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響應蘇貞昌「活化說」 台鐵推14代同堂鐵路商品 有Q版迴力車扇形車庫

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
台鐵扇形車庫日前才剛舉辦啟用100周年慶祝活動，當時行政院長蘇貞昌出席致詞時曾期許台鐵能更活化運用各項資源。圖／台鐵局提供
台鐵扇形車庫日前才剛舉辦啟用100周年慶祝活動，當時行政院長蘇貞昌出席致詞時曾期許台鐵能更活化運用各項資源。圖／台鐵局提供

台鐵扇形車庫日前才剛舉辦啟用100周年慶祝活動，行政院長蘇貞昌出席致詞時期許台鐵能更活化運用各項資源，包括推出扇形車庫或今日展示的14代火車頭等模型。事隔僅4天，台鐵局今天宣布，推出相關14代同堂鐵路周邊商品，包括Q版迴力車扇形車庫、迴力小火車、軌道組及扇形車庫造型抱枕等鐵路商品。

蘇貞昌4日出席彰化扇形車庫百年慶活動時表示，台鐵局在公司化後，針對扇形車庫應有更靈活應用，像是車庫本身可設計成商品，活動當天展示的各種火車頭也可做成商品讓小朋友蒐集。

台鐵今則表示，為了歡慶台鐵扇型車庫百周年，推出相關14代同堂鐵路周邊商品。其中像是「Q版迴力車扇形車庫」，共可放置18台迴力小火車頭，具獨立透明車門，可開啟與拖出，且中央轉盤可360度迴轉，售價960元（不含車）。

此外， 迴力小火車的部分，台鐵表示，14代同堂車款部分，已推出8款，包含有PP自強號迴力車、EMU100自強號迴力車、EMU700迴力車、R100藍色車頭迴力車、CK124蒸汽火車迴力車、EMU800迴力車、EMU900迴力車及EMU3000迴力車，後續將會推出其他的車款。

至於迴力火車軌道組，則是扇型車庫及迴力小火車可適用之玩具軌道組。台鐵表示，這次也限定推出「扇形車庫造型抱枕」。商品數量有限，為避免向隅，歡迎先致電各門市確認庫存數量或可至台鐵夢工場網路商店選購( https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/t ip/tip005/tip511/shop )。

台鐵今宣布推出相關14代同堂鐵路周邊商品，包括版迴力車扇形車庫、迴力小火車、軌道組及扇形車庫造型抱枕等鐵路商品。圖／台鐵局提供
台鐵今宣布推出相關14代同堂鐵路周邊商品，包括版迴力車扇形車庫、迴力小火車、軌道組及扇形車庫造型抱枕等鐵路商品。圖／台鐵局提供

台鐵 自強號 蘇貞昌

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