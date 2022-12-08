冬日必備羽絨外套擺脫單調乏味設計 亮彩、幾何圖案上身變得好花俏

不同於跨界設計師王逢陳系列的前衛風格，加拿大戶外機能奢華品牌Canada Goose在這季首度推出與永續時尚品牌Reformation聯名系列，讓經典羽絨背心、外套與保暖配件，都擺脫單調且無趣的設計。大量運用亮眼色彩、幾何圖形與印花來裝飾，讓人在冬季穿搭時一點都不沈悶，反而時時有好心情。

來自洛杉磯的Reformation創立於2009年，以販售古著、二手衣物起家，產品充分結合「永續」的環保理念。擅長以俐落剪裁搭配明豔色彩、招牌印花圖騰形塑時尚感，這樣的特色也能於Canada Goose聯名系列中可見。整體洋溢著1970年代充滿希望的氣息，並以特別設計的雛菊印花與Arcade菱形幾何印花貫穿系列，像是其中的Lorita Puffer羽絨外套可雙面翻穿，採落肩與高領設計，打造隨興休閒感，短版剪裁搭配腰部彈性設計還能襯托身形。而且Cypress Vest羽絨背心與Layla Vest羽絨背心，使用獨有的100%再生輕量尼龍製面料 製成，表層經防潑水工藝處理，雙面可穿的撞色配置，輕鬆轉變穿搭風格。

Canada Goose與Reformation聯名系列，首次推出Olivia Head Scarf雙面羽絨頭巾。圖／Canada Goose提供

為了滿足禦寒穿搭的需求，戶外運動品牌Columbia以獨家Omni-Heat及Omni-Tech科技，推出保暖、防水、透氣等全系列機能服飾。今年Columbia還進化推出Omni-Heat Infinity黃金鋁點極暖系列，內裡「黃金鋁點」高密度快速聚熱，提升體熱反射與保溫功能，還能將過高的體熱汗氣調節排出，透過循環反射，打造號稱「太空級保暖」。系列中的Grand Trek™II Down Hooded Jacket Omni-Tech羽絨外套，以高週波熱壓取代傳統縫線，外觀比傳統款式更簡單俐落，且採用經認證的人道羽絨，並有著透氣快乾、防水等實用特性，保暖效果極佳。

為了滿足禦寒穿搭的需求，戶外運動品牌Columbia以獨家Omni-Heat及Omni-Tech科技，推出保暖、防水、透氣等全系列機能服飾。圖／Columbia提供

Columbia Grand Trek™II Down Jacket-Omni-Tech防水極暖羽絨外套9,880元。圖／Columbia提供

Canada Goose與Reformation聯名系列Lorita Puffer羽絨外套37,300元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose與Reformation聯名系列Layla Vest羽絨背心21,700元。圖／Canada Goose提供