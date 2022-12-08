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戶外解禁口罩！唇膏新色馬上到 TOM FORD強打5款新色

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
TOM FORD設計師絲絨霧光唇膏推出5款新色。圖／TOM FORD提供
TOM FORD設計師絲絨霧光唇膏推出5款新色。圖／TOM FORD提供

經歷許多，戶外配口罩的禁令終於解除了！這也讓悶了好久的彩妝品牌們，相當期待包括唇膏、底妝等生意要爆發了，連忙推出新色，要讓大家摘下口罩後，就是有著超完美妝容。

不過雖然口罩在戶外解禁，但其實台灣民眾多數仍是配戴口罩，不過仍有人已經迫不急待摘下，要秀出完美的臉龐，TOM FORD旗下最熱賣的設計師絲絨霧光唇膏，就推出5款新色，包括4款性感紅絲絨色、1款裸色。

TOM FORD設計師絲絨霧光唇膏採用細黑管包裝，並添加3款植萃精油，包括玫瑰果油、乳木果油萃取、洋甘菊精油，整體自然服貼，又能夠透露出高級緞光。

主打色為#90 FETE 紅毯焦點，為最為嬌媚的玫瑰紅棕色，很適合出席重要場合；#91 LUCKY STAR 性感巨星為時髦古銅橘紅色，一抹超顯白臉自帶高光；#92 CHARMED 情迷之夜是玫瑰茶棕色，想要顯白的首選；#93 INVITE ONLY 性感限定場是適合亞洲人的暖橘栗棕調，充滿溫柔感；#94 PLUS ONE 純慾裸肌適合當成唇妝打底，赤裸粉嫩調很適合每天使用。

TOM FORD設計師絲絨霧光唇膏#90 FETE 紅毯焦點，／1,950元。圖／TOM FORD提供
TOM FORD設計師絲絨霧光唇膏#90 FETE 紅毯焦點，／1,950元。圖／TOM FORD提供
TOM FORD設計師絲絨霧光唇膏#94 PLUS ONE 純慾裸肌／1,950元。圖／TOM FORD提供
TOM FORD設計師絲絨霧光唇膏#94 PLUS ONE 純慾裸肌／1,950元。圖／TOM FORD提供
TOM FORD設計師絲絨霧光唇膏推出5款新色。圖／TOM FORD提供
TOM FORD設計師絲絨霧光唇膏推出5款新色。圖／TOM FORD提供
口罩解禁，TOM FORD設計師絲絨霧光唇膏推出5款新色。圖／TOM FORD提供
口罩解禁，TOM FORD設計師絲絨霧光唇膏推出5款新色。圖／TOM FORD提供

口罩 外配

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