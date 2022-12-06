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500趴2022／巴部農帶民眾喝好水！搭配美食風味更延續

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
巴部農於500趴活動現場推出體驗優惠、打卡送水等方案。500輯攝影團隊／攝影
巴部農於500趴活動現場推出體驗優惠、打卡送水等方案。500輯攝影團隊／攝影

12月2日至12月4日於台北101水舞廣場所舉行的「500趴」活動，已經順利劃下句點，三日合計吸引12萬名民眾造訪。本屆500趴的展攤中，「巴部農天然鹼性礦泉水」乃是首度出攤，並且於現場推出「打卡送礦泉水」、「體驗優惠組」等不同方案，因此吸引許多民眾駐足，一同享受巴部農礦泉水的清甜口感。

獲得許多咖啡師、茶道師青睞，並且被選為國際級度假中心、米其林餐廳、遊艇俱樂部指定飲水的「巴部農天然鹼性礦泉水」，為台灣僅見的火山玄武岩礦泉水，水齡已經有4,500年的歷史，水質甘甜、滑順、無澀感，同時呈稀有的pH9.0天然鹼性，還發現為罕見的天然負電位、富含「水中黃金」偏硅酸，原生小分子團48.88Hz也具有好吸收、幫助代謝的特質。

500趴活動中，鮮少促銷的巴部農，特別推出3瓶組原價150元、特價100元的體驗優惠，另外還有會員專屬整箱折扣、加送環保水壺等方案；現場完成打卡任務，也可免費獲得巴部農礦泉水。國際品水師黃浚維就表示，500趴現場有許多美食，吃完美食之後，最需要的就是將口中的味道保留。因巴部農礦泉水含有礦物質，因此搭配美食，也有助於保留風味，許多餐飲主廚都喜歡用巴部農礦泉水搭配餐點。同時黃浚維也表示，希望透過500趴的活動，讓民眾認識巴部農、知道台灣也有好水。

國際品水師黃浚維於活動現場分享巴部農礦泉水的優點與特色。500輯攝影團隊／攝影
國際品水師黃浚維於活動現場分享巴部農礦泉水的優點與特色。500輯攝影團隊／攝影

餐廳 水質

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