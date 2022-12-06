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聯經推「小熊維尼」有聲書 首採原著錄製重現經典童話

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
聯經出版推出「小熊維尼」與「小熊維尼和老灰驢的家」有聲書，邀請家長將此書當成當成床邊故事，一天15分鐘聽一則故事。圖／聯經提供
聯經出版推出「小熊維尼」與「小熊維尼和老灰驢的家」有聲書，邀請家長將此書當成當成床邊故事，一天15分鐘聽一則故事。圖／聯經提供

根據統計，後疫情時代，多數一年級新生平均學習表現及故事理解力下滑。聯經出版推出「小熊維尼」與「小熊維尼和老灰驢的家」有聲書，邀請家長將此書當成當成床邊故事，一天15分鐘聽一則故事，在睡前播放陪伴著孩子入睡；既可培養孩子的故事理解力，還可從小熊維尼的「熊」生哲學中，教導孩子友誼的真諦與生命的意義。

「小熊維尼」與「小熊維尼和老灰驢的家」是英國作家米恩（A. A. Milne）創作的經典故事。米恩從觀察兒子和玩偶的互動中，以親切、幽默的筆調，寫成經典的兒童讀物，經由各種角色所經歷的故事，陪伴孩子一起走過生命裡的喜怒哀樂。40年後，華特迪士尼（Walt Disney）延伸創造出小熊維尼這個卡通人物，維尼討喜的外貌與敦厚的性格深植人心，獲得大小朋友的喜愛。

小熊維尼的故事風靡全球。在作品問世即將滿百年之際，聯經出版推出「小熊維尼」與「小熊維尼和老灰驢的家」有聲書。聯經表示，這是第一次以原著作者米恩創作的故事、全文錄製而成的國語版有聲書。過往市面上雖有零星的小熊維尼故事有聲書，但都只是節錄的版本，這次則是首次完整呈現「小熊維尼」與「小熊維尼和老灰驢的家」，並邀請「響亮亮的配音員」創辦人、知名配音員王冠蓉老師擔任配音，一人演繹書中的多種角色。

「我將自己設定是一個媽媽，念著床邊故事給孩子聽。」王冠蓉表示，而作者米恩對兒子巨大的愛，才創造出如此精采的故事，「這讓我把自己當作一個傳遞者，真實地把父母對孩子的愛傳遞出去。」

除了文本採用完整原著外，聯經出版還大膽選用女聲來演繹各種角色。小熊維尼的故事裡，除了羅賓是人類以外，其他角色都是動物，且角色設定多以男性為主，聯經出版希望可以打破既定的印象，創造出嶄新的小熊維尼。

值得一提的是，這部經典的兒童故事融入了許多詩歌體的童詩，挑戰配音員聲音表現的功力。在企劃之初，聯經明確設定回歸到有聲書的本色。在錄製時，有些地方朗讀者會用哼唱的方式轉述，一聽就知道角色現在正在唱歌；有些地方則以有節奏感的吟詩詮釋。相較於動畫版呈現立即性的視覺刺激，有聲書透過聆聽與想像，創造出更廣大的世界。

聯經出版推出「小熊維尼」與「小熊維尼和老灰驢的家」有聲書，邀請家長將此書當成當成床邊故事，一天15分鐘聽一則故事。圖／聯經提供
聯經出版推出「小熊維尼」與「小熊維尼和老灰驢的家」有聲書，邀請家長將此書當成當成床邊故事，一天15分鐘聽一則故事。圖／聯經提供

小熊維尼 聯經出版 童書

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