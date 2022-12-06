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伊萊克斯美好生活體驗館開幕 全系列大小家電一站體驗

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
洗衣間以伊萊克斯極淨呵護系列洗衣機各式高效洗護技術，實踐Make It Last自然永續「衣」然如新理念，降低衣物汰換率。圖／伊萊克斯提供
洗衣間以伊萊克斯極淨呵護系列洗衣機各式高效洗護技術，實踐Make It Last自然永續「衣」然如新理念，降低衣物汰換率。圖／伊萊克斯提供

疫情讓民眾對居家生活環境品質的追求持續提升，也更樂於投資各式讓生活更潔淨、便利、省時省力的大小家電。瑞典精品家電品牌伊萊克斯為深化消費體驗，宣布品牌首間「美好生活體驗館」在北市東區商圈正式開幕，完美呈現伊萊克斯家電全系列商品特色，實現北歐家庭溫暖的沉浸式氛圍，也讓消費者可以在實際體驗的過程中，更精準勾勒出最適合自己的家庭生活樣貌。

伊萊克斯台灣總經理余倩梅表示，自2021年首度從220伏特大型家電跨足適用一般家庭110伏特家電後，迅速獲得亮眼成績，包括滾筒洗衣機、洗碗機等，也正巧搭上疫情期間民眾對清潔家電的需求提升，讓整體業績較去年成長4成。明年目標除了持續擴大產品型號，提供民眾更多選擇外，也預計推出110伏特的冰箱

伊萊克斯美好生活體驗館運用北歐設計貫穿廚房中島、都會風格廚房、洗衣間和客廳，展示了經典的700/500感應爐、極致美味900蒸烤箱、極淨呵護900洗碗機、冰箱等嵌入式廚房家電和抽油煙機；洗衣間則由極淨呵護洗脫烘衣機系列一字排開；客廳則是展示了Pure A9.2高效能抗菌空氣清淨機，以及極適家居無線濕拖吸塵器。現場除了能深度體驗伊萊克斯完整產品外，未來更預計打造廚藝教室等活動增加與會員的互動，並提供產品維修收件服務，持續強化會員體驗。

都會風格廚房搭配伊萊克斯極致美味500兩口感應爐、嵌入式烤箱和極淨呵護洗碗機等廚房家電，十足展現北歐美學。圖／伊萊克斯提供
都會風格廚房搭配伊萊克斯極致美味500兩口感應爐、嵌入式烤箱和極淨呵護洗碗機等廚房家電，十足展現北歐美學。圖／伊萊克斯提供
Pure A9.2高效能抗菌空氣清淨機，強勁濾淨空氣，寧靜守護空氣品質，搭配極適家居無線濕拖吸塵器，守護環境清潔。圖／伊萊克斯提供
Pure A9.2高效能抗菌空氣清淨機，強勁濾淨空氣，寧靜守護空氣品質，搭配極適家居無線濕拖吸塵器，守護環境清潔。圖／伊萊克斯提供
溫潤暖光襯映石質灰牆，搭配輕淺暖柔灰色階布質柔軟沙發，為客廳區挹注北歐家的溫暖靜謐氣息。圖／伊萊克斯提供
溫潤暖光襯映石質灰牆，搭配輕淺暖柔灰色階布質柔軟沙發，為客廳區挹注北歐家的溫暖靜謐氣息。圖／伊萊克斯提供
品酩必備的Vintec酒櫃提供多種獨立式、嵌入式規格，提供各式酒類適合的存放溫度，讓生活增添儀式感。圖／伊萊克斯提供
品酩必備的Vintec酒櫃提供多種獨立式、嵌入式規格，提供各式酒類適合的存放溫度，讓生活增添儀式感。圖／伊萊克斯提供
伊萊克斯自2021年起陸續推出110伏特洗衣機、洗碗機後，在台銷售表現亮眼。圖／伊萊克斯提供
伊萊克斯自2021年起陸續推出110伏特洗衣機、洗碗機後，在台銷售表現亮眼。圖／伊萊克斯提供
廚房中島區以金屬流線搭配溫潤木紋，透過伊萊克斯各式廚房家電勾勒出專屬自己的理想廚房空間。圖／伊萊克斯提供
廚房中島區以金屬流線搭配溫潤木紋，透過伊萊克斯各式廚房家電勾勒出專屬自己的理想廚房空間。圖／伊萊克斯提供

廚房 冰箱 家電

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