全盈+PAY年終感謝季！「餐飲優惠、寵物回饋、銀行加碼」3大主題寵會員

2022年進入倒數，伴隨口罩令解封邁入疫後新生活，迎來聖誕、年末聚餐高峰，全盈+PAY推出年終感謝季活動，以餐飲優惠、寵物回饋、銀行加碼等3大主題，集結全家便利商店、bb.q CHICKEN、線上餐飲平台你訂Nidin！、富邦產險、東森寵物、寵物公園、丁丁藥局與、神腦國際共8大合作品牌推出限時優惠；亦聯手玉山、台新、台北富邦、中國信託等10家合作銀行推出加碼活動，最高享666元回饋，在年末帶給會員滿滿的小確幸。

近期逢國際運動賽事熱潮，加上年末親友聚會頻繁，全盈+PAY首度聯手韓國最大連鎖炸雞品牌bb.q CHICKEN推出期間限定「全盈+PAY隱藏套餐」，包含去骨炸雞、炸物小點與汽水等豐富組合。12月9日至12月31日於bb.q CHICKEN指定店舖購買「全盈+PAY隱藏套餐」並使用全盈+PAY支付，即可以399元優惠價購入原價487元的「全盈+PAY隱藏套餐」，加碼贈送價值88元炸物兌換券一張（限量2,000組）；活動期間註冊全盈+PAY的新會員，再享50元全盈儲值金回饋（限量1,000組）。

此外，滿足上班族在辦公室團購訂飲料的樂趣，全盈+PAY與線上餐飲平台你訂Nidin！推出專屬優惠，12月12日至2023年1月4日新註冊成為全盈+PAY會員，並登錄專屬活動頁，可獲得平台50元折價券一張（限量5,000組），訂購可不可熟成紅茶、迷客夏皆適用；12月22日至2023年1月4日，於你訂Nidin！平台消費滿100元，再贈50元全盈儲值金（回饋限當週首筆訂單，限量4,000組）。

全盈+PAY 瞄準毛宇宙商機，微金融服務再出招，攜手富邦產險合作「毛起來愛2.0」寵物險，即日起至12月31日於專屬活動頁投保富邦產險並使用全盈+PAY支付保費，全盈+PAY將提供最高500元回饋（限量500名）。除寵物險外，全盈+PAY更與東森寵物、寵物公園攜手推出會員滿額回饋及新用戶註冊好禮，12月31日前全盈+PAY會員於指定通路消費滿1,111元，即贈送寵物洗澡券或飼料禮物券；活動期間首次註冊全盈+PAY的新會員，則可獲得毛小孩點心或100元全盈儲值金，贈品數量有限、送完為止。