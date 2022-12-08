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限時3天！全家便利商店「一起喝茶8」指定私品茶買2送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店私品茶推出「一起喝茶8」活動，12月8日至12月10日限時3天於全家便利商店會員App「隨買跨店取」，可享有私品茶55元系列買2送1優惠，每位會員限購2組。圖／全家便利商店提供
全家便利商店私品茶推出「一起喝茶8」活動，12月8日至12月10日限時3天於全家便利商店會員App「隨買跨店取」，可享有私品茶55元系列買2送1優惠，每位會員限購2組。圖／全家便利商店提供

寒流來襲，除了注意做好保暖，來杯暖心熱飲更幸福，全家便利商店私品茶推出「一起喝茶8」活動，12月8日至12月10日限時3天於全家便利商店會員App「隨買跨店取」可享有私品茶55元系列買2送1優惠，每位會員限購2組，可兌換至2023年2月24日，搭配全新聖誕節杯款，為寒冷的天帶來滿滿溫暖。

12月9日至12月11日全家便利商店「康康5」限時3天優惠好康，包括Let’s Café特大杯經典美式咖啡2杯特價70元優惠，同品項庫存寄杯上限10杯；Let’s Café醇黑厚可可飲2杯特價60元；雀巢可可脆片穀物棒、比菲多益生菌無糖軟糖皆享買1送1；午后時光重乳金麥奶茶買2送2；Lindor夾餡巧克力3入裝（黑／綜合）任選＋10元多一件（單件原價49元）；舒潔三層竹萃抽取式衛生紙特價105元（原價306元）、五月花厚棒衛生紙2串特價175元（原價單件259元）。

全盈+PAY會員限定霜淇淋買1送1優惠來了！12月9日至12月11日使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce全家霜淇淋買1送1超值優惠，另有Let’s Café罐裝咖啡系列任選買1送1、五月花極上抽取衛生紙單件特價69元；「隨買跨店取」使用全盈+PAY可享FamilyMart Collection水沏玄米茶、油切綠茶、保健品系列同品項買1送1優惠。

12月9日至12月11日全家便利商店「康康5」限時3天優惠好康，午后時光重乳金麥奶茶買2送2。圖／全家便利商店提供
12月9日至12月11日全家便利商店「康康5」限時3天優惠好康，午后時光重乳金麥奶茶買2送2。圖／全家便利商店提供
12月9日至12月11日全家便利商店「康康5」限時3天優惠好康，Let’s Café特大杯經典美式咖啡2杯特價70元優惠，同品項庫存寄杯上限10杯。圖／全家便利商店提供
12月9日至12月11日全家便利商店「康康5」限時3天優惠好康，Let’s Café特大杯經典美式咖啡2杯特價70元優惠，同品項庫存寄杯上限10杯。圖／全家便利商店提供
12月9日至12月11日全家便利商店「康康5」限時3天優惠好康，Let’s Café特大杯經典美式咖啡2杯特價70元優惠，同品項庫存寄杯上限10杯。圖／全家便利商店提供
12月9日至12月11日全家便利商店「康康5」限時3天優惠好康，Let’s Café特大杯經典美式咖啡2杯特價70元優惠，同品項庫存寄杯上限10杯。圖／全家便利商店提供
12月9日至12月11日全家便利商店「康康5」限時3天優惠好康，雀巢可可脆片穀物棒、比菲多益生菌無糖軟糖皆享買1送1。圖／全家便利商店提供
12月9日至12月11日全家便利商店「康康5」限時3天優惠好康，雀巢可可脆片穀物棒、比菲多益生菌無糖軟糖皆享買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月9日至12月11日使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce全家霜淇淋買1送1超值優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月9日至12月11日使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce全家霜淇淋買1送1超值優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店私品茶推出「一起喝茶8」活動，12月8日至12月10日限時3天於全家便利商店會員App「隨買跨店取」，可享有私品茶55元系列買2送1優惠，每位會員限購2組。圖／全家便利商店提供
全家便利商店私品茶推出「一起喝茶8」活動，12月8日至12月10日限時3天於全家便利商店會員App「隨買跨店取」，可享有私品茶55元系列買2送1優惠，每位會員限購2組。圖／全家便利商店提供
12月9日至12月11日全家便利商店「康康5」限時3天優惠好康，Lindor夾餡巧克力3入裝（黑／綜合）任選＋10元多一件。圖／全家便利商店提供
12月9日至12月11日全家便利商店「康康5」限時3天優惠好康，Lindor夾餡巧克力3入裝（黑／綜合）任選＋10元多一件。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月9日至12月11日使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce全家霜淇淋買1送1超值優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店12月9日至12月11日使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce全家霜淇淋買1送1超值優惠。圖／全家便利商店提供

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