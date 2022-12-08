拿坡里「2台斤腿排桶 」現省119！日式甜甜圈7入222元

充滿節慶儀式感的12月，最適合多人一起享受派對時光。拿坡里自即日起推出「2台斤腿排桶」，內含滿滿的酥炸腿排，優惠價現享74折。另外Mister Donut在12月9日起，連續7天推出「7入甜甜圈222元」的限時優惠，同樣適合多人一同享用。

本次拿坡里所推出的「2台斤腿排桶」，以受歡迎的「雞腿排」部位為主角，先將切塊雞腿排經按摩入味後再裹上獨家義式炸雞粉現點現炸，有著微辣刺激的風味。原價每桶468元，限時優惠價349元，即日起到2023年1月3日，在拿坡里炸雞專賣店獨家販售。除了提供線上預訂系統外，也可透過Uber Eats、foodpanda外送平台選購。