侯佩岑出席VERSACE專門店 自曝兒子愛素顏原因太暖心
南台灣精品市場近期大熱，多個國際品牌相繼於高雄拓點、改裝，今日義大利精品品牌Versace便於高雄漢神巨蛋購物廣場開設全新專門店，透過大理石、絲綢和金屬質感，展現愉悅、歡快、奢侈的Versace金色時光，今日並邀請到女神級明星侯佩岑美型站台。
侯佩岑今日現身時，以一身寬大的黑色羊毛西裝外套，搭配修身黑色Medusa Biggie洋裝，手上再拿持了一顆黑色Greca Goddess迷宮女神包。侯佩岑表示，她相當欣賞設計師在服裝上展現出冷暖元素的交錯，因而展現出衝突與破格感。她並自評今日身上穿搭，其中黑色西裝的oversized寬肩設計不僅展現出隨性，同時也很有氣場；而內裡搭配的黑色Medusa Biggie洋裝裝飾以金色的有經典的金色Medusa扣環，她並建議「每個人衣櫃裡都要有一件小黑洋裝」。
她並溫馨分享家庭生活小秘密，例如大兒子最喜歡她的穿著其實是睡袍與素顏，因為當媽媽穿上正式服裝時就代表媽媽要出門了。同時童言無忌的大兒子更曾說：「媽媽其實你沒有很漂亮、但你很善良」，讓她不禁莞爾，並開心表示兒子很純真，能欣賞人Kindness的一面。當問到聖誕派對的交換禮物推薦時，侯佩岑認為無論是帽子、眼鏡、球鞋都很適合男生，而女生則推薦各式閃亮單品，例如擁有Medusa女神頭像的項鍊、小物；而如果預算再多一點？她認為不妨大手筆加碼成為一款23春夏的鎖鏈粉色小包，像是她今日身上全黑搭配一顆粉色小包，以素色搭配亮色系、便很搶眼。
佔地45.8坪、約151.5平方公尺的Versace高雄漢神巨蛋專門店，先於11月22起試營運開幕，不僅展示Versace全系列男女服裝，並加碼推薦了假期系列，品牌並在今日（12月8日）舉辦了盛大的開幕活動。新店開幕期間，推薦單品包含Barocco真絲襯衫（咖啡色款），透過華麗的巴洛克風格圖案，展現Versace的狂野不羈一面；La Medusa水晶嵌飾小女王包則是跑趴必備推薦，整顆包款被粉紅色水晶「暴力」包覆、並披上螢光粉紅，讓人成為全場焦點；Medusa Amplified雪花玻璃球則成為贈禮、交換禮物的討喜之選，隨手搖一搖，雪花自來；天氣涼了，想躲回溫暖被窩？Medusa Gala棉被，與Barocco襯衫擁有一樣品牌DNA的華麗Medusa圖案，這個聖誕、想要什麼？夢裡都有！
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