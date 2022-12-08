縮短搜救定位時間 中軌道衛星輔助系統通過國際審查

交通部航港局今表示，Cospas-Sarsat第67屆理事會議已確認我國中軌道衛星輔助搜救系統通過審查，宣告我國中軌道衛星輔助搜救系統正式啟用，將可有效縮短急難事件搜救時間及提升搜救效率。

航港局說明，原低軌衛星系統（LEO）等待衛星通過及下載的時間往往造成1小時以上的延遲才能確認定位或再次更新定位，中軌道衛星系統（MEO）衛星數多，可即時偵測定位，每分鐘持續更新，即使移動中也可定位，發出第一筆訊息後的10分鐘內，95%定位準確度可達5公里以內。

航港局表示，台灣在1992年以「國際電信開發股份有限公司（ITDC）」名義加入Cospas-Sarsat，配合發展新一代中軌道衛星輔助搜救系統，航港局2018年底完成衛星地面接收站（MEOLUT）及台北任務管制中心（下稱TAMCC）軟硬體建置，系統可穩定接收涵蓋區域內遇險信標告警訊息。

航港局說，要正式上線提供服務需經過Cospas-Sarsat MEOLUT及TAMCC兩項審查通過，前者已於2019年11月通過，後者驗測則因我國屬於西北太平洋資料配送區域(North West Pacific Data Distribution Region,NWPDDR），需與日本任務管制中心（下稱JAMCC）進行測試後，再由其提送報告審查。

航港局表示，我國去年底即與JAMCC進行連線啟用測試，今年10月28日通過Cospas-Sarsat專家工作小組（EWG）初審後，提送第67次理事會議，經11月16日審查已獲得通過，屬西北太平洋區（NWPDDR）含台灣、南韓、中國、香港、越南的第1位通過驗測國家。

航港局表示，未來我國船舶、航空器或個人在遇險時，可提供更快速、精確的警訊定位資料，有效縮短搜救時間及提升搜救效率，另外，MEOSAR系統也可透過國際合作模式建立良好的搜救互助機制，確保海空運輸安全。