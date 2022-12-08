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柯佳嬿、林柏宏送禮達人佳節獻禮 心意藏Chaumet珠寶裡
歲末佳節將至，素有情感珠寶傳統的法國殿堂珠寶品牌Chaumet 深諳送禮的傳情達意之道，邀請甫獲金鐘最佳主持人肯定的實力派男星林柏宏與影后柯佳嬿，共同獻上歡度佳節的形象照，不論是送上傳遞情感的珠寶、與至親家人平安夜的寧靜氣氛，或是熱鬧把酒言歡，一件能夠表達真摯心意的珠寶，最為節日增添光彩。
林柏宏在系列形象照中配戴Jeux de Liens Harmony吊墜、Liens Évidence戒指、康乃馨造型胸針和Infiniment 12腕表，透過活潑的疊戴混搭造型，綻放迷人的暖男魅力。Liens系列以純粹的連結符號闡述蘊藏了深厚的情感與與羈絆，獨特設計承襲品牌240多年來的情感珠寶傳統，是送禮表達心意的最佳選擇。其中Liens Évidence能以共同配戴的方式表達雙方依戀，圓潤的Jeux de Liens Harmony吊墜採用不對稱的圓形符號為設計，透過標誌性的「X」符號連結兩端半圓，象徵獨立個體透過緣分而產生連結，
總是在各個角色優游自得的柯佳嬿，此次配戴Joséphine系列，溫暖且平易近人的個人特質與優雅的氣質兼具，正如啟發這個系列的約瑟芬皇后一般，在多種個性與面貌中轉換自如。Joséphine系列以當代手法重塑經典，將皇后的冠冕變成戒指，並鑲嵌了皇后最鍾愛的梨形鑽石：Joséphine Aigrette 18K白金戒指上璀璨美鑽與溫潤珍珠對比相映，配上Joséphine Aigrette Impériale吊墜與Joséphine Ronde d'Aigrettes手鍊，更體現優雅獨特的個人風格。
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