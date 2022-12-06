這裡的植物肉沒有雷！金色三麥創造「餐桌共好」正循環

金色三麥執行長葉冠廷希望金色三麥成為串連台灣在地食材的平台，創造出生產者、餐飲業者、消費者三方「餐桌共好」的正向循環。圖／金色三麥提供。

今年甫以SUNMAI金色三麥榮獲歐洲啤酒之星大賽冠軍的金色三麥集團，又有新作品。由於環保意識讓永續飲食概念蔚為潮流，為了打造出對環境、餐飲產業、消費者三方「餐桌共好」正循環，金色三麥攜手亞洲植物肉先驅OMNI，推出純植物海鮮創意料理，多道新品讓金色三麥蔬食餐點、飲品累計達43道，即日起於全台門市供應。

此外，SUNMAI金色三麥的世界冠軍團隊也跨足「發酵」新領域，結合在地食材再展釀造實力，推出SUNMAI金色三麥第一款無酒精飲品「紅烏龍康普茶」，選用台灣特有的紅烏龍原片茶葉，以天然龍眼蜜襯托茶香層次，將風靡歐美的健康飲品「康普茶」釀出在地台灣味，預計12月底在全台灣金色三麥門市上市。

金色三麥執行長葉冠廷表示，金色三麥從三年前就開始在菜單上植物肉，「這是潮流所趨，就像電動車逐漸取代使用內燃機引擎的汽車一樣。金色三麥響應全球永續趨勢，自啤酒餐廳跨界蔬食餐飲，新菜單從前菜、主食、甜點到飲品，提供43道豐富蔬食選擇，佔比高達全品項40%；到2030年，佔比會提高到90%」。葉冠廷同時強調：「在永續的前提下，我們的原則是『美味優先』，菜一定要好吃」。

金色三麥執行長葉冠廷希望金色三麥成為串連台灣在地食材的平台，創造出生產者、餐飲業者、消費者三方「餐桌共好」的正向循環。圖／金色三麥提供。

在今天的記者發表會上，葉冠廷所堅持的「美味優先」，完全吃得到。「溫室嫩蕨貓沙拉」採用來自「晁陽」太陽能溫室的精品級無毒栽培過貓蕨菜，細嫩滑脆，搭配慢炒與冷藏熟成的手工和風洋蔥醬汁，在微甜微酸中襯出野菜的清鮮。

溫室嫩蕨貓沙拉。圖／金色三麥提供。

「酒醋翻紅煎蟹餅」以新鮮蕃茄、韓式辣醬、韓式辣椒粉熬出醬汁，由於OMNI新蟹餅事先浸泡過昆布汁，所以吃得到海的味道，也嚐得到蟹肉的纖維感，相當滿足。

酒醋翻紅煎蟹餅。圖／金色三麥提供。

「煨力十足醋燒魚」靈感來自上海式濃油赤醬的豐厚調味，慢煮、醬香、甜美，融合多種辛香料與江西老陳醋帶來渾厚香氣，讓OMNI新魚柳沈浸陳年的深度，吸收香濃馥郁的醬汁，讓人一口接一口。

「酥麻川辣新魚柳」將OMNI新魚柳先炸再炒，讓食材渾身裹滿宮保乾辣椒與花椒香氣，外酥內嫩的酥麻口感，完全顛覆所有人對於「植物肉」的想像。

酥麻川辣新魚柳。圖／金色三麥提供。

SUNMAI金色三麥首款無酒精飲品「紅烏龍康普茶」，也十分令人驚艷。使用紅烏龍「原片茶葉」充分釋放飽滿香氣，再以台灣消費者熟悉的「龍眼蜜」取代發酵所需糖分，並採用自家培養的康普茶菌種，喝的時候帶著蜂蜜香與果醋般的微酸，以及碳酸氣泡的爽冽感，尾韻帶有深邃而迷人的茶感，但卻沒有太多澀味。

SUNMAI金色三麥首款無酒精飲品「紅烏龍康普茶」，相當令人驚艷。圖／金色三麥提供。

通常在餐廳點菜時，許多人看到「植物肉」時都會再三思索，深怕花了錢卻踩到雷；但是在金色三麥餐廳的新菜單當中，今天吃到的多道純植海鮮創意料理不但沒有雷，還好吃得很，饕客大可放心點菜。