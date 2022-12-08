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Valentino創意總監摘年度英國時尚大獎 黑珍珠紅毯搶鏡

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
英國模特兒Liberty Ross配戴的蕭邦Haute Joaillerie系列項鍊，18K白金鑲嵌16.06克拉矩形祖母綠式切割祖母綠寶石。圖／蕭邦提供
英國模特兒Liberty Ross配戴的蕭邦Haute Joaillerie系列項鍊，18K白金鑲嵌16.06克拉矩形祖母綠式切割祖母綠寶石。圖／蕭邦提供

2022年度英國時尚大獎（British Fashion Awards）日前在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）登場，許多時尚界的重量級人士都出席這場盛宴，不僅華服競豔，珠寶的搭配也奪目奢華。英國女演員Jodie Turner-Smith擔任典禮主持人，以一席鮮綠綠色的GUCCI配上蕭邦（CHOPARD）翡翠珠寶登上紅毯。接著在整場典禮上，她透過選穿、Richard Quinn、Robert Wun、16Arlington等英國設計師品牌表達支持，並以設計大膽而搶眼的蕭邦珠寶襯托這幾套風格迥異的禮服：藍寶石與丹泉石完美襯托深藍色的袍子，黃鑽與彩色寶石則為白色的雕塑感禮服畫龍點睛，花朵造型彩色寶石頸鍊則與閃亮禮服為典禮畫上完美句點。

許多重量級名模都選擇穿上當天獲獎的Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli所設計的訂製禮服。超模「黑珍珠」娜歐蜜（Naomi Campbell），選擇了一襲剛柔並濟閃亮的銀色禮服，搭配寶格麗（BVLGARI）的白金鑲鑽Serpenti蛇形珠寶，氣勢過人；同為90年代超模，Kristen McMenamy則以色彩辨識度極高的Pink PP羽毛禮服，搭配羽毛眼睫。飾演新一代黑寡婦的英國女演員Florence Pugh選了品牌最具代表性的經典Valentino紅露背禮服，搭配Tiffany珠寶，為設計師好友Pierpaolo Piccioli頒獎。

閃亮的銀色似乎是今年紅毯最受歡迎的禮服選擇。除了娜歐蜜，新一代蝙蝠俠Robert Pattinson的演員女友Suki Waterhouse也選擇了穿著一身銀色閃亮的Alexandre Vauthier Couture禮服，配戴寶格麗Serpenti蛇形珠寶，展現出截然不同的年輕優雅。

在NETFLIX英劇中飾演戴妃而爆紅的Elizabeth Debicki，選擇了Dior的白襯衫和黑長褲、配戴Dior珠寶出席紅毯，意外的選擇反而獲得許多好評。黛安娜王妃的雙胞胎姪女Lady Amelia Spencer與Lady Eliza Spencer也都出席了紅毯，分別配戴蕭邦Haute Joaillerie系列藍寶石鑽石珠寶與Precious Lace系列鑽石珠寶搭配黑色系的禮服，也證明了黛妃魅力至今不敗。

