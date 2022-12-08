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張鈞甯送香水怕送錯味道！最愛Jo Malone經典香不出錯

聯合報／ 記者劉小川／台中即時報導
張鈞甯分享自己最愛的Jo Malone London香水。記者劉小川／攝影
張鈞甯分享自己最愛的Jo Malone London香水。記者劉小川／攝影

即將迎接耶誕節，怎能少了雪人、耶誕樹、雪景來搭起歡慶的氛圍。Jo Malone London在台中新光三越中港店以打雪仗、堆雪人的氛圍來營造節慶氛圍，更請到女神張鈞甯來為這場香氛奇緣更添上不同的故事節慶感。

即日起至12月28日，Jo Malone London特有的英倫聖誕節慶氣息，降臨於台中新光三越中港店1F水舞廣場，店內吊燈、試香桌、視覺設計，皆採用圓弧形線條，在運用光影的穿套效果，讓場域跟氛圍營造更上一層，在體驗香氛的同時下，節慶氛圍跟如果煙火隨身般綻放開來。

Jo Malone London品牌摯友張鈞甯分享自己非常喜愛木質調香氣跟清新舒服的味道，自己本身收藏鼠尾草與海鹽，因為有在海岸邊迎著風的感受，在空氣中又能感受到那種海鹽與礦物交織的氣息感，讓張鈞甯非常喜愛，由於台中老家就在新光三越附近，先前已經跟家人先來逛逛，張鈞甯說感覺來到台中新光三越Jo Malone London就像回到自己家一樣，不只感到溫馨，家人也可以一起挑選自己喜歡的味道。

問到張鈞甯如果在挑選禮物給別人時，最具印象的事情，就是如果要送別人香水、香氛，最害怕是收到不喜歡的味道，最好的方式就是帶著朋友親自來挑選喜歡的；若是要送給情侶，可以送藍風鈴加鼠尾草，不只兩個人都會有各自喜歡氣味，在出門時還可以互相糅香創造不同風格的自己；平時就會偷偷觀察身邊人的喜好和個性，從中挑選適合對方的氣味贈送，也會針對不同人的需求做選擇，例如可能有人失眠，會為他選擇含有薰衣草氣味的香氛，希望可以很放鬆或幫助入眠。

新開幕的台中新光三越Jo Malone London店，除了店裝的設計打造成堆雪人、打雪仗的可愛溫馨氛圍外，門口還有慶祝盛大開幕Jo Malone London特別將2022年度歡樂雪花耶誕雪人禮物塔造景移師，凡在歡樂雪花聖誕雪人禮物塔造景現場完成拍照打卡任任務中「#SeasonOfscent #JoMa loneLondonTw」 公開分享於FB或IG，並加入官方帳號，即可免費兌換香氛驚喜禮物一份（每人限領一份，數量有限，贈完為止）。

Jo Malone Iondon更特別為台中消費者準備了台中開幕獨賣限定禮盒，凡購買30ml香水＋護手霜＋9ml香水即可選用心型禮盒，邀請消費者們一同透過溫馨溫暖的禮盒共度幸福滿滿的耶誕佳節。

Jo Malone London在台中新光三越中港店，打造雪地打卡景點。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London在台中新光三越中港店，打造雪地打卡景點。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London歡樂雪花聖誕系列鼠尾草與海鹽香水／5,600元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London歡樂雪花聖誕系列鼠尾草與海鹽香水／5,600元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London在台中新光三越中港店新櫃開幕。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London在台中新光三越中港店新櫃開幕。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London在台中新光三越中港店，打造雪地打卡景點。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London在台中新光三越中港店，打造雪地打卡景點。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London推出一系列歡樂雪花聖誕限定禮盒。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London推出一系列歡樂雪花聖誕限定禮盒。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London耶誕限定藍風鈴限定香水。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London耶誕限定藍風鈴限定香水。圖／Jo Malone London提供
張鈞甯分享自己最愛的Jo Malone London香水。記者劉小川／攝影
張鈞甯分享自己最愛的Jo Malone London香水。記者劉小川／攝影

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