一鍋湯3200！全台北「湯底最貴火鍋」開幕 加送九孔鮑

台灣的鍋物種類多元，選擇也多。即將於12月9日正式於台北捷運中山國中站旁開幕的「如嬌花膠雞鍋物」，標榜以香港花膠雞鍋底為設計靈感，將每斤要價萬元的「花膠」入饌，推出「黃金花膠雞湯鍋」，光湯底就要價3,200元，估計將成為「全台北湯底最貴的火鍋店」。同時店內也提供日本A5和牛、海鮮、手工鍋料可供搭配。為慶祝新店開幕，即日起至12月31日期間，凡消費就加送同桌每人「九孔鮑魚」1隻。

「花膠」為中菜四大珍稀海味之一，即是「鮑、參、肚、翅」中的「肚」，也就是海魚的魚鰾。如嬌指出，花膠味道鮮美、營養價值高，主要成分為膠原蛋白，還有多種維生素以及微量元素，自古以來就是宮廷進補、女性保養的聖品，也是香港常使用的煲湯食材。如嬌創辦人之一的許益豪，即以過去在香港的餐飲經驗，結合王家揚、陳勁維、邱泓傑等夥伴之力共創如嬌，讓台灣民眾也能品嚐到港式經典滋味。

主打的「黃金花膠雞湯鍋」，先使用玉米雞、帶骨金華火腿、北海道干貝耗時熬煮湯頭，完成後將雞隻取出，再放入另隻雞作為鍋底食材，並且加入每斤要價萬元的「野生鱸魚花膠」入饌。湯底帶有鮮明的金黃色澤，入口可感受到濃郁風味及溫潤膠質感。燉煮過的玉米雞，肉質細緻緊實，可搭配松露蔥油醬或胡椒粉品嚐。同時店內也提供「剝皮辣椒酸白菜雞湯鍋」，同樣採黃金雞湯作為基底，並改加入手工剝皮辣椒、酸白菜、枸杞、紅棗、杏鮑菇等食材，帶有鹹辣酸甜的鮮味，各有不同特色。「黃金花膠雞湯鍋」每鍋3,200元（不含全雞則為2,200元），「剝皮辣椒酸白菜雞湯鍋」每鍋為1,300元。

除此之外，店內提供日本A5和牛、美國無骨牛小排、板腱牛肉、西班牙伊比利豬、鮮雞佛等不同肉盤，每份200～1,880元，並有多種海鮮、蔬菜與手工丸餃可供搭配。另外還有雙人套餐、四人套餐可供選擇，各為980、2,880元。針對追求豪華感的民眾，如嬌打造「雙龍戲珠御用海陸套餐」，內含日本A5和牛、Prime無骨牛小排、鮮雞佛，以及波士頓龍蝦、紅蟳、生食級干貝、現流龍膽石斑等多樣海鮮，共計12種品項，每套8,380元，適合4～5人共享，需預定。

除了鍋物料理外，店內提供「剝皮辣椒鮮活醬蟹」，將韓式醬蟹結合中式剝皮辣椒元素，帶來全新的味覺體驗，並且還提供海苔與白飯搭配，並有熱薑茶暖身，每組550元。另外還有以自製XO醬、日本海膽調味的「海膽XO醬乾拌麵」，每份280元。另款「柴魚紅蔥雞油飯」亦是店家推薦的主食，每份80元。業者表示，由於黃金花膠雞湯鍋的食材成本因素，連帶鍋底售價較高，建議多人共享。而且店內食材選擇眾多、奢儉由人，試營運期間，平均每人客單價約1,200～1,400元，

如嬌地點鄰近台北捷運中山國中站，以東西融合的風格為設計語彙，可見到桃花、水墨、書法等元素，入口並設有燈籠打卡牆供民眾拍照留念。店內共規劃44席座位，其中包含8人、6人獨立包廂。為慶祝新店試營運後正式開幕，即日起至12月31日期間，凡消費即可享每人一隻「鮮活九孔鮑魚」，價值128元。

雙龍戲珠御用海陸套餐，內含日本A5和牛、Prime無骨牛小排、波士頓龍蝦、紅蟳等食材，每套8,380元。記者陳睿中／攝影 剝皮辣椒鮮活醬蟹，每份550元。記者陳睿中／攝影 如嬌主打以「花膠」入饌的「黃金花膠雞湯鍋」。記者陳睿中／攝影 如嬌店內主打東西融合的裝潢風格。記者陳睿中／攝影 如嬌使用野生鱸魚花膠，每斤要價萬元。記者陳睿中／攝影 海膽XO醬乾拌麵，每份280元。記者陳睿中／攝影 日本A5和牛，每份1,880元。記者陳睿中／攝影 美國Prime無骨牛小排，半份480，全份950元。記者陳睿中／攝影 西班牙伊比利豬梅花，半份350，全份700元。記者陳睿中／攝影 柴魚紅蔥雞油飯食，每份80元。記者陳睿中／攝影