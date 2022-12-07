台史博展出18禁引討論 網友：台南人口味現都這麼重？

台南美術館日前的殭屍展引發全台轟動，位在台南的國立台灣歷史博物館選舉前則悄悄展開一場「情慾展」，展出的內容完全是「18禁」，引起關注，網友開玩笑「台南的展出現在口味都要這麼重嗎？」，內容有真實的「刀槍上陣」、露點與揭開妓女戶神密面紗等，之前在臉書上宣傳還被警告，不得不撤下照片，更引發網友敲碗「老司機快出來帶路」。

台史博目前正在展出三館聯展，由故宮博物院、國立台灣博物館及台史博共同策畫的「原民、漢人與官府的交織『物』語」，展期到明年4月，從展覽的名稱看不出暗藏什麼「玄機」，但走進展場裡，角落有一個特別隔出來的區域，還有告示「本區內容涉及成人題材，建議斟酌觀賞」，展品雖然不多但讓人驚豔。

台史博表示，三館聯展主要剛好是三館的典藏特色，分別象徵著台灣歷史中的三個重要主角，分別是故宮代表的中國宮廷官府、台博館代表的原住民，與台史博的漢人常民，之前在台北展出後，更新內容後再移到台南，共有8個單元，其中「情慾世界」是介 紹性文化，因為在南部比較少有這種「大尺度」的展出，引發討論。

展區內故宮提供的展品是一套4個的皇家「祕戲」，為清代皇族使用的腰帶頭，由歐洲進口，外觀鍍金裝飾寶石十分華麗，看起來正常，但打開盒蓋後，裡面則是18禁的琺瑯畫作，不同的姿勢真刀真槍；而原住民則是罕見的情慾木雕；台史博的展品則包括20世紀壯陽藥品海報以及日本時代創立的「真花園」性產業等。

台史博表示，在上個世紀裡資訊取得不像現在這麼方便，賣壯陽藥品的海報可以說是很多男性趨之若騖的寶貝、爭相收藏，上面的西洋裸女，連現代人看了可能都要臉紅心跳，為了這次展出宣傳，館方把海報放上臉書，還引發臉書警告，後來只能把其中一張尺度較大的撤下，但還是提供聯結，讓網友欣賞。

另張海報中，一名薄紗美女與爆米花合影，則引起網友討論「為何要與爆米花合照？」，網友想像豐富「你跟爆米花一樣兵兵磅磅（選我正解），其實就是啪啪啪的意思」、「可能是爆米花跟藥丸一樣都是美國來的，有爆發力」、「這照片應該是美國原廠提供的，讓你的...像爆米花一樣爆炸性增大」。

而真花園則是日本時代位於台南知名的「貸座敷」（妓院）。1922年日本人集中管理府城的「貸座敷」，設置「新町遊廓」（今台南中西區康樂、大智、大仁等街一帶）特區，成為風月場所集中區。極盛時期，新町有20多家貸座敷，其中由台灣人經營的真花園是其中之一。真花園四合院的舊建物在2009年遭拆除。展場的真花園相關物件，見證當年的新町風華與風月文化。

展出真花園的「統計號碼箱」及「宿夜票與時間票」，館方表示，當時應該是嫖客購買後投入不同妓女的不同號碼箱內，最後妓女再根據票根向老闆領錢，還有妓女戶使用的相關物件。