快訊

鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

TUMI台北101快閃店首賣限定款 男星卞慶華搶先體驗帥氣出遊穿搭

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
卞慶華朝聖TUMI Built for the Journey期間限定店，並體驗Alpha Bravo系列Liaison托特包。圖／TUMI提供
卞慶華朝聖TUMI Built for the Journey期間限定店，並體驗Alpha Bravo系列Liaison托特包。圖／TUMI提供

商務人士最愛的旅行裝備品牌TUMI近期調整位於台北101購物中心內的據點，於二樓打造期間限定店，並率先開賣全新Tegra-Lite®旅行箱，吸引男星卞慶華前去體驗。而台灣行李箱品牌CROWN則看到年末送禮需求大增，備好多款「美箱」，希望成為消費者的選項之一。

卞慶華朝聖TUMI Built for the Journey期間限定店，並體驗Alpha Bravo系列 Platoon單肩包。圖／TUMI提供
卞慶華朝聖TUMI Built for the Journey期間限定店，並體驗Alpha Bravo系列 Platoon單肩包。圖／TUMI提供

位於台北101購物中心內的TUMI Built for the Journey期間限定店，延續品牌秋冬形象主題，以環狀弧形空間表達後疫情時代重新開啟的世界之旅概念。而為了這間新期間限定店，TUMI率先於全台其他門市，首賣Tegra-Lite®旅行箱，硬殼箱的外殼夾層、內部和配件由回收材料製成，擁有防撞保護條、三段式伸縮手柄、平穩萬向輪、內置TSA鎖、拉鍊擴展層抗變形技術等高機能設計。還提供客製化烙印識別牌、能擴展提供額外容量，更可與TUMI+旅行配件搭配，提升收納的便利性和個人化使用功能。男星卞慶華先前出遊日本時，便採用TUMI的行李箱打包衣物，體驗過產品的實用性後，得知Tegra-Lite®旅行箱推出，並特意前去朝聖；時尚外觀，也讓卞慶華拍下多張如時尚大片般的試用帥照！

台北101購物中心內的TUMI Built for the Journey期間限定店，延續品牌秋冬形象主題，以環狀弧形空間表達後疫情時代重新開啟的世界之旅概念。圖／TUMI提供
台北101購物中心內的TUMI Built for the Journey期間限定店，延續品牌秋冬形象主題，以環狀弧形空間表達後疫情時代重新開啟的世界之旅概念。圖／TUMI提供

一年來到最後，許多人也準備好出遊計畫，因此CROWN上市了BOXY前開框架拉桿行李箱，讓消費者無論自用或是送人皆得宜。這款行李箱除了取物方便、易收納大體積物品等，還擁有可愛夢幻的馬卡龍配色，包括醒目的黃色、粉色和鼠草綠、鐵灰，辨識度高不易拿錯，還能替旅途留下甜美回憶。

一年來到最後，許多人也準備好出遊計畫，因此CROWN上市了BOXY前開框架拉桿行李箱，讓消費者無論自用或是送人皆得宜。圖／CROWN提供
一年來到最後，許多人也準備好出遊計畫，因此CROWN上市了BOXY前開框架拉桿行李箱，讓消費者無論自用或是送人皆得宜。圖／CROWN提供

CROWN BOXY系列前開框架拉桿28吋行李箱9,880元。圖／CROWN提供
CROWN BOXY系列前開框架拉桿28吋行李箱9,880元。圖／CROWN提供

CROWN BOXY系列前開框架拉桿28吋行李箱9,880元。圖／CROWN提供
CROWN BOXY系列前開框架拉桿28吋行李箱9,880元。圖／CROWN提供

TUMI Tegra-Lite®20吋玫瑰金色旅行箱32,800元。圖／TUMI提供
TUMI Tegra-Lite®20吋玫瑰金色旅行箱32,800元。圖／TUMI提供

CROWN BOXY系列前開框架拉桿28吋行李箱9,880元。圖／CROWN提供
CROWN BOXY系列前開框架拉桿28吋行李箱9,880元。圖／CROWN提供

品牌

延伸閱讀

台北101攜手雕塑大師朱銘 新年禮盒再創高度限量開賣

限量1萬箱！萊爾富推「黃阿瑪的後宮生活招財福箱」

老少咸宜！小百岳「飛鳳山」收穫大小板根、猴王與相距80多公里的台北101

500趴2022／「7-ELEVEN永續快閃店」處處可見環保巧思

相關新聞

HAPPY GO新北耶誕城GO環保 現場回收1張實體卡換10點

新北歡樂耶誕城本週末即將獻上重頭戲「巨星耶誕演唱會」，HAPPY GO也從即日起連續2個周末於新北市站前廣場舉行消費者活...

柯佳嬿耶誕想要驚喜 坤達挑PANDORA情侶鍊霸氣回應

耶誕佳節即將到來，每年都會在信義區打造耶誕氛圍打卡熱點的丹麥品牌Pandora，延續今年冬係計列「MORE THAN A...

陳昊森、柯佳嬿站台PIAGET Glide into Joy上身曬歡樂

為歡慶歲末的感恩、團聚時刻，瑞士高級珠寶與腕表品牌伯爵（PIAGET）推出Glide into Joy主題新品，全系列包...

孟耿如高級訂製珠寶初體驗！台灣設計師OLIVIA YAO展出

台灣珠寶設計師姚樹君（Olivia Yao）於2013年創立同名輕珠寶品牌OLIVIA YAO JEWELLERY，並於...

新北耶誕城明開唱 周邊飯店房價順勢狂漲

2022新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會，將於明、後兩日連續開唱，不少民眾已經在舞台前擺上帳篷先行卡位，也有不少民眾入住新板...

耶誕送禮香氛當紅！韓系、永續品牌推新品助療癒生活

隨著口罩解封，大家生活也恢復正常，又到了年底送禮時分，在生活緊張之際，療癒香氛成為顯學，不少品牌推出新品，在耶誕送禮時分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。