快訊

被郭台銘勸進力拚2024總統大選？侯友宜這樣回應

韓國瑜遭指「北聯幫的」怒告台聯黨主席劉一德 高院民事庭宣判結果曝

已婚高司男女軍官營區共宿還藉將官車掩護 海軍開鍘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這裡的植物肉沒有雷！金色三麥創造「餐桌共好」正循環

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
煨力十足醋燒魚。圖／金色三麥提供。
煨力十足醋燒魚。圖／金色三麥提供。

金色三麥執行長葉冠廷希望金色三麥成為串連台灣在地食材的平台，創造出生產者、餐飲業者、消費者三方「餐桌共好」的正向循環。圖／金色三麥提供。
金色三麥執行長葉冠廷希望金色三麥成為串連台灣在地食材的平台，創造出生產者、餐飲業者、消費者三方「餐桌共好」的正向循環。圖／金色三麥提供。

今年甫以SUNMAI金色三麥榮獲歐洲啤酒之星大賽冠軍的金色三麥集團，又有新作品。由於環保意識讓永續飲食概念蔚為潮流，為了打造出對環境、餐飲產業、消費者三方「餐桌共好」正循環，金色三麥攜手亞洲植物肉先驅OMNI，推出純植物海鮮創意料理，多道新品讓金色三麥蔬食餐點、飲品累計達43道，即日起於全台門市供應。

此外，SUNMAI金色三麥的世界冠軍團隊也跨足「發酵」新領域，結合在地食材再展釀造實力，推出SUNMAI金色三麥第一款無酒精飲品「紅烏龍康普茶」，選用台灣特有的紅烏龍原片茶葉，以天然龍眼蜜襯托茶香層次，將風靡歐美的健康飲品「康普茶」釀出在地台灣味，預計12月底在全台灣金色三麥門市上市。

金色三麥執行長葉冠廷表示，金色三麥從三年前就開始在菜單上植物肉，「這是潮流所趨，就像電動車逐漸取代使用內燃機引擎的汽車一樣。金色三麥響應全球永續趨勢，自啤酒餐廳跨界蔬食餐飲，新菜單從前菜、主食、甜點到飲品，提供43道豐富蔬食選擇，佔比高達全品項40%；到2030年，佔比會提高到90%」。葉冠廷同時強調：「在永續的前提下，我們的原則是『美味優先』，菜一定要好吃」。

金色三麥執行長葉冠廷希望金色三麥成為串連台灣在地食材的平台，創造出生產者、餐飲業者、消費者三方「餐桌共好」的正向循環。圖／金色三麥提供。
金色三麥執行長葉冠廷希望金色三麥成為串連台灣在地食材的平台，創造出生產者、餐飲業者、消費者三方「餐桌共好」的正向循環。圖／金色三麥提供。

在今天的記者發表會上，葉冠廷所堅持的「美味優先」，完全吃得到。「溫室嫩蕨貓沙拉」採用來自「晁陽」太陽能溫室的精品級無毒栽培過貓蕨菜，細嫩滑脆，搭配慢炒與冷藏熟成的手工和風洋蔥醬汁，在微甜微酸中襯出野菜的清鮮。

溫室嫩蕨貓沙拉。圖／金色三麥提供。
溫室嫩蕨貓沙拉。圖／金色三麥提供。

「酒醋翻紅煎蟹餅」以新鮮蕃茄、韓式辣醬、韓式辣椒粉熬出醬汁，由於OMNI新蟹餅事先浸泡過昆布汁，所以吃得到海的味道，也嚐得到蟹肉的纖維感，相當滿足。

酒醋翻紅煎蟹餅。圖／金色三麥提供。
酒醋翻紅煎蟹餅。圖／金色三麥提供。

「煨力十足醋燒魚」靈感來自上海式濃油赤醬的豐厚調味，慢煮、醬香、甜美，融合多種辛香料與江西老陳醋帶來渾厚香氣，讓OMNI新魚柳沈浸陳年的深度，吸收香濃馥郁的醬汁，讓人一口接一口。

「酥麻川辣新魚柳」將OMNI新魚柳先炸再炒，讓食材渾身裹滿宮保乾辣椒與花椒香氣，外酥內嫩的酥麻口感，完全顛覆所有人對於「植物肉」的想像。

酥麻川辣新魚柳。圖／金色三麥提供。
酥麻川辣新魚柳。圖／金色三麥提供。

SUNMAI金色三麥首款無酒精飲品「紅烏龍康普茶」，也十分令人驚艷。使用紅烏龍「原片茶葉」充分釋放飽滿香氣，再以台灣消費者熟悉的「龍眼蜜」取代發酵所需糖分，並採用自家培養的康普茶菌種，喝的時候帶著蜂蜜香與果醋般的微酸，以及碳酸氣泡的爽冽感，尾韻帶有深邃而迷人的茶感，但卻沒有太多澀味。

SUNMAI金色三麥首款無酒精飲品「紅烏龍康普茶」，相當令人驚艷。圖／金色三麥提供。
SUNMAI金色三麥首款無酒精飲品「紅烏龍康普茶」，相當令人驚艷。圖／金色三麥提供。

通常在餐廳點菜時，許多人看到「植物肉」時都會再三思索，深怕花了錢卻踩到雷；但是在金色三麥餐廳的新菜單當中，今天吃到的多道純植海鮮創意料理不但沒有雷，還好吃得很，饕客大可放心點菜。

創意料理 餐廳

延伸閱讀

環團呼籲「氣候變遷因應法」納入低碳蔬食推廣

天元扶輪社發起蔬食小學堂 巡迴台中40校推廣茹素

「世界無肉日」4超商推蔬食新品 米其林綠星時髦蔬食店「小小樹食」也聯名

連續28天！穿國家隊球衣打卡內用 金色三麥請你喝啤酒

相關新聞

台中三井LaLaport帶進300家品牌「南館」1/17搶先見客

台中東區新地標，由三井不動產集團所投資的大型區域型購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport」...

2022誠品年度閱讀報告「星座篇」牡羊座最愛深夜逛書店

「2022誠品年度閱讀報告」今日於誠品線上eslite.com公布，誠品剖析330萬名會員閱讀習慣發現，29歲以下的Z世...

這裡的植物肉沒有雷！金色三麥創造「餐桌共好」正循環

今年甫以SUNMAI金色三麥榮獲歐洲啤酒之星大賽冠軍的金色三麥集團，又有新作品。由於環保意識讓永續飲食概念蔚為潮流，為了...

天氣忽冷忽熱小心感冒！專家教睡覺「三明治蓋被法」

天氣忽冷忽熱，一下子冷，一下子又返暖，讓很多人晚上都不知道該如何睡覺，甚至可能不小心就感冒了，到底晚上睡覺時，要如何蓋被...

聯手台灣設計師！GUCCI推官方LINE貼圖無料下載太懷舊

你身上的衣物不只用來保暖，更在線條、輪廓、顏色、風格中藏入了訊息，一如社群轉體中的貼圖，結合了文字與影像，更有某種自身的...

全家便利商店「12.12年終盛典」咖啡、霜淇淋限時閃購優惠

充滿節慶感的12月，除了期待聖誕佳節及跨年，全家便利商店「12.12年終盛典」也帶來滿滿驚喜！即日起至2023年1月3日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。