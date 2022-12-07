快訊

今氣溫微升、北部有雨 下波「東北季風」增強時間點曝

世足賽／誇口PK練了千球卻進0球 西班牙教頭：全都怪我

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台史博展出18禁引討論 網友：台南人口味現都這麼重？

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台史博三館聯展中「情慾世界」裡展出日治時期妓院真花園的號碼箱等。記者修瑞瑩／攝影
台史博三館聯展中「情慾世界」裡展出日治時期妓院真花園的號碼箱等。記者修瑞瑩／攝影

台南美術館日前的殭屍展引發全台轟動，位在台南的國立台灣歷史博物館選舉前則悄悄展開一場「情慾展」，展出的內容完全是「18禁」，引起關注，網友開玩笑「台南的展出現在口味都要這麼重嗎？」，內容有真實的「刀槍上陣」、露點與揭開妓女戶神密面紗等，之前在臉書上宣傳還被警告，不得不撤下照片，更引發網友敲碗「老司機快出來帶路」。

台史博目前正在展出三館聯展，由故宮博物院、國立台灣博物館及台史博共同策畫的「原民、漢人與官府的交織『物』語」，展期到明年4月，從展覽的名稱看不出暗藏什麼「玄機」，但走進展場裡，角落有一個特別隔出來的區域，還有告示「本區內容涉及成人題材，建議斟酌觀賞」，展品雖然不多但讓人驚豔。

台史博表示，三館聯展主要剛好是三館的典藏特色，分別象徵著台灣歷史中的三個重要主角，分別是故宮代表的中國宮廷官府、台博館代表的原住民，與台史博的漢人常民，之前在台北展出後，更新內容後再移到台南，共有8個單元，其中「情慾世界」是介 紹性文化，因為在南部比較少有這種「大尺度」的展出，引發討論。

展區內故宮提供的展品是一套4個的皇家「祕戲」，為清代皇族使用的腰帶頭，由歐洲進口，外觀鍍金裝飾寶石十分華麗，看起來正常，但打開盒蓋後，裡面則是18禁的琺瑯畫作，不同的姿勢真刀真槍；而原住民則是罕見的情慾木雕；台史博的展品則包括20世紀壯陽藥品海報以及日本時代創立的「真花園」性產業等。

台史博表示，在上個世紀裡資訊取得不像現在這麼方便，賣壯陽藥品的海報可以說是很多男性趨之若騖的寶貝、爭相收藏，上面的西洋裸女，連現代人看了可能都要臉紅心跳，為了這次展出宣傳，館方把海報放上臉書，還引發臉書警告，後來只能把其中一張尺度較大的撤下，但還是提供聯結，讓網友欣賞。

另張海報中，一名薄紗美女與爆米花合影，則引起網友討論「為何要與爆米花合照？」，網友想像豐富「你跟爆米花一樣兵兵磅磅（選我正解），其實就是啪啪啪的意思」、「可能是爆米花跟藥丸一樣都是美國來的，有爆發力」、「這照片應該是美國原廠提供的，讓你的...像爆米花一樣爆炸性增大」。

而真花園則是日本時代位於台南知名的「貸座敷」（妓院）。1922年日本人集中管理府城的「貸座敷」，設置「新町遊廓」（今台南中西區康樂、大智、大仁等街一帶）特區，成為風月場所集中區。極盛時期，新町有20多家貸座敷，其中由台灣人經營的真花園是其中之一。真花園四合院的舊建物在2009年遭拆除。展場的真花園相關物件，見證當年的新町風華與風月文化。

展出真花園的「統計號碼箱」及「宿夜票與時間票」，館方表示，當時應該是嫖客購買後投入不同妓女的不同號碼箱內，最後妓女再根據票根向老闆領錢，還有妓女戶使用的相關物件。

有網友之前在台北看過展覽，可能沒有特別注意這個單元，在台史博介紹後「之前在台北怎麼沒看到啦！太可惜」，網紅「蠢羊與奇怪生物」也起鬨「大家快來看台史博開車喔」，其他網友「這個也算是一種庶民及常民文化，如果時間允許我想我會去看一下展覽，開開眼界」、「司機快來帶導覽一下」。

