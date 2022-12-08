高階醫材市場篷勃發展 北醫大積極搶進產學跨合作領域

隨著國人愈來愈重視健康，高階醫材市場蓬勃發展。台北醫學大學今舉辦「台日前瞻技術產品臨床轉譯合作發表會」，與該校衍生新創公司「三鼎生技」、全球專業半導體零件通路商「昱捷」，簽署合作備忘錄（MOU），攜手發展產學醫跨域合作計畫。

台北醫學大學表示，昱捷長期深耕日本，整合國際資源優勢，承接日本先進技術，與「三鼎生技」攜手合作，開發「含藥心血管支架系統」及「人工牙根系統」兩款高階醫療器材，可望驅動醫療生技產業的革新。

北醫大校長林建煌說，這次很高興能攜手昱捷、三鼎生技，共同邁向高階醫材的研發與市場，未來北醫大體系一校六附屬醫院，也將提供臨床試驗場域與資源，三方強強聯手，落實高階醫療器材轉譯，創造醫療福祉、嘉惠人群，而這次產學醫跨域合作計畫，同時引用台灣、日本前瞻技術，因此也特別邀請日本台灣交流協會副代表服部崇等人，見證高階醫材新發展。

衛福部前部長陳時中今特別到場致詞表示。他對生物科技抱有期待，因此，擔任任衛福部長後，積極推動再生醫療特管辦法，一步一步再推動再生醫療專法，現在已經是「最後一哩路」，他相信法規、政策及產業是幫助人的，但往往受限於許多問題，而變成一種阻礙，他希望再生醫療專法可以修好，幫助更多的人。

昱捷公司成立於1987年，為台灣IC通路商。董事長蔡棟國指出，該公司近年引進日本先進技術，發展成為自有核心的「表面浸潤技術」，讓生醫植體表面具有仿生奈微米孔洞結構，進而達到生醫植入物與人體相容等功能，正式宣告跨足生醫產業。

昱捷提供獨家「表面浸潤技術」，委託三鼎生技開發及製造的「含藥心血管支架系統」及「人工牙根系統」，前者不僅突破現有含藥支架技術，更將解決現有支架易有血管再阻塞的臨床問題；而「人工牙根系統」則可促進血液吸附、增加骨整合能力，將大幅改善骨質較差、骨密度低等植牙患者，在植牙手術所面臨的不適與風險等問題。

三鼎生技董事長歐耿良說，三鼎是北醫大衍生的新創公司，也是台灣首家生物列印高科技公司，專注於高階醫材及生物性3D列印技術開發，具備合格高階醫材品質認證系統及執行產品認證的優勢，未來將扮演好高階醫材製造商角色，做好品質認證把關。