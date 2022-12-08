TUMI台北101快閃店首賣限定款 男星卞慶華搶先體驗帥氣出遊穿搭

商務人士最愛的旅行裝備品牌TUMI近期調整位於台北101購物中心內的據點，於二樓打造期間限定店，並率先開賣全新Tegra-Lite®旅行箱，吸引男星卞慶華前去體驗。而台灣行李箱品牌CROWN則看到年末送禮需求大增，備好多款「美箱」，希望成為消費者的選項之一。

卞慶華朝聖TUMI Built for the Journey期間限定店，並體驗Alpha Bravo系列 Platoon單肩包。圖／TUMI提供

位於台北101購物中心內的TUMI Built for the Journey期間限定店，延續品牌秋冬形象主題，以環狀弧形空間表達後疫情時代重新開啟的世界之旅概念。而為了這間新期間限定店，TUMI率先於全台其他門市，首賣Tegra-Lite®旅行箱，硬殼箱的外殼夾層、內部和配件由回收材料製成，擁有防撞保護條、三段式伸縮手柄、平穩萬向輪、內置TSA鎖、拉鍊擴展層抗變形技術等高機能設計。還提供客製化烙印識別牌、能擴展提供額外容量，更可與TUMI+旅行配件搭配，提升收納的便利性和個人化使用功能。男星卞慶華先前出遊日本時，便採用TUMI的行李箱打包衣物，體驗過產品的實用性後，得知Tegra-Lite®旅行箱推出，並特意前去朝聖；時尚外觀，也讓卞慶華拍下多張如時尚大片般的試用帥照！

台北101購物中心內的TUMI Built for the Journey期間限定店，延續品牌秋冬形象主題，以環狀弧形空間表達後疫情時代重新開啟的世界之旅概念。圖／TUMI提供

一年來到最後，許多人也準備好出遊計畫，因此CROWN上市了BOXY前開框架拉桿行李箱，讓消費者無論自用或是送人皆得宜。這款行李箱除了取物方便、易收納大體積物品等，還擁有可愛夢幻的馬卡龍配色，包括醒目的黃色、粉色和鼠草綠、鐵灰，辨識度高不易拿錯，還能替旅途留下甜美回憶。

一年來到最後，許多人也準備好出遊計畫，因此CROWN上市了BOXY前開框架拉桿行李箱，讓消費者無論自用或是送人皆得宜。圖／CROWN提供

CROWN BOXY系列前開框架拉桿28吋行李箱9,880元。圖／CROWN提供

CROWN BOXY系列前開框架拉桿28吋行李箱9,880元。圖／CROWN提供

TUMI Tegra-Lite®20吋玫瑰金色旅行箱32,800元。圖／TUMI提供