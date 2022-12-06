小清新食堂變身MUSA kitchen 耶誕跨年餐自取享9折

「MUSA kitchen芭花家食堂」即日起至12月31日，推出兩款聖誕餐及跨年餐點，分別是針對情侶的「Santa Claus雙人燭光套餐」，以及適合團體用餐的「MUSA PARTY set芭花家派對歡聚餐」，可選擇於店內用餐也可外帶、外送或送禮，店內自取享9折優惠。凡訂購「MUSA PARTY set芭花家派對歡聚餐」，就贈送芭花家特調的熱紅酒香料。

2015年時，「MUSA kitchen芭花家食堂」只是一個小小的腳踏餐車「小清新食堂」，每天清晨到市場採買最新鮮食材後，獨自在家中廚房，烹調出一個個健康又美味的便當，默默累積了許多死忠粉絲。2020年年末，「小清新食堂」在眾多粉絲支持之下設立實體店面「MUSA kitchen芭花家食堂」，一直以來堅持著以橄欖油、天然穀物、新鮮時令蔬菜、優質蛋白質為主的地中海飲食，最新鮮嚴選的蔬菜，獨家調製的醬汁。

「Santa Claus雙人燭光套餐」包括法式節慶洛林鹹派（兩片）、歐風法棍左腰果青醬、爐烤鮮蔬溫沙拉盤左巴薩米克醋、起司火山波隆納豬肉醬麵、迷迭香金黃烤半雞、甜點伯爵茶奶酪或檸檬玫瑰塔（擇二）、飲料有唐寧茶、咖啡、精選紅酒（擇二），原價1,899元，12月15日前預購價1,699元。

「MUSA PARTY set芭花家派對歡聚餐」包括聖誕南瓜湯、歐風法棍佐腰果青醬、法式節慶洛林鹹派一模、爐烤鮮蔬溫沙拉盤左巴薩米克醋、起司火山波隆納肉醬麵、迷迭香料烤全雞（建議5至6人享用，人數眾多可再加購威靈頓慢烤豬）、甜點檸檬玫瑰塔六顆，原價3,399元，12月15日前預購價2,999元。另有「威靈頓慢烤豬」可單點，原價699元，派對加購價499元。

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