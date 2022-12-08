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勞力士宣布成為奧斯卡理事會獎贊助 與藝術文化同行

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
勞力士代言人、動作大導詹姆斯卡麥隆，除了多部賣座動作電影刷新紀錄，並曾與勞力士合作，一同探險海洋極限、發掘未知。圖／勞力士提供
勞力士代言人、動作大導詹姆斯卡麥隆，除了多部賣座動作電影刷新紀錄，並曾與勞力士合作，一同探險海洋極限、發掘未知。圖／勞力士提供

每一個領域都有明星，但在光芒的背後，少為人知的幕後功臣同樣值得人們敬重。長年關心電影產業的勞力士，宣布成為「奧斯卡理事會獎」的獨家贊助，並冠名贊助了奧斯卡榮譽獎、人道精神獎等合計四個獎項，為幕後一生奉獻、影響深遠的電影藝術推手們獻上敬意，

雖然人們印象中常見勞力士與一級方程式賽車、職業網球、職業高爾夫合作，但其實勞力士同樣長年相助文化藝術領域，無論是傳承技藝智識、自2002年開始的創藝推薦資助計畫，又或是對於全世界音樂廳、古典樂表演的資助，勞力士同樣關心人文、藝術與文明的傳承，一如品牌早早和和美國電影藝術與科學學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）、奧斯卡金像獎，以及奧斯卡電影博物館合作。

在上月底甫結束的「奧斯卡理事會獎」頒獎典禮中，以《回到未來》、《神通鬼大》等電影聞名的演員米高福克斯（Michael Fox）獲得了珍 · 赫蕭特人道精神獎（Jean Hersholt Humanitarian Award）：由於同樣罹患帕金森氏症的米高福克斯，以其同名成立的米高 福克斯柏金遜症研究基金會，現今已成為全球最大級柏金遜症研究中心，由電影產業獲得名利，但無私奉獻的行為，其榮耀實至名歸。

長期探討種族，性別和政治主題的女性導演Euzhan Palcy，以及好萊塢知名音樂家Diane Warren皆獲得了奧斯卡榮譽獎，前者的《黑人小茅屋街》、《血染的季節》分別在1983、1989年發行病大受好評，而後者則獲得13次奧斯卡提名，足見其貢獻深厚，此外1970年代澳洲新浪潮代表人物，具有《證人》、《綠卡》、《暴雨驕陽》等經典名作的Peter Weir同樣獲得奧斯卡榮譽獎，在在為其一生為電影、文化志業的奉獻，錦上添花。

事實上，電影也和手表有著巧妙連結：完成一部電影需要無數工作人員的心力與才華，而一只手表在如皇冠般的耀眼成就下，更需要內在機芯的通力合作，才能持續朝向精準、精密與完美，恆常前進。

成為奧斯卡理事會獎獨家贊助商的勞力士，持續強化對於藝術領域的文明嫡傳心力。圖／勞力士提供
成為奧斯卡理事會獎獨家贊助商的勞力士，持續強化對於藝術領域的文明嫡傳心力。圖／勞力士提供
奧斯卡金像獎的年度頒獎典禮，是全美國、更是全世界對電影工藝與傑出成就的禮讚。圖／勞力士提供
奧斯卡金像獎的年度頒獎典禮，是全美國、更是全世界對電影工藝與傑出成就的禮讚。圖／勞力士提供
名導演馬丁史柯西斯，是勞力士的電影代言人。圖／勞力士提供
名導演馬丁史柯西斯，是勞力士的電影代言人。圖／勞力士提供

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