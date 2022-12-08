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開展倒數2週！《潮鞋特展》預售熱賣中 還有機會抽Nike Dunk熊貓鞋

聯合新聞網／ 聯合數位文創
《一鞋入魂 倫敦設計博物館 潮鞋特展》將於12/22盛大開展。圖／聯合數位文創提供
《一鞋入魂 倫敦設計博物館 潮鞋特展》將於12/22盛大開展。圖／聯合數位文創提供

你知道嗎？球鞋在以前原來只有運動專用，而現在卻成為潮流時尚的象徵，不只年輕人會穿，連阿公、阿嬤、小朋友也在穿！人人腳上一雙球鞋，已成為日常外出、上學、工作或運動時的必備裝備，究竟這風靡全球的潮鞋文化是怎麼演變而成的呢？

由倫敦設計博物館策劃、全球規模最大的《潮鞋特展》，在世界巡回繼倫敦、荷蘭展出後，今年12月將登陸台北中正紀念堂與大家見面，展內收藏自1930年代以來，代表各時代的經典鞋款，探索潮鞋文化的起源及背後的設計故事，在展內將一次開箱300雙夢幻潮鞋，透過StockX的獨家數據，一窺球鞋如何進入時尚圈，成為新一代的流行指標和投資標的！

《一鞋入魂 倫敦設計博物館 潮鞋特展》將於12/22盛大開展，預售倒數2週，現在購買預售票最便宜，還有機會抽到Nike Dunk熊貓鞋，喜歡收藏球鞋、對潮鞋文化有興趣的你，千萬不要錯過這場潮鞋盛宴！購票請上 udn售票網

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