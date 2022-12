2022誠品年度閱讀報告「星座篇」牡羊座最愛深夜逛書店

「2022誠品年度閱讀報告」今日於誠品線上eslite.com公布,誠品剖析330萬名會員閱讀習慣發現,29歲以下的Z世代購書比例最高、達3成,所以別再說年輕人不讀書了。另外,也有關於星座的有趣發現,「水瓶座」是買書前段班,閱讀領月涉獵最廣;最愛在深夜時段逛夜書店的是「牡羊座」,最常在晚上10點至清晨6點於誠品信義店買書。

2022誠品年度閱讀報告也首次觀察12星座讀者,發現「水瓶座」是買書前段班,閱讀領域涵蓋商業財經、自然科學、文學創作、旅遊休閒和健康生活等類型;「金牛座」偏好藝術設計、「摩羯座」鍾愛歷史文化、「處女座」最常購買語言考試用書。「獅子座」最愛閱讀社會科學類書籍;「射手座」偏愛哲學思想;而最愛在深夜逛夜書店則是「牡羊座」。

不只有K-POP、K-DRAMA風潮,誠品發現年輕化閱讀趨勢也展現在閱讀韓流上。韓國作家李美芮《歡迎光臨夢境百貨2:找回不再做夢的人》拿下2022誠品書店翻譯文學年度TOP1,打敗在翻譯文學暢銷多年的東野圭吾、川口俊和、泰絲格里森等作家;韓語學習熱潮像是《哥教的是韓語語感》、《我的第一本韓語文法》都持續熱銷。年度5大「主廚作家」吹起日韓風,韓國廚神白種元、韓籍五星主廚孫榮、百萬人氣日籍主廚MASA皆上榜,知名國際主廚江振誠和「法菜南霸天」簡天才也入列。

年度5大「漫畫作家」全由日本作家拿下,包括《SPY X FAMILY間諜家家酒》遠藤達哉、《ONE PIECE航海王》尾田栄一郎、《名偵探柯南》青山剛昌、《咒術迴戰》芥見下々和《鬼滅之刃》吾峠呼世晴。

經典品牌與潮流設計各領風騷,擁有75年歷史的迪奧創辦人智慧語錄《The World According to Christian Dior》、香奈兒新書《The Little Guide to Coco Chanel》、《Chanel Paperscapes》等,都成為精品擁戴者的珍藏寶典;前LV男裝設計總監Virgil Abloh作品集《Virgil Abloh. Nike. ICONS》不但跨年長銷,影響他甚深的街頭塗鴉藝術文化與球鞋相關書籍,如《Soled Out: The Golden Age of Sneaker Advertising》也是潮牌愛好者的收藏品。

誠品書店「2022暢銷書榜暨主題展」即日起至明年2/16於全台書店及誠品線上同步開展,參展商品3本以上7.5折優惠;年底前誠品線上可享50元購書金,12/6至12/9滿888元再折80元。