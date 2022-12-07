道士祖父的糊紙冥厝也是藝術養分 家庭美術館叢書揭密

畫家林智信以長達124公尺「迎媽祖」版畫成名，但很少人知道，他藝術創作的養分來自當道士的祖父林有財；而祖父擅長的「糊紙厝(指在陰間使用的紙紮房子)」，則提供他重要的藝術養成教育。「家庭美術館—美術家傳記叢書」與「台灣傑出藝術家紀錄片」昨舉行發表會，南美館前館長潘襎所著的「民藝．躍動．林智信」，紀錄了這段精彩的故事。

文化部長李永得表示，國美館「家庭美術館─美術家傳記叢書」暨「台灣傑出藝術家影音紀錄片」是前瞻基礎建設「重建台灣藝術史」政策的具體成果，以文字、影音完整記錄各領域藝術家所走過的足跡，感謝國美館，以及所有傳主、作者、審查委員及執行團隊等的努力。國美館館長廖仁義則說，放眼全世界，沒有一個國家像台灣一樣，以政府之力支持累積這麼多的美術家叢書及紀錄片。

國美館表示，在文化部「重建台灣藝術史」計畫的支持下，自101年接手辦理這兩個項目的出版，至今已累積了161冊傳記與56部紀錄片。今年度共完成了10本傳記叢書，包括賴明珠著「清妍．鶴苑．陳永森」、江明親著「蒔光．漆韻．王清霜」、陳長華著「中道．常新．謝棟樑」、蕭瓊瑞著「歡愉．抽象．陳正雄」、陶文岳著「翻轉．能量．鐘俊雄」、楊永源著「南方．彩度．簡嘉助」、黃冬富著「優雅．傳神．梁秀中」、潘襎著「民藝．躍動．林智信」、蘇瑤華著「母樹．藝動．蕭麗虹」、林翰君著「王者．大器．黃銘哲」。

此外還有五部紀錄影片「雕塑福爾摩沙─黃土水」、「殺墨客─洪根深」、「戇拙的華美─吳昊」、「晃動的視界─夏陽」、「心象幾何─霍剛」。

對一般人來說，道士與「糊紙厝」有迷信的色彩。林智信卻認為，對他藝術發展影響最大的是祖父林有財的職業—道士。他表示，從小就愛看祖父糊紙厝，以及看他在木刻板上印符令及年畫，這些都成為他日後重要的創作靈感。