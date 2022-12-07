限定布朗尼套餐、熱紅酒！「可可布朗」新門市插旗東區

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Dessert & Wine Pairing微醺可可套餐，每套880元。記者陳睿中／攝影
Dessert & Wine Pairing微醺可可套餐，每套880元。記者陳睿中／攝影

自2013年首間門市於台北公館商圈開幕後，「coco.Brownies可可布朗」再於台北東區商圈開設「光復形象店」。配合即將到來的聖誕節，店內也以3公尺高的聖誕樹群、1,000顆彩球、耶誕紅等元素進行佳節裝飾，店內也推出了「Dessert & Wine Pairing微醺可可套餐」，還有季節限定的「新鮮草莓布朗尼、拐杖糖布朗尼、白蘭地櫻桃乳酪布朗尼」等新品。12月8日起，還有「買禮盒送美式黑咖啡」的限時優惠。

可可布朗自2013年創立，標榜是全台第一間美式布朗尼專賣店，店內提供有原味、皇家伯爵茶、核桃堅果、香橙、焦糖海鹽等15～20種口味的布朗尼。今年可可布朗在於東區商圈開設「光復形象店」，規劃有開放式廚房與約20 席的內用座位，整體呈現美式復古的用餐氛圍。

相較於原本的公館店，光復形象店額外提供酒飲，還有限定款的「手工乳酪蛋糕佐自製莓果醬」與「Dessert & Wine Pairing微醺可可套餐」。其中「手工乳酪蛋糕佐自製莓果醬」使用紐西蘭乳酪起司製成蛋糕，以酥脆餅乾為底，再搭配自製莓果醬增添酸甜滋味，每片230元。「Dessert & Wine Pairing微醺可可套餐」則是內含核桃堅果、肉桂蘋果、白蘭地櫻桃乳酪等6種口味的小塊布朗尼，還有手工乳酪蛋糕佐自製莓果醬、鮮奶油，並有2杯指定紅白酒，每套880元。另外同樣是光復形象店限定的「熱紅酒」，內含豐富的香料與果香，每杯260元。

因應節慶，可可布朗也推出3款季節限定布朗尼新品，包括「新鮮草莓布朗尼」、「拐杖糖布朗尼」與「白蘭地櫻桃乳酪布朗尼」，各有不同的風味，並呈現濃濃的佳節氣息，售價各為110、95、90元。另外店內也推出2款聖誕版本的6入布朗尼禮盒，售價495、455元。為慶祝美國「巧克力布朗尼日」於12月8日到來，12月8日至12月11日期間，購買指定6入布朗尼聖誕禮盒，就贈送「經典美式黑咖啡」1杯，為冬日增添溫暖。

【可可布朗光復門市】

地址：台北市大安區光復南路96巷12號1樓

電話：02-8772-9089

光復形象店限定的「熱紅酒」，每杯260元。記者陳睿中／攝影
光復形象店限定的「熱紅酒」，每杯260元。記者陳睿中／攝影
可可布朗應景推出「新鮮草莓布朗尼」、「拐杖糖布朗尼」與「白蘭地櫻桃乳酪布朗尼」，售價各為110、95、90元記者陳睿中／攝影
可可布朗應景推出「新鮮草莓布朗尼」、「拐杖糖布朗尼」與「白蘭地櫻桃乳酪布朗尼」，售價各為110、95、90元記者陳睿中／攝影
可可布朗提供聖誕禮盒。圖／可可布朗提供
可可布朗提供聖誕禮盒。圖／可可布朗提供
手工乳酪蛋糕佐自製莓果醬，每片230元。記者陳睿中／攝影
手工乳酪蛋糕佐自製莓果醬，每片230元。記者陳睿中／攝影
正式開幕的可可布朗光復形象店，目前換上聖誕節裝飾。圖／可可布朗提供
正式開幕的可可布朗光復形象店，目前換上聖誕節裝飾。圖／可可布朗提供

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