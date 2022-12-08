「我們回來了」 捷星航空宣布開賣台北飛東京

國境解封，國人瘋日本旅遊。號稱亞太區最大的廉航「捷星航空」，今天在「Jetstar Taiwan 捷星台灣」臉書粉專宣布，「我們回來了」，從台北直飛東京航班即刻起開賣

「台灣航空福利社」臉書粉專昨天搶先釋出消息，捷星航空台北（桃園國際機場）飛東京航線正式開賣，搭乘期間自明年1月20日至3月25日，去程航班GK12，為桃園起飛時間凌晨2時20分，上午6時30分抵達東京成田；回程航班GK11，為晚上10時東京成田起飛，翌日凌晨1時20分抵達桃園。

「台灣航空福利社」臉書粉專指出，捷星航空台北飛東京航班明年1月20日至30日每天一班，2月起去程每周一、周二、周四、周六，回程每周一、周三、周五、周日飛。