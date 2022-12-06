快訊

游盈隆提醒別小看侯友宜 「他是比哥吉拉還凶悍、更大隻的大金剛」

否認指陳明通很快就下台 高嘉瑜晚間貼合照改口道歉：對師恩沒有或忘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星OLED電視亮彩登台！早鳥購機送愛馬仕 登錄再送萬元禮券

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
三星宣布正式在台推出全新OLED電視，預計2023年1月上旬陸續於全台指定通路上市。圖／台灣三星電子提供
三星宣布正式在台推出全新OLED電視，預計2023年1月上旬陸續於全台指定通路上市。圖／台灣三星電子提供

對畫質要求越來越高的消費者，不管是追劇、打Game，都想要用大螢幕更過癮，三星宣布正式在台推出全新OLED電視S95B，採用自家QD-OLED自體發光面板，加上獨家量子點薄膜，打造更廣色域、更高亮度、更款廣視角的全新視聽娛樂體驗。

有別於他牌OLED技術，三星OLED電視的QD-OLED自體發光科技，使用的是藍光背光OLED，搭配三星獨家量子點薄膜，讓色彩更加清晰、也更節省耗能，除了榮獲VDE護眼認證，也榮獲Pantone Validated認證，能精準表現逾2,000種Pantone色彩與多種膚色；極廣域視角，更在多人同時觀看時，無論在任何角度都能享受如同C位的視覺效果。

而三星觀察國外發售後的消費者反饋，有超過5成的使用者會連結遊戲主機使用，透過內建4組HDMI 2.1，最高支援4K@120fps超高更新頻率，並榮獲FreeSync Premium認證，且可根據喜好調整為21:9或32:9畫面比例、快速喚出Game Bar遊戲工具列，再加上支援杜比全景聲、搭載2.2.2聲道真實天空音場，結合聲音隨畫面影像移動的獨家魔術音效功能，讓S95B成為遊戲愛好者的首選。

三星OLED電視S95B在台共推出55吋、65吋兩種尺寸，建議售價分別為72,900元、97,900元，自12月13日起開放早鳥訂購，預計2023年1月上旬陸續於全台指定通路上市。凡於2023年2月28日前購機，登錄即送10,000元郵政禮券，早鳥消費者於12月31日前購機，另加贈愛馬仕經典絲巾乙條。

三星OLED電視榮獲Pantone Validated認證，逾2,000種Pantone色彩與多種膚色精準呈現。圖／台灣三星電子提供
三星OLED電視榮獲Pantone Validated認證，逾2,000種Pantone色彩與多種膚色精準呈現。圖／台灣三星電子提供
三星OLED電視搭載業界首創超寬電競螢幕比功能，可快速喚出Game Bar遊戲工具列。圖／台灣三星電子提供
三星OLED電視搭載業界首創超寬電競螢幕比功能，可快速喚出Game Bar遊戲工具列。圖／台灣三星電子提供
三星電視豪華陣容再添生力軍，OLED電視強勢登台。圖／台灣三星電子提供
三星電視豪華陣容再添生力軍，OLED電視強勢登台。圖／台灣三星電子提供

禮券 三星 OLED 電視

延伸閱讀

三星、LG均投入新款混合實境頭戴裝置的面板設計 明年將提供蘋果使用

LG秀全球最大97吋OLED電視 能貼合牆面、價格曝光

蘋果還在掙扎！iPhone SE 4尺寸2選1 還有這原因恐讓手機變貴

史上最輕16吋OLED筆電Acer Swift Edge在台開賣 買就抽5千LINE Points

相關新聞

聯經推「小熊維尼」有聲書 首採原著錄製重現經典童話

根據統計，後疫情時代，多數一年級新生平均學習表現及故事理解力下滑。聯經出版推出「小熊維尼」與「小熊維尼和老灰驢的家」有聲...

台中三井LaLaport帶進300家品牌「南館」1/17搶先見客

台中東區新地標，由三井不動產集團所投資的大型區域型購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport」...

2022誠品年度閱讀報告「星座篇」牡羊座最愛深夜逛書店

「2022誠品年度閱讀報告」今日於誠品線上eslite.com公布，誠品剖析330萬名會員閱讀習慣發現，29歲以下的Z世...

三星OLED電視亮彩登台！早鳥購機送愛馬仕 登錄再送萬元禮券

對畫質要求越來越高的消費者，不管是追劇、打Game，都想要用大螢幕更過癮，三星宣布正式在台推出全新OLED電視S95B，...

小清新食堂變身MUSA kitchen 耶誕跨年餐自取享9折

「MUSA kitchen芭花家食堂」即日起至12月31日，推出兩款聖誕餐及跨年餐點，分別是針對情侶的「Santa Cl...

台鐵藍皮解憂號10月起調漲 雙東居民另有優惠

台鐵藍皮解憂號從去年10月上路以來，熱潮不減，尤其是可以一次看到南迴秘境以及海上列車的美景，是現下網美打卡IG的熱門選項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。