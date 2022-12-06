三星OLED電視亮彩登台！早鳥購機送愛馬仕 登錄再送萬元禮券

對畫質要求越來越高的消費者，不管是追劇、打Game，都想要用大螢幕更過癮，三星宣布正式在台推出全新OLED電視S95B，採用自家QD-OLED自體發光面板，加上獨家量子點薄膜，打造更廣色域、更高亮度、更款廣視角的全新視聽娛樂體驗。

有別於他牌OLED技術，三星OLED電視的QD-OLED自體發光科技，使用的是藍光背光OLED，搭配三星獨家量子點薄膜，讓色彩更加清晰、也更節省耗能，除了榮獲VDE護眼認證，也榮獲Pantone Validated認證，能精準表現逾2,000種Pantone色彩與多種膚色；極廣域視角，更在多人同時觀看時，無論在任何角度都能享受如同C位的視覺效果。

而三星觀察國外發售後的消費者反饋，有超過5成的使用者會連結遊戲主機使用，透過內建4組HDMI 2.1，最高支援4K@120fps超高更新頻率，並榮獲FreeSync Premium認證，且可根據喜好調整為21:9或32:9畫面比例、快速喚出Game Bar遊戲工具列，再加上支援杜比全景聲、搭載2.2.2聲道真實天空音場，結合聲音隨畫面影像移動的獨家魔術音效功能，讓S95B成為遊戲愛好者的首選。

三星OLED電視S95B在台共推出55吋、65吋兩種尺寸，建議售價分別為72,900元、97,900元，自12月13日起開放早鳥訂購，預計2023年1月上旬陸續於全台指定通路上市。凡於2023年2月28日前購機，登錄即送10,000元郵政禮券，早鳥消費者於12月31日前購機，另加贈愛馬仕經典絲巾乙條。