快訊

鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高階醫材市場篷勃發展 北醫大積極搶進產學跨合作領域

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北醫學大學今舉辦「台日前瞻技術產品臨床轉譯合作發表會」，與該校衍生新創公司「三鼎生技」、全球專業半導體零件通路商「昱捷」，簽署合作備忘錄。記者沈能元／攝影
台北醫學大學今舉辦「台日前瞻技術產品臨床轉譯合作發表會」，與該校衍生新創公司「三鼎生技」、全球專業半導體零件通路商「昱捷」，簽署合作備忘錄。記者沈能元／攝影

隨著國人愈來愈重視健康，高階醫材市場蓬勃發展。台北醫學大學今舉辦「台日前瞻技術產品臨床轉譯合作發表會」，與該校衍生新創公司「三鼎生技」、全球專業半導體零件通路商「昱捷」，簽署合作備忘錄（MOU），攜手發展產學醫跨域合作計畫。

台北醫學大學表示，昱捷長期深耕日本，整合國際資源優勢，承接日本先進技術，與「三鼎生技」攜手合作，開發「含藥心血管支架系統」及「人工牙根系統」兩款高階醫療器材，可望驅動醫療生技產業的革新。

北醫大校長林建煌說，這次很高興能攜手昱捷、三鼎生技，共同邁向高階醫材的研發與市場，未來北醫大體系一校六附屬醫院，也將提供臨床試驗場域與資源，三方強強聯手，落實高階醫療器材轉譯，創造醫療福祉、嘉惠人群，而這次產學醫跨域合作計畫，同時引用台灣、日本前瞻技術，因此也特別邀請日本台灣交流協會副代表服部崇等人，見證高階醫材新發展。

衛福部前部長陳時中今特別到場致詞表示。他對生物科技抱有期待，因此，擔任任衛福部長後，積極推動再生醫療特管辦法，一步一步再推動再生醫療專法，現在已經是「最後一哩路」，他相信法規、政策及產業是幫助人的，但往往受限於許多問題，而變成一種阻礙，他希望再生醫療專法可以修好，幫助更多的人。

昱捷公司成立於1987年，為台灣IC通路商。董事長蔡棟國指出，該公司近年引進日本先進技術，發展成為自有核心的「表面浸潤技術」，讓生醫植體表面具有仿生奈微米孔洞結構，進而達到生醫植入物與人體相容等功能，正式宣告跨足生醫產業。

昱捷提供獨家「表面浸潤技術」，委託三鼎生技開發及製造的「含藥心血管支架系統」及「人工牙根系統」，前者不僅突破現有含藥支架技術，更將解決現有支架易有血管再阻塞的臨床問題；而「人工牙根系統」則可促進血液吸附、增加骨整合能力，將大幅改善骨質較差、骨密度低等植牙患者，在植牙手術所面臨的不適與風險等問題。

三鼎生技董事長歐耿良說，三鼎是北醫大衍生的新創公司，也是台灣首家生物列印高科技公司，專注於高階醫材及生物性3D列印技術開發，具備合格高階醫材品質認證系統及執行產品認證的優勢，未來將扮演好高階醫材製造商角色，做好品質認證把關。

北醫大 生技 醫材

延伸閱讀

華爾街大咖唱衰美國經濟 高盛認為軟著陸機率僅35%

周必泰團隊「有機強放光」突破千奈米 世界新紀錄

日本年度漢字選拔 過去11年「這個字」3度獲選

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 陸網：牛大了

相關新聞

HAPPY GO新北耶誕城GO環保 現場回收1張實體卡換10點

新北歡樂耶誕城本週末即將獻上重頭戲「巨星耶誕演唱會」，HAPPY GO也從即日起連續2個周末於新北市站前廣場舉行消費者活...

柯佳嬿耶誕想要驚喜 坤達挑PANDORA情侶鍊霸氣回應

耶誕佳節即將到來，每年都會在信義區打造耶誕氛圍打卡熱點的丹麥品牌Pandora，延續今年冬係計列「MORE THAN A...

陳昊森、柯佳嬿站台PIAGET Glide into Joy上身曬歡樂

為歡慶歲末的感恩、團聚時刻，瑞士高級珠寶與腕表品牌伯爵（PIAGET）推出Glide into Joy主題新品，全系列包...

孟耿如高級訂製珠寶初體驗！台灣設計師OLIVIA YAO展出

台灣珠寶設計師姚樹君（Olivia Yao）於2013年創立同名輕珠寶品牌OLIVIA YAO JEWELLERY，並於...

新北耶誕城明開唱 周邊飯店房價順勢狂漲

2022新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會，將於明、後兩日連續開唱，不少民眾已經在舞台前擺上帳篷先行卡位，也有不少民眾入住新板...

耶誕送禮香氛當紅！韓系、永續品牌推新品助療癒生活

隨著口罩解封，大家生活也恢復正常，又到了年底送禮時分，在生活緊張之際，療癒香氛成為顯學，不少品牌推出新品，在耶誕送禮時分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。