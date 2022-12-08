Valentino創意總監摘年度英國時尚大獎 黑珍珠紅毯搶鏡

2022年度英國時尚大獎（British Fashion Awards）日前在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）登場，許多時尚界的重量級人士都出席這場盛宴，不僅華服競豔，珠寶的搭配也奪目奢華。英國女演員Jodie Turner-Smith擔任典禮主持人，以一席鮮綠綠色的GUCCI配上蕭邦（CHOPARD）翡翠珠寶登上紅毯。接著在整場典禮上，她透過選穿、Richard Quinn、Robert Wun、16Arlington等英國設計師品牌表達支持，並以設計大膽而搶眼的蕭邦珠寶襯托這幾套風格迥異的禮服：藍寶石與丹泉石完美襯托深藍色的袍子，黃鑽與彩色寶石則為白色的雕塑感禮服畫龍點睛，花朵造型彩色寶石頸鍊則與閃亮禮服為典禮畫上完美句點。

許多重量級名模都選擇穿上當天獲獎的Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli所設計的訂製禮服。超模「黑珍珠」娜歐蜜（Naomi Campbell），選擇了一襲剛柔並濟閃亮的銀色禮服，搭配寶格麗（BVLGARI）的白金鑲鑽Serpenti蛇形珠寶，氣勢過人；同為90年代超模，Kristen McMenamy則以色彩辨識度極高的Pink PP羽毛禮服，搭配羽毛眼睫。飾演新一代黑寡婦的英國女演員Florence Pugh選了品牌最具代表性的經典Valentino紅露背禮服，搭配Tiffany珠寶，為設計師好友Pierpaolo Piccioli頒獎。

閃亮的銀色似乎是今年紅毯最受歡迎的禮服選擇。除了娜歐蜜，新一代蝙蝠俠Robert Pattinson的演員女友Suki Waterhouse也選擇了穿著一身銀色閃亮的Alexandre Vauthier Couture禮服，配戴寶格麗Serpenti蛇形珠寶，展現出截然不同的年輕優雅。