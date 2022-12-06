伊萊克斯美好生活體驗館開幕 全系列大小家電一站體驗

疫情讓民眾對居家生活環境品質的追求持續提升，也更樂於投資各式讓生活更潔淨、便利、省時省力的大小家電。瑞典精品家電品牌伊萊克斯為深化消費體驗，宣布品牌首間「美好生活體驗館」在北市東區商圈正式開幕，完美呈現伊萊克斯家電全系列商品特色，實現北歐家庭溫暖的沉浸式氛圍，也讓消費者可以在實際體驗的過程中，更精準勾勒出最適合自己的家庭生活樣貌。

伊萊克斯台灣總經理余倩梅表示，自2021年首度從220伏特大型家電跨足適用一般家庭110伏特家電後，迅速獲得亮眼成績，包括滾筒洗衣機、洗碗機等，也正巧搭上疫情期間民眾對清潔家電的需求提升，讓整體業績較去年成長4成。明年目標除了持續擴大產品型號，提供民眾更多選擇外，也預計推出110伏特的冰箱。

伊萊克斯美好生活體驗館運用北歐設計貫穿廚房中島、都會風格廚房、洗衣間和客廳，展示了經典的700/500感應爐、極致美味900蒸烤箱、極淨呵護900洗碗機、冰箱等嵌入式廚房家電和抽油煙機；洗衣間則由極淨呵護洗脫烘衣機系列一字排開；客廳則是展示了Pure A9.2高效能抗菌空氣清淨機，以及極適家居無線濕拖吸塵器。現場除了能深度體驗伊萊克斯完整產品外，未來更預計打造廚藝教室等活動增加與會員的互動，並提供產品維修收件服務，持續強化會員體驗。