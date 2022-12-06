買貼圖做公益 LINE攜手「現代婦女基金會」邀4人氣創作者「用愛呼呼」

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
大頭兒、潑潑猴與嬌嬌兔、麵包樹、寶寶不說4位女性創作者共同創作LINE公益貼圖呼籲終止言語暴力。（左起大頭兒創作者Judy、潑潑猴與嬌嬌兔創作者阿嬌嬌、麵包樹創作者Blair、寶寶不說創作者談小姐）圖／LINE提供
大頭兒、潑潑猴與嬌嬌兔、麵包樹、寶寶不說4位女性創作者共同創作LINE公益貼圖呼籲終止言語暴力。（左起大頭兒創作者Judy、潑潑猴與嬌嬌兔創作者阿嬌嬌、麵包樹創作者Blair、寶寶不說創作者談小姐）圖／LINE提供

網路的普及性與便利性讓部分民眾忘了即使是單純的文字也能對他人產生傷害。根據統計，台灣有超過2成的網路使用者曾經在網路上遭受不實言論攻擊、歧視文字嘲笑等言語暴力對待。現代婦女基金會指出，言語暴力的傷害不亞於肢體暴力，沒有人應該遭受如此對待，每個人都需要被愛、被呼呼，若每個家庭都能建立更正向的互動方式，就像基金會的IP呼呼熊想傳遞的訊息「用愛呼呼」，就能讓每個家都安心。

LINE貼圖年度公益貼圖計劃今年就以「終止言語暴力」為題，攜手「現代婦女基金會」，邀請Judy（大頭兒創作者）、阿嬌嬌（潑潑猴與嬌嬌兔創作者）、Blair（麵包樹創作者）、談小姐（寶寶不說創作者）4位高人氣的女性創作者共同創作，將創作角色結合基金會IP「呼呼熊」，推出「用愛呼呼 讓每個家都安心」公益貼圖，邀請大家省思無處不在的言語暴力問題，該系列貼圖銷售所得將捐贈現代婦女基金會的「受暴家庭扶助計畫」，提供遭遇暴力傷害的家庭實質援助，民眾只要以1組30元的銅板價購買貼圖即可支持公益。

LINE貼圖在台推出11年間，積極參與各類公共慈善議題，從早期日本熊本大地震、印尼海嘯等災難發生時推出國際賑災祈福貼圖，到近年相繼與不同的台灣公益團體合作，每年推出一組公益貼圖，透過創作者，名人等多元方式號召廣大用戶關注社會議題，讓用戶透過購買1組貼圖的銅板價即能表達支持的心意。「用愛呼呼」公益貼圖即日起至2023年2月5日止可在LINE STORE與貼圖小鋪購買，收入扣除Android、iOS雙平台費用後將全數捐贈現代婦女基金會所發起的「受暴家庭扶助計畫」，用以支持基金會每年援助的受暴家庭與孩童，提供人身安全協助、危難救助、身心療癒、關係輔導等服務。

LINE貼圖攜手現代婦女基金會啟動年度公益貼圖計畫「用愛呼呼 讓每個家都安心」。圖／LINE提供
LINE貼圖攜手現代婦女基金會啟動年度公益貼圖計畫「用愛呼呼 讓每個家都安心」。圖／LINE提供
LINE貼圖攜手現代婦女基金會號召全民用愛呼呼、終止言語暴力。（左起現代婦女基金會董事王麗容、LINE台灣執行長陳立人、LINE台灣貼圖暨創作者事業部資深總監呂苔君）圖／LINE提供
LINE貼圖攜手現代婦女基金會號召全民用愛呼呼、終止言語暴力。（左起現代婦女基金會董事王麗容、LINE台灣執行長陳立人、LINE台灣貼圖暨創作者事業部資深總監呂苔君）圖／LINE提供

貼圖 現代婦女基金會 LINE

延伸閱讀

台大醫院LINE腹膜透析聊天機器人 小占卜越玩越健康

高雄長庚「聽希望在唱歌」音樂會 萬芳現身給癌友祝福

民間捐款私校被扣稅惹議 八成私立大學校長籲修法成「可100%抵稅」

聯手台灣設計師！GUCCI推官方LINE貼圖無料下載太懷舊

相關新聞

聯經推「小熊維尼」有聲書 首採原著錄製重現經典童話

根據統計，後疫情時代，多數一年級新生平均學習表現及故事理解力下滑。聯經出版推出「小熊維尼」與「小熊維尼和老灰驢的家」有聲...

台中三井LaLaport帶進300家品牌「南館」1/17搶先見客

台中東區新地標，由三井不動產集團所投資的大型區域型購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport」...

2022誠品年度閱讀報告「星座篇」牡羊座最愛深夜逛書店

「2022誠品年度閱讀報告」今日於誠品線上eslite.com公布，誠品剖析330萬名會員閱讀習慣發現，29歲以下的Z世...

買貼圖做公益 LINE攜手「現代婦女基金會」邀4人氣創作者「用愛呼呼」

網路的普及性與便利性讓部分民眾忘了即使是單純的文字也能對他人產生傷害。根據統計，台灣有超過2成的網路使用者曾經在網路上遭...

伊萊克斯美好生活體驗館開幕 全系列大小家電一站體驗

疫情讓民眾對居家生活環境品質的追求持續提升，也更樂於投資各式讓生活更潔淨、便利、省時省力的大小家電。瑞典精品家電品牌伊萊...

一鍋湯3200！全台北「湯底最貴火鍋」開幕 加送九孔鮑

台灣的鍋物種類多元，選擇也多。即將於12月9日正式於台北捷運中山國中站旁開幕的「如嬌花膠雞鍋物」，標榜以香港花膠雞鍋底為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。