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柯佳嬿、林柏宏送禮達人佳節獻禮 心意藏Chaumet珠寶裡

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
柯佳嬿演繹Chaumet Joséphine系列珠寶與腕表。圖／Chaumet提供
柯佳嬿演繹Chaumet Joséphine系列珠寶與腕表。圖／Chaumet提供

歲末佳節將至，素有情感珠寶傳統的法國殿堂珠寶品牌Chaumet 深諳送禮的傳情達意之道，邀請甫獲金鐘最佳主持人肯定的實力派男星林柏宏與影后柯佳嬿，共同獻上歡度佳節的形象照，不論是送上傳遞情感的珠寶、與至親家人平安夜的寧靜氣氛，或是熱鬧把酒言歡，一件能夠表達真摯心意的珠寶，最為節日增添光彩。

林柏宏在系列形象照中配戴Jeux de Liens Harmony吊墜、Liens Évidence戒指、康乃馨造型胸針和Infiniment 12腕表，透過活潑的疊戴混搭造型，綻放迷人的暖男魅力。Liens系列以純粹的連結符號闡述蘊藏了深厚的情感與與羈絆，獨特設計承襲品牌240多年來的情感珠寶傳統，是送禮表達心意的最佳選擇。其中Liens Évidence能以共同配戴的方式表達雙方依戀，圓潤的Jeux de Liens Harmony吊墜採用不對稱的圓形符號為設計，透過標誌性的「X」符號連結兩端半圓，象徵獨立個體透過緣分而產生連結，

總是在各個角色優游自得的柯佳嬿，此次配戴Joséphine系列，溫暖且平易近人的個人特質與優雅的氣質兼具，正如啟發這個系列的約瑟芬皇后一般，在多種個性與面貌中轉換自如。Joséphine系列以當代手法重塑經典，將皇后的冠冕變成戒指，並鑲嵌了皇后最鍾愛的梨形鑽石：Joséphine Aigrette 18K白金戒指上璀璨美鑽與溫潤珍珠對比相映，配上Joséphine Aigrette Impériale吊墜與Joséphine Ronde d'Aigrettes手鍊，更體現優雅獨特的個人風格。

Joséphine Duo Eternel戒指， 18K白金鋪鑲明亮式切割鑽石，43萬元。圖／Chaumet提供
Joséphine Duo Eternel戒指， 18K白金鋪鑲明亮式切割鑽石，43萬元。圖／Chaumet提供
Œillet胸針，18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石，103萬1,000元。圖／Chaumet提供
Œillet胸針，18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石，103萬1,000元。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金中型青金石吊墜，12萬6,000元。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金中型青金石吊墜，12萬6,000元。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金小型全鑽吊墜，12萬2,000元。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens Harmony 18K玫瑰金小型全鑽吊墜，12萬2,000元。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette戒指，18K白金鋪鑲明亮式切割鑽石和Akoya珍珠，24萬元。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette戒指，18K白金鋪鑲明亮式切割鑽石和Akoya珍珠，24萬元。圖／Chaumet提供
Infiniment 12 – Rêverie Nocturne腕表，18K白金鑲鑽，大師Anita Porchet手製大明火掐絲琺瑯、黃金飾鐘、微型精雕表盤、自動上鍊機芯，限量編號版，218萬7,000元。圖／Chaumet提供
Infiniment 12 – Rêverie Nocturne腕表，18K白金鑲鑽，大師Anita Porchet手製大明火掐絲琺瑯、黃金飾鐘、微型精雕表盤、自動上鍊機芯，限量編號版，218萬7,000元。圖／Chaumet提供
Joséphine Ronde d'Aigrettes戒指，18K白金鋪鑲嵌1顆梨形海藍寶石和明亮式切工鑽石，13萬1,000元。圖／Chaumet提供
Joséphine Ronde d'Aigrettes戒指，18K白金鋪鑲嵌1顆梨形海藍寶石和明亮式切工鑽石，13萬1,000元。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette腕表， 18K白金鋪鑲明亮式切割鑽石配黑色緞面表帶，86萬4,000元。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette腕表， 18K白金鋪鑲明亮式切割鑽石配黑色緞面表帶，86萬4,000元。圖／Chaumet提供
林柏宏化身送禮達人，配戴Chaumet珠寶與腕表。圖／Chaumet提供
林柏宏化身送禮達人，配戴Chaumet珠寶與腕表。圖／Chaumet提供
柯佳嬿柯佳嬿演繹Chaumet Joséphine系列珠寶與腕表。圖／Chaumet提供
柯佳嬿柯佳嬿演繹Chaumet Joséphine系列珠寶與腕表。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette Impériale吊墜，18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石，107萬1,000元。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette Impériale吊墜，18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石，107萬1,000元。圖／Chaumet提供
林柏宏化身送禮達人，配戴Chaumet珠寶與腕表。圖／Chaumet提供
林柏宏化身送禮達人，配戴Chaumet珠寶與腕表。圖／Chaumet提供
柯佳嬿與林柏宏化身送禮達人，配戴Chaumet珠寶與腕表。圖／Chaumet提供
柯佳嬿與林柏宏化身送禮達人，配戴Chaumet珠寶與腕表。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette戒指，18K白金鑲嵌Akoya珍珠和明亮式切割鑽石，23萬6,000元。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette戒指，18K白金鑲嵌Akoya珍珠和明亮式切割鑽石，23萬6,000元。圖／Chaumet提供
Liens Évidence 18K白金戒指，55,100元。圖／Chaumet提供
Liens Évidence 18K白金戒指，55,100元。圖／Chaumet提供

珠寶 戒指 柯佳嬿 林柏宏

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