔬食料理。即日起至12月19日購買指定食品消費滿99元即可登記抽歌林黑晶電子爐（市價799元）；12月9日至12月30日購買指定食品消費滿2,500元可折250元。

迎接農曆春節，少不了採買各種零食乾貨，PChome 24h購物集結各式南北乾貨、生鮮水產及零食甜點等，不用出外排隊人擠人，一站購足直送到府，雙12期間搭配加碼優惠還能賺回饋。

根據PChome 24h購物觀察，高檔南北貨相當受歡迎，像是過年必吃象徵福氣、多子多孫的烏魚子，推薦全國金鑽獎冠軍四連霸的「王家金鑽冠軍烏魚子禮盒（6兩2片）」，即日起至2023年1月19日下殺4折，特價1,990元；「車輪牌墨西哥頂級鮑魚罐頭（2粒裝）3入禮盒組」即日起至2023年1月19日下殺85折，特價16,999元；南北貨老字號首推「十翼饌年年豐盛豪華雙層禮盒（干貝／冬菇／櫻花蝦／紅棗／金針／銀耳） 」，嚴選上乘食材，輕鬆烹調出年節好滋味，即日起至2023年1月19日下殺9折，特價2,970元。

2022年進入尾聲，許多公司行號都在物色年終禮品，也開始提前準備年節送禮。PChome 24h購物精選香港必買「望月經典及焦糖肉桂蝴蝶酥禮盒168g（24入）」，經典、焦糖肉桂兩種口味一次滿足，即日起至2023年1月19日特價680元；「老協珍人蔘精七龍珠Z限定禮盒第二彈－麥蘆卡蜂蜜口味（26入）」12月16日至2023年1月31日下殺58折，3盒特價2,598元。迎接兔年最適合送上應景的兔年限定禮盒，超人氣新品「SUNFRIEND MOUTH蠟筆小新雪燒奶油蛋糕禮盒－兔飛猛進款」內餡再升級，提供鹹甜奶油、巧克脆脆、濃芯花生等3種人氣口味，即日起至2023年1月19日下殺9折，特價850元；「郭元益LINE FRIENDS益起郊遊趣」迷你鳳梨奶黃酥印有可愛的兔子圖樣，即日起至2023年1月19日特價460元。

PChome 24h購物推薦開運年菜：錦霞樓2023米其林推薦兔年霞味招牌（4件組），即日起至2023年1月19日下殺84折，特價2,999元。圖／PChome 24h購物提供
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SUNFRIEND MOUTH蠟筆小新雪燒奶油蛋糕禮盒－兔飛猛進款，PChome 24h購物即日起至2023年1月19日下殺9折，特價850元。圖／PChome 24h購物提供
SUNFRIEND MOUTH蠟筆小新雪燒奶油蛋糕禮盒－兔飛猛進款，PChome 24h購物即日起至2023年1月19日下殺9折，特價850元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物推薦開運年菜：呷七碗上乘佛跳牆，售價558元。圖／PChome 24h購物提供
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PChome 24h購物推薦開運年菜：晶華酒店臘味干貝香米糕＋花開富貴甜芋泥，售價1,680元。圖／PChome 24h購物提供
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PChome 24h購物推薦開運年菜：台北遠東香格里拉巴西蘑菇燉雞湯，售價799元。圖／PChome 24h購物提供
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軒記台灣肉乾王爆富禮盒，PChome 24h購物即日起至2023年1月19日特價488元。圖／PChome 24h購物提供
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PChome 24h購物推薦食品、保健、兔年限定禮盒等多款年節零失誤送禮選擇，讓消費者一站輕鬆選購。圖／PChome 24h購物提供
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PChome 24h購物推薦開運年菜：晶華酒店臘味干貝香米糕＋花開富貴甜芋泥，售價1,680元。圖／PChome 24h購物提供
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PChome 24h購物推薦開運年菜：熱浪島南洋蔬食－素食玉兔呈祥年菜套組，組合特價2,380元。內含富貴年夜雞腿飯、香蘭燉雙菇、黃金栗赤羹、雙拼烤Y、馬來御翅佛跳牆。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物推薦開運年菜：熱浪島南洋蔬食－素食玉兔呈祥年菜套組，組合特價2,380元。內含富貴年夜雞腿飯、香蘭燉雙菇、黃金栗赤羹、雙拼烤Y、馬來御翅佛跳牆。圖／PChome 24h購物提供

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