主持人Jodie Turner-Smith最後以16Arlington綴滿水鑽的合身洋裝，搭配蕭邦Haute Joaillerie系列花朵造型彩色寶石項鍊、18K白金鑽石耳環與戒指。圖／蕭邦提供
主持人Jodie Turner-Smith最後以16Arlington綴滿水鑽的合身洋裝，搭配蕭邦Haute Joaillerie系列花朵造型彩色寶石項鍊、18K白金鑽石耳環與戒指。圖／蕭邦提供
英國女演員Simone Ashley配戴的蕭邦Haute Joaillerie系列的18K白金項鍊，鑲嵌204.35克拉鑽石。圖／蕭邦提供
英國女演員Simone Ashley配戴的蕭邦Haute Joaillerie系列的18K白金項鍊，鑲嵌204.35克拉鑽石。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet系列18K黃金與白金耳環，鑲嵌兩顆淡黃色梨形5.03克拉鑽石、3.10克與3.02克拉梨形淡黃色鑽石與兩顆1.51克拉梨形淡黃色鑽石，以及13.72克拉梨形鑽石與圓形鑽石。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet系列18K黃金與白金耳環，鑲嵌兩顆淡黃色梨形5.03克拉鑽石、3.10克與3.02克拉梨形淡黃色鑽石與兩顆1.51克拉梨形淡黃色鑽石，以及13.72克拉梨形鑽石與圓形鑽石。圖／蕭邦提供
BVLGARI頂級祖母綠與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級祖母綠與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI系列鑽石與祖母綠戒指，約151萬1,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI系列鑽石與祖母綠戒指，約151萬1,000元。圖／寶格麗提供
英國女演員Florence Pugh穿Valentino訂製禮服配戴Tiffany & Co.珠寶出席BFC英國時尚大獎紅毯。圖／Valentino提供
英國女演員Florence Pugh穿Valentino訂製禮服配戴Tiffany & Co.珠寶出席BFC英國時尚大獎紅毯。圖／Valentino提供
BVLGARI SERPENTI系列頂級紅寶石與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI系列頂級紅寶石與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列鑽石耳環，約27萬7,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列鑽石耳環，約27萬7,700元。圖／寶格麗提供
超模黑珍珠那歐蜜穿Valentino訂製禮服配戴寶格麗Serpenti珠寶出席BFC英國時尚大獎紅毯。圖／Valentino提供
超模黑珍珠那歐蜜穿Valentino訂製禮服配戴寶格麗Serpenti珠寶出席BFC英國時尚大獎紅毯。圖／Valentino提供
主持人Jodie Turner-Smith在典禮上穿英國新銳設計師Robert Wun白色雕塑禮服，搭配蕭邦Red Carpet系列18K黃金與白金黃鑽耳環、一枚鑲嵌海藍寶石與橘色寶石的18K玫瑰金戒指。圖／蕭邦提供
主持人Jodie Turner-Smith在典禮上穿英國新銳設計師Robert Wun白色雕塑禮服，搭配蕭邦Red Carpet系列18K黃金與白金黃鑽耳環、一枚鑲嵌海藍寶石與橘色寶石的18K玫瑰金戒指。圖／蕭邦提供
蕭邦Temptations系列鑲嵌35.94克拉坦桑石、3.10克拉欖尖形紫水晶與水晶的耳環。圖／蕭邦提供
蕭邦Temptations系列鑲嵌35.94克拉坦桑石、3.10克拉欖尖形紫水晶與水晶的耳環。圖／蕭邦提供
Rosie Huntington-Whiteley穿Valentino訂製禮服出席BFC英國時尚大獎紅毯。圖／Valentino提供
Rosie Huntington-Whiteley穿Valentino訂製禮服出席BFC英國時尚大獎紅毯。圖／Valentino提供
Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli榮獲BFC英國時尚大獎2022年度設計師大獎。圖／ Valentino提供
Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli榮獲BFC英國時尚大獎2022年度設計師大獎。圖／ Valentino提供
主持人Jodie Turner-Smith開場時穿英國設計師Richard Quinn藍色袍子，搭配一條蕭邦Haute Joaillerie系列藍寶石鑽石項鍊、Temptations系列鑲嵌坦桑石、紫水晶與水晶的耳環。圖／蕭邦提供
主持人Jodie Turner-Smith開場時穿英國設計師Richard Quinn藍色袍子，搭配一條蕭邦Haute Joaillerie系列藍寶石鑽石項鍊、Temptations系列鑲嵌坦桑石、紫水晶與水晶的耳環。圖／蕭邦提供
英國名模Erin O'Connor配戴寶格麗頂級珠寶出席2022英國時尚大獎。圖／寶格麗提供
英國名模Erin O'Connor配戴寶格麗頂級珠寶出席2022英國時尚大獎。圖／寶格麗提供
英國女星Suki Waterhouse穿Alexandre Vauthier Couture配戴寶格麗頂級珠寶出席2022英國時尚大獎紅毯。圖／寶格麗提供
英國女星Suki Waterhouse穿Alexandre Vauthier Couture配戴寶格麗頂級珠寶出席2022英國時尚大獎紅毯。圖／寶格麗提供
超模Kristen McMenamy穿Valentino Pink PP色彩的訂製羽毛禮服出席BFC英國時尚大獎紅毯。圖／Valentino提供
超模Kristen McMenamy穿Valentino Pink PP色彩的訂製羽毛禮服出席BFC英國時尚大獎紅毯。圖／Valentino提供
BVLGARI SERPENTI系列頂級鑽石與祖母綠手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI系列頂級鑽石與祖母綠手環。圖／寶格麗提供
Elizabeth Debicki穿Dior、配戴Dior珠寶出席2022英國時尚大獎。圖／Dior提供
Elizabeth Debicki穿Dior、配戴Dior珠寶出席2022英國時尚大獎。圖／Dior提供
超模黑珍珠那歐蜜穿Valentino訂製禮服配戴寶格麗珠寶出席BFC英國時尚大獎紅毯。圖／寶格麗提供
超模黑珍珠那歐蜜穿Valentino訂製禮服配戴寶格麗珠寶出席BFC英國時尚大獎紅毯。圖／寶格麗提供
典禮主持人Jodie Turner-Smith以蕭邦Haute Joaillerie系列翡翠鑽石項鍊、翡翠鑽石耳環搭配Gucci鮮綠色禮服登上紅毯。圖／蕭邦提供
典禮主持人Jodie Turner-Smith以蕭邦Haute Joaillerie系列翡翠鑽石項鍊、翡翠鑽石耳環搭配Gucci鮮綠色禮服登上紅毯。圖／蕭邦提供
黛安娜王妃的姪女Lady Amelia Spencer與Lady Eliza Spencer姐妹分別配戴蕭邦Haute Joaillerie系列藍寶石鑽石珠寶與Precious Lace系列鑽石珠寶出席紅毯。圖／蕭邦提供
黛安娜王妃的姪女Lady Amelia Spencer與Lady Eliza Spencer姐妹分別配戴蕭邦Haute Joaillerie系列藍寶石鑽石珠寶與Precious Lace系列鑽石珠寶出席紅毯。圖／蕭邦提供

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