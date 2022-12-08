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Bottega For Bottega計畫續推第二篇章 致敬義式工藝

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bottega Veneta的上海太古里專賣店，率先展出了「Bottega For Bottega」工藝櫥窗與裝置。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta的上海太古里專賣店，率先展出了「Bottega For Bottega」工藝櫥窗與裝置。圖／Bottega Veneta提供

什麼是工藝？工藝或許透過手工讓製品更為精緻，但工藝勢必要結合生活，才能讓工藝賦予滋味與賞玩之處。Bottega Veneta的「Bottega For Bottega」計畫今年邁向第二篇章，聚焦於全世界各地受義式生活啟迪的小型工坊，並再度帶人一探義式生活風格從飲食、書籍裝幀、金工工藝到陶藝器皿的多元面向。

2010年才成立的Ateliergk Firenze工坊是由Lapo Giannini與Michiko Kuwata創立，兩人融合了佛羅倫斯的傳統技藝與職人精神，並專職於書籍裝幀與修復；想嚐一口老藤、有機的自然酒？位於西西里的Azienda Agricola Sciara酒莊則是由香港的華裔釀酒師Stef Yim在2015年成立，展現出埃特納火山（Mount Etna）的在地風土；雖然位於日本金屬工藝之都的三條市，但專注生產碳與鋼製廚房用品的PRINCE，其用於義大利麵的量麵器，將讓人更精準地掌握份量與飽足感；1992年創立的Settepani Bakery雖然位於紐約的布魯克林，但卻供應了文堤米利亞（Ventimiglia）的傳統點心，以及整年度供應的義式水果麵包...

為什麼是「Bottega For Bottega」？因為Bottega意指「工作坊」，計畫名稱正指出了計畫焦點，透過Bottega Veneta品牌本身，支持全世界帶有義式生活風格的小型作坊。14間工坊包含了書籍裝幀、葡萄酒莊園、義大利冰淇淋、手製陶瓷作品、傳統手工義大利麵、水果麵包、天然酵母麵包、日式金工工藝廚具、手作木工坊、義式糕點、農莊果園、初榨橄欖油、濃縮咖啡杯陶藝與義大利傳統馬背起司等不同主題，Bottega Veneta分別選用了此14個小型作坊的產品，並將之裝置於專賣店櫥窗中，展現地道、獨特、原汁原味的義式生活風格，當然還有對於工藝殊途同歸的追求。

目前該計畫已先於紐約的Bergdorf Goodman百貨旗艦店、米蘭旗艦店，以及上海太古里的專賣店中展出。裝置元素則包含了傳統手工義大利麵（上海）、日式金工工藝廚具（米蘭）、陶藝濃縮咖啡杯陶藝師Yoshiaka Imamura（米蘭）、書籍裝幀（米蘭），以及手作木工坊（紐約），之後並將於全世界專賣店櫥窗，不定期更新。關於美好的義式工藝與生活情調？Bottega Veneta說了算。

AtelierGK Firenze書籍裝幀工坊，結合了日本職人工藝與佛羅倫斯的工藝精神。圖／Bottega Veneta提供
AtelierGK Firenze書籍裝幀工坊，結合了日本職人工藝與佛羅倫斯的工藝精神。圖／Bottega Veneta提供
紐約的Bergdorf Goodman百貨旗艦店，目前是全世界唯三、搶先展示Bottega For Bottega計畫的專賣店之一。圖／Bottega Veneta提供
紐約的Bergdorf Goodman百貨旗艦店，目前是全世界唯三、搶先展示Bottega For Bottega計畫的專賣店之一。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta的米蘭專賣店。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta的米蘭專賣店。圖／Bottega Veneta提供
看到這個出自美國Rockledge Farm Woodworks的手作挖勺，你是不是也想來一球義式Gelato冰淇淋呢？圖／Bottega Veneta提供
看到這個出自美國Rockledge Farm Woodworks的手作挖勺，你是不是也想來一球義式Gelato冰淇淋呢？圖／Bottega Veneta提供
目前「Bottega For Bottega」計畫已先於紐約的Bergdorf Goodman百貨旗艦店、米蘭旗艦店，以及上海太古里的專賣店中展出。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）
目前「Bottega For Bottega」計畫已先於紐約的Bergdorf Goodman百貨旗艦店、米蘭旗艦店，以及上海太古里的專賣店中展出。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）

義大利 陶藝

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