每一個領域都有明星，但在光芒的背後，少為人知的幕後功臣同樣值得人們敬重。長年關心電影產業的勞力士，宣布成為「奧斯卡理事會獎」的獨家贊助，並冠名贊助了奧斯卡榮譽獎、人道精神獎等合計四個獎項，為幕後一生奉獻、影響深遠的電影藝術推手們獻上敬意，

雖然人們印象中常見勞力士與一級方程式賽車、職業網球、職業高爾夫合作，但其實勞力士同樣長年相助文化藝術領域，無論是傳承技藝智識、自2002年開始的創藝推薦資助計畫，又或是對於全世界音樂廳、古典樂表演的資助，勞力士同樣關心人文、藝術與文明的傳承，一如品牌早早和和美國電影藝術與科學學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）、奧斯卡金像獎，以及奧斯卡電影博物館合作。

在上月底甫結束的「奧斯卡理事會獎」頒獎典禮中，以《回到未來》、《神通鬼大》等電影聞名的演員米高福克斯（Michael Fox）獲得了珍 · 赫蕭特人道精神獎（Jean Hersholt Humanitarian Award）：由於同樣罹患帕金森氏症的米高福克斯，以其同名成立的米高 福克斯柏金遜症研究基金會，現今已成為全球最大級柏金遜症研究中心，由電影產業獲得名利，但無私奉獻的行為，其榮耀實至名歸。

長期探討種族，性別和政治主題的女性導演Euzhan Palcy，以及好萊塢知名音樂家Diane Warren皆獲得了奧斯卡榮譽獎，前者的《黑人小茅屋街》、《血染的季節》分別在1983、1989年發行病大受好評，而後者則獲得13次奧斯卡提名，足見其貢獻深厚，此外1970年代澳洲新浪潮代表人物，具有《證人》、《綠卡》、《暴雨驕陽》等經典名作的Peter Weir同樣獲得奧斯卡榮譽獎，在在為其一生為電影、文化志業的奉獻，錦上添花。