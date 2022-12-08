張鈞甯送香水怕送錯味道！最愛Jo Malone經典香不出錯

即將迎接耶誕節，怎能少了雪人、耶誕樹、雪景來搭起歡慶的氛圍。Jo Malone London在台中新光三越中港店以打雪仗、堆雪人的氛圍來營造節慶氛圍，更請到女神張鈞甯來為這場香氛奇緣更添上不同的故事節慶感。

即日起至12月28日，Jo Malone London特有的英倫聖誕節慶氣息，降臨於台中新光三越中港店1F水舞廣場，店內吊燈、試香桌、視覺設計，皆採用圓弧形線條，在運用光影的穿套效果，讓場域跟氛圍營造更上一層，在體驗香氛的同時下，節慶氛圍跟如果煙火隨身般綻放開來。

Jo Malone London品牌摯友張鈞甯分享自己非常喜愛木質調香氣跟清新舒服的味道，自己本身收藏鼠尾草與海鹽，因為有在海岸邊迎著風的感受，在空氣中又能感受到那種海鹽與礦物交織的氣息感，讓張鈞甯非常喜愛，由於台中老家就在新光三越附近，先前已經跟家人先來逛逛，張鈞甯說感覺來到台中新光三越Jo Malone London就像回到自己家一樣，不只感到溫馨，家人也可以一起挑選自己喜歡的味道。

問到張鈞甯如果在挑選禮物給別人時，最具印象的事情，就是如果要送別人香水、香氛，最害怕是收到不喜歡的味道，最好的方式就是帶著朋友親自來挑選喜歡的；若是要送給情侶，可以送藍風鈴加鼠尾草，不只兩個人都會有各自喜歡氣味，在出門時還可以互相糅香創造不同風格的自己；平時就會偷偷觀察身邊人的喜好和個性，從中挑選適合對方的氣味贈送，也會針對不同人的需求做選擇，例如可能有人失眠，會為他選擇含有薰衣草氣味的香氛，希望可以很放鬆或幫助入眠。

新開幕的台中新光三越Jo Malone London店，除了店裝的設計打造成堆雪人、打雪仗的可愛溫馨氛圍外，門口還有慶祝盛大開幕Jo Malone London特別將2022年度歡樂雪花耶誕雪人禮物塔造景移師，凡在歡樂雪花聖誕雪人禮物塔造景現場完成拍照打卡任任務中「#SeasonOfscent #JoMa loneLondonTw」 公開分享於FB或IG，並加入官方帳號，即可免費兌換香氛驚喜禮物一份（每人限領一份，數量有限，贈完為止）。