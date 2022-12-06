買貼圖做公益 LINE攜手「現代婦女基金會」邀4人氣創作者「用愛呼呼」
網路的普及性與便利性讓部分民眾忘了即使是單純的文字也能對他人產生傷害。根據統計，台灣有超過2成的網路使用者曾經在網路上遭受不實言論攻擊、歧視文字嘲笑等言語暴力對待。現代婦女基金會指出，言語暴力的傷害不亞於肢體暴力，沒有人應該遭受如此對待，每個人都需要被愛、被呼呼，若每個家庭都能建立更正向的互動方式，就像基金會的IP呼呼熊想傳遞的訊息「用愛呼呼」，就能讓每個家都安心。
LINE貼圖年度公益貼圖計劃今年就以「終止言語暴力」為題，攜手「現代婦女基金會」，邀請Judy（大頭兒創作者）、阿嬌嬌（潑潑猴與嬌嬌兔創作者）、Blair（麵包樹創作者）、談小姐（寶寶不說創作者）4位高人氣的女性創作者共同創作，將創作角色結合基金會IP「呼呼熊」，推出「用愛呼呼 讓每個家都安心」公益貼圖，邀請大家省思無處不在的言語暴力問題，該系列貼圖銷售所得將捐贈現代婦女基金會的「受暴家庭扶助計畫」，提供遭遇暴力傷害的家庭實質援助，民眾只要以1組30元的銅板價購買貼圖即可支持公益。
LINE貼圖在台推出11年間，積極參與各類公共慈善議題，從早期日本熊本大地震、印尼海嘯等災難發生時推出國際賑災祈福貼圖，到近年相繼與不同的台灣公益團體合作，每年推出一組公益貼圖，透過創作者，名人等多元方式號召廣大用戶關注社會議題，讓用戶透過購買1組貼圖的銅板價即能表達支持的心意。「用愛呼呼」公益貼圖即日起至2023年2月5日止可在LINE STORE與貼圖小鋪購買，收入扣除Android、iOS雙平台費用後將全數捐贈現代婦女基金會所發起的「受暴家庭扶助計畫」，用以支持基金會每年援助的受暴家庭與孩童，提供人身安全協助、危難救助、身心療癒、關係輔導等服務。
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