Bottega For Bottega計畫續推第二篇章 致敬義式工藝
什麼是工藝？工藝或許透過手工讓製品更為精緻，但工藝勢必要結合生活，才能讓工藝賦予滋味與賞玩之處。Bottega Veneta的「Bottega For Bottega」計畫今年邁向第二篇章，聚焦於全世界各地受義式生活啟迪的小型工坊，並再度帶人一探義式生活風格從飲食、書籍裝幀、金工工藝到陶藝器皿的多元面向。
2010年才成立的Ateliergk Firenze工坊是由Lapo Giannini與Michiko Kuwata創立，兩人融合了佛羅倫斯的傳統技藝與職人精神，並專職於書籍裝幀與修復；想嚐一口老藤、有機的自然酒？位於西西里的Azienda Agricola Sciara酒莊則是由香港的華裔釀酒師Stef Yim在2015年成立，展現出埃特納火山（Mount Etna）的在地風土；雖然位於日本金屬工藝之都的三條市，但專注生產碳與鋼製廚房用品的PRINCE，其用於義大利麵的量麵器，將讓人更精準地掌握份量與飽足感；1992年創立的Settepani Bakery雖然位於紐約的布魯克林，但卻供應了文堤米利亞（Ventimiglia）的傳統點心，以及整年度供應的義式水果麵包...
為什麼是「Bottega For Bottega」？因為Bottega意指「工作坊」，計畫名稱正指出了計畫焦點，透過Bottega Veneta品牌本身，支持全世界帶有義式生活風格的小型作坊。14間工坊包含了書籍裝幀、葡萄酒莊園、義大利冰淇淋、手製陶瓷作品、傳統手工義大利麵、水果麵包、天然酵母麵包、日式金工工藝廚具、手作木工坊、義式糕點、農莊果園、初榨橄欖油、濃縮咖啡杯陶藝與義大利傳統馬背起司等不同主題，Bottega Veneta分別選用了此14個小型作坊的產品，並將之裝置於專賣店櫥窗中，展現地道、獨特、原汁原味的義式生活風格，當然還有對於工藝殊途同歸的追求。
目前該計畫已先於紐約的Bergdorf Goodman百貨旗艦店、米蘭旗艦店，以及上海太古里的專賣店中展出。裝置元素則包含了傳統手工義大利麵（上海）、日式金工工藝廚具（米蘭）、陶藝濃縮咖啡杯陶藝師Yoshiaka Imamura（米蘭）、書籍裝幀（米蘭），以及手作木工坊（紐約），之後並將於全世界專賣店櫥窗，不定期更新。關於美好的義式工藝與生活情調？Bottega Veneta說了算。
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