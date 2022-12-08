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ASICS SPORTSTYLE復刻傳奇籃球鞋 品牌大使邱勝翊搶先上腳「穿得不是風格，而是回憶」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
為了EX89復刻籃球鞋的上市，ASICS特意舉辦盛大記者會，邀請品牌形象大使「王子」邱勝翊搶先體驗。圖／ASICS提供
為了EX89復刻籃球鞋的上市，ASICS特意舉辦盛大記者會，邀請品牌形象大使「王子」邱勝翊搶先體驗。圖／ASICS提供

日本運動品牌ASICS成立後的第一雙鞋款便是籃球鞋，爾後隨著時代演進，也推出不少款經典設計，當中又數被漫畫家井上雄彥相中，成為人氣漫畫「灌籃高手」中角色所穿搭的鞋，因此可說品牌與籃球運動密不可分。因此，今年ASICS SPORTSTYLE系列，便以1989年，第一雙實際被NBA球員穿著比賽的GEL-EXTREME鞋為基礎，復刻具有時代氛圍的細節，推出嶄新EX89鞋，使得品牌大使「王子」邱勝翊看到後便愛不釋手。

全新的EX89鞋，保有虎爪標誌與經典元素，並融入ASICS招牌的FF BLAST緩震科技，提升穿著舒適度，久穿不累。此次ASICS SPORTSTYLE系列還一口氣推出三款配色，不僅有黑、白被暱稱為「貓熊」配色，更有百搭的灰、白色系，而當中最受矚目的仍是還原經典GEL-EXTREME初代鞋的白色鞋身搭配藍、紅虎爪Logo，讓穿著者方便把運動休閒加入日常造型中。為了這款復刻籃球鞋的上市，ASICS特意舉辦盛大記者會，邀請品牌形象大使「王子」邱勝翊搶先體驗，原本就有收藏許多鞋款的他，見到「EX89」也表示，「復刻鞋不只是穿出風格與好看而已，還有回憶、當時的悸動」。因此，三雙配色邱勝翊都想打包帶回家，因為「這是值得等待的經典」，可以依照不同場合來搭配服裝，都很適合。

，ASICS也宣佈與職業籃球隊桃園璞園領航猿攜手合作，為籃球運動注入心力，於是邀請現役球員們（後排）來詮釋ASICS SPORTSTYLE系列服飾與鞋款。圖／ASICS提供
，ASICS也宣佈與職業籃球隊桃園璞園領航猿攜手合作，為籃球運動注入心力，於是邀請現役球員們（後排）來詮釋ASICS SPORTSTYLE系列服飾與鞋款。圖／ASICS提供

除了有新鞋款上市，ASICS也宣佈與職業籃球隊桃園璞園領航猿攜手合作，為籃球運動注入心力，於是邀請現役球員們來詮釋ASICS SPORTSTYLE系列服飾與鞋款，展現有別於球場上的造型。桃園璞園領航猿球隊隊長在記者會現場還與品牌形象大使邱勝翊來了一場投籃比賽，最後雖由隊長獲勝，但不服輸的王子，還是覺得「有專業籃球員在旁邊，難免緊張」，來為自己的賽果作解釋。

品牌形象大使「王子」邱勝翊（左）與桃園璞園領航猿球隊隊長，在記者會現場來了一場投籃比賽。圖／ASICS提供
品牌形象大使「王子」邱勝翊（左）與桃園璞園領航猿球隊隊長，在記者會現場來了一場投籃比賽。圖／ASICS提供

即日起至2023年1月底為止，凡購買EX89鞋款，即贈限定徽章與貼紙。圖／ASICS提供
即日起至2023年1月底為止，凡購買EX89鞋款，即贈限定徽章與貼紙。圖／ASICS提供

ASICS SPORTSTYLE系列EX89鞋，3,280元。圖／ASICS提供
ASICS SPORTSTYLE系列EX89鞋，3,280元。圖／ASICS提供

ASICS SPORTSTYLE系列EX89鞋，3,280元。圖／ASICS提供
ASICS SPORTSTYLE系列EX89鞋，3,280元。圖／ASICS提供

ASICS SPORTSTYLE系列EX89鞋，3,280元。圖／ASICS提供
ASICS SPORTSTYLE系列EX89鞋，3,280元。圖／ASICS提供

品牌 桃園 記者會

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