吃石斑變簡單 飯店主廚變成冷凍調理包
為了推銷石斑魚，屏東縣政府與六福集團合作，推出石斑魚冷凍料理包（酸菜口味及麻婆豆腐口味），六福萬怡資深主廚教民眾將料理包變化，簡易烹煮製作成水煮酸菜石斑魚，及麻婆石斑豆腐燴飯、乾拌麵等料理。
即日起，在六福美饌電商平台-屏東好物專區(https://reurl.cc/6LD16k) 下單購買好漁箱，即加碼贈送龍膽石斑飛魚卵香腸一包，另凡購買關西六福莊生態渡假旅館聖誕專案，也可加購方式外帶主廚特製石斑魚冷凍料理包。
縣政府輔導石斑魚業者及水產品業者，開發加工品及電商通路市場，增加電商網路購物銷售管道，讓民眾透過多元的電商平台採購，現推出小包裝產品，研發即時料理包，節省烹調時間，不論冷凍即時料理包或是好漁箱，都希望消費者透過便捷方式享用水產品。
六福旅遊集團表示，優惠活動延續到農曆年前，只要1680元即可享受屏東水產，還加碼贈送龍膽石斑飛魚卵香腸1包（市價250元）。此外，在關西六福莊生態渡假旅館購買關西六福莊生態渡假旅館聖誕專案，也可以100元的加購方式，外帶主廚自製石斑魚冷凍料理包（酸菜口味或麻婆豆腐口味2選1）。
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