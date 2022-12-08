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「我們回來了」 捷星航空宣布開賣台北飛東京

聯合報／ 記者楊德宜周湘芸／台北即時報導
「捷星航空」宣布，「我們回來了」，從台北直飛東京航班即刻起開賣。圖／取自「Jetstar Taiwan 捷星台灣」臉書粉專
「捷星航空」宣布，「我們回來了」，從台北直飛東京航班即刻起開賣。圖／取自「Jetstar Taiwan 捷星台灣」臉書粉專

國境解封，國人瘋日本旅遊。號稱亞太區最大的廉航「捷星航空」，今天在「Jetstar Taiwan 捷星台灣」臉書粉專宣布，「我們回來了」，從台北直飛東京航班即刻起開賣

「台灣航空福利社」臉書粉專昨天搶先釋出消息，捷星航空台北（桃園國際機場）飛東京航線正式開賣，搭乘期間自明年1月20日至3月25日，去程航班GK12，為桃園起飛時間凌晨2時20分，上午6時30分抵達東京成田；回程航班GK11，為晚上10時東京成田起飛，翌日凌晨1時20分抵達桃園。

「台灣航空福利社」臉書粉專指出，捷星航空台北飛東京航班明年1月20日至30日每天一班，2月起去程每周一、周二、周四、周六，回程每周一、周三、周五、周日飛。

根據記者實際查詢，單程票價去程未稅最低2489元起，回程未稅最低價3089元起，目前尚未推出促銷活動。網友敲碗「好期待，大阪快點回歸啊」、「特價999也快回來」、「期待開羽田」。

「捷星航空」開賣台北飛東京航班。圖／取自捷星航空官網
「捷星航空」開賣台北飛東京航班。圖／取自捷星航空官網

東京 捷星 航班

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