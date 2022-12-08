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RICHARD MILLE全新三款「02」腕表 鮮色經典再進化

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
RMXP1鏤空機芯的偏心鉑金自動盤，可在後底蓋中隨著轉動而律動、欣賞。圖／RICHARD MILLE提供
RMXP1鏤空機芯的偏心鉑金自動盤，可在後底蓋中隨著轉動而律動、欣賞。圖／RICHARD MILLE提供

經典的設計，或因為工藝、精密、複雜，所以在人們心中烙印下恆常的印象。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE過往專擅於高科技、輕量化、複雜機芯，更有對特殊複合材質的運用，近日品牌連續推出三款「02」系新作，維持原有功能、但為顏色與表殼形狀「小改款」，經典再出發。

新款的RM 33-02超薄自動上鍊腕表不僅從品牌首款超薄圓形表款RM 033延伸，更是RICHARD MILLE第一只運用Carbon TPT®碳纖維打造的圓形自動上鍊款式。雖然同樣為圓形，但RM 33-02多了六個外擴的角度，這對堅固耐磨、但加工不易的Carbon TPT®碳纖維，無疑是顯而易見的挑戰；表款使用了RMXP1鏤空機芯，而偏心設計與鉑金材質的微型自動盤，更讓厚度壓縮至2.6毫米，加上機芯正反面的精緻打磨修飾，超薄、簡約、但異常複雜，限量140只。

RM 17-01進化而來的RM 17-02陀飛輪腕表，這回則推出了藍色TZP陶瓷或白色ATZ陶瓷兩種新材質。無論是藍色TZP陶瓷或白色ATZ陶瓷，其孔隙率低，並具備抗刮痕、抗衝擊、耐磨損等特色，但前提是：由於表殼的弧度需要鑽石刀具打磨、修飾，曠日費時。同時其扭矩限制表冠具備了齒輪阻斷機制，將避免過度上鍊對機芯造成的壓力或損壞，同時兩種顏色的陶瓷表殼皆搭配了紅金中層表殼，各限量30只。

最後在顏色上格外搶眼的RM 21-02Aerodyne陀飛輪腕表，則是從RM 21-01陀飛輪再延伸。所謂的「Aerodyne」是比空氣重、以引擎為動力的飛行物像是火箭、太空梭，其動力是由RM 21-01手上鍊陀飛輪機芯供應，但最特別之處還在於表款融合Carbon TPT®碳纖維芯材的HAYNES® 214®合金蜂巢狀底板。耐高溫、抗氧化的鎳鉻鋁鐵合金HAYNES® 214®，過往常運用在需要應付工業加熱與特別燃氣輪機部件如引擎、渦輪，而根據NASA研究，蜂巢狀更具有最為穩定的結構，因此由HAYNES® 214®打造的合金蜂巢狀底板，進而讓表款與航空產業的剛性、低熱膨脹、抗紐強度特質，兩兩結合。全球限量50只，價格店洽。

RM 17-02兩種顏色的陶瓷表殼皆搭配了紅金中層表殼，從側邊欣賞、更具色彩的辨識度。圖／RICHARD MILLE提供
RM 17-02兩種顏色的陶瓷表殼皆搭配了紅金中層表殼，從側邊欣賞、更具色彩的辨識度。圖／RICHARD MILLE提供
RM 17-02陀飛輪腕表，新色使用了藍色TZP陶瓷與紅金中層，限量30只，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RM 17-02陀飛輪腕表，新色使用了藍色TZP陶瓷與紅金中層，限量30只，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
頗具份量、結構量體扎實的RM 21-02 Aerodyne陀飛輪腕表，像是一枚可陪伴探險未知的可靠時間腕上儀器。圖／RICHARD MILLE提供
頗具份量、結構量體扎實的RM 21-02 Aerodyne陀飛輪腕表，像是一枚可陪伴探險未知的可靠時間腕上儀器。圖／RICHARD MILLE提供
RM 33-02超薄自動上鍊腕表，從品牌首款超薄圓形表款RM 033延伸而來，並在表殼上進行突變、也導致了加工困難度的大幅提升。圖／RICHARD MILLE提供
RM 33-02超薄自動上鍊腕表，從品牌首款超薄圓形表款RM 033延伸而來，並在表殼上進行突變、也導致了加工困難度的大幅提升。圖／RICHARD MILLE提供
RMXP1鏤空機芯以偏心設計、鉑金材質的微型自動盤，讓厚度壓縮至2.6毫米，超薄、簡約、但異常複雜。圖／RICHARD MILLE提供（合成圖）
RMXP1鏤空機芯以偏心設計、鉑金材質的微型自動盤，讓厚度壓縮至2.6毫米，超薄、簡約、但異常複雜。圖／RICHARD MILLE提供（合成圖）
白色ATZ陶瓷的RM 17-02陀飛輪腕表，鏤空的機芯將可由正反面同時欣賞機芯的結構與細節打磨修飾，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
白色ATZ陶瓷的RM 17-02陀飛輪腕表，鏤空的機芯將可由正反面同時欣賞機芯的結構與細節打磨修飾，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RM 17-02兩種顏色的陶瓷表殼皆搭配了紅金中層表殼，從側邊欣賞、更具色彩的辨識度。圖／RICHARD MILLE提供
RM 17-02兩種顏色的陶瓷表殼皆搭配了紅金中層表殼，從側邊欣賞、更具色彩的辨識度。圖／RICHARD MILLE提供
由橘紅、綠色、黑色為色彩組成的RM 21-02 Aerodyne陀飛輪腕表，散發來自高科技的強烈工業感， 價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
由橘紅、綠色、黑色為色彩組成的RM 21-02 Aerodyne陀飛輪腕表，散發來自高科技的強烈工業感， 價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供

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