台史博三館聯展中「情慾世界」裡展出清代的宮廷祕戲，藏在腰帶頭裡。記者修瑞瑩／攝影
台史博三館聯展中「情慾世界」裡展出清代的宮廷祕戲，藏在腰帶頭裡。記者修瑞瑩／攝影
台史博三館聯展中「情慾世界」展出的罕見原住民木雕。記者修瑞瑩／攝影
台史博三館聯展中「情慾世界」展出的罕見原住民木雕。記者修瑞瑩／攝影
台史博三館聯展中「情慾世界」裡展出清代的宮廷祕戲。記者修瑞瑩／攝影
台史博三館聯展中「情慾世界」裡展出清代的宮廷祕戲。記者修瑞瑩／攝影
台史博三館聯展中「情慾世界」展出20世紀的壯陽藥海報，其中這幅美女與爆米花合影照引發討論。記者修瑞瑩／攝影
台史博三館聯展中「情慾世界」展出20世紀的壯陽藥海報，其中這幅美女與爆米花合影照引發討論。記者修瑞瑩／攝影
台史博三館聯展中「情慾世界」展出20世紀的壯陽藥海報，裸女的尺度在那個年代算是相當大。記者修瑞瑩／攝影
台史博三館聯展中「情慾世界」展出20世紀的壯陽藥海報，裸女的尺度在那個年代算是相當大。記者修瑞瑩／攝影
台史博三館聯展中「情慾世界」展出的罕見原住民木雕。記者修瑞瑩／攝影
台史博三館聯展中「情慾世界」展出的罕見原住民木雕。記者修瑞瑩／攝影
台史博目前正展出的三館聯展中「情慾世界」入口處有大大的真花園字樣。記者修瑞瑩／攝影
台史博目前正展出的三館聯展中「情慾世界」入口處有大大的真花園字樣。記者修瑞瑩／攝影
台史博三館聯展中「情慾世界」裡展出清代的宮廷祕戲，藏在腰帶頭裡。記者修瑞瑩／攝影
台史博三館聯展中「情慾世界」裡展出清代的宮廷祕戲，藏在腰帶頭裡。記者修瑞瑩／攝影
台史博目前正展出的三館聯展中「情慾世界」入口處的原住民木雕就很有看頭。記者修瑞瑩／攝影
台史博目前正展出的三館聯展中「情慾世界」入口處的原住民木雕就很有看頭。記者修瑞瑩／攝影

台南美術館 故宮

延伸閱讀

吃石斑變簡單 飯店主廚變成冷凍調理包

風靡一時！這些爆紅美食淪過氣商品 網遺憾「1美味」再也吃不到

影／高雄影城慶開幕！他備1600升超大桶裝爆米花 背後藏暖心原因

高雄影城開幕自備容器送爆米花 有人扛1600公升塑膠桶來

相關新聞

台史博展出18禁引討論 網友：台南人口味現都這麼重？

台南美術館日前的殭屍展引發全台轟動，位在台南的國立台灣歷史博物館選舉前則悄悄展開一場「情慾展」，展出的內容完全是「18禁...

日本老饕路線 有行旅大公開

從大阪、京都一路北上到福井、石川北陸地區，是饕家的日本黃金美食路線，這時節有許多地域限定美食，像是越前蟹、若峽灣河豚和福...

限定布朗尼套餐、熱紅酒！「可可布朗」新門市插旗東區

自2013年首間門市於台北公館商圈開幕後，「coco.Brownies可可布朗」再於台北東區商圈開設「光復形象店」。配合...

道士祖父的糊紙冥厝也是藝術養分 家庭美術館叢書揭密

畫家林智信以長達124公尺「迎媽祖」版畫成名，但很少人知道，他藝術創作的養分來自當道士的祖父林有財；而祖父擅長的「糊紙厝...

買貼圖做公益 LINE攜手「現代婦女基金會」邀4人氣創作者「用愛呼呼」

網路的普及性與便利性讓部分民眾忘了即使是單純的文字也能對他人產生傷害。根據統計，台灣有超過2成的網路使用者曾經在網路上遭...

伊萊克斯美好生活體驗館開幕 全系列大小家電一站體驗

疫情讓民眾對居家生活環境品質的追求持續提升，也更樂於投資各式讓生活更潔淨、便利、省時省力的大小家電。瑞典精品家電品牌伊萊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。