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2022誠品年度閱讀報告「星座篇」牡羊座最愛深夜逛書店

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
「2022誠品年度閱讀報告」首度觀察12星座讀者，發現最愛在深夜逛夜書店是「牡羊座」。記者江佩君／攝影
「2022誠品年度閱讀報告」首度觀察12星座讀者，發現最愛在深夜逛夜書店是「牡羊座」。記者江佩君／攝影

「2022誠品年度閱讀報告」今日於誠品線上eslite.com公布，誠品剖析330萬名會員閱讀習慣發現，29歲以下的Z世代購書比例最高、達3成，所以別再說年輕人不讀書了。另外，也有關於星座的有趣發現，「水瓶座」是買書前段班，閱讀領月涉獵最廣；最愛在深夜時段逛夜書店的是「牡羊座」，最常在晚上10點至清晨6點於誠品信義店買書。

2022誠品年度閱讀報告也首次觀察12星座讀者，發現「水瓶座」是買書前段班，閱讀領域涵蓋商業財經、自然科學、文學創作、旅遊休閒和健康生活等類型；「金牛座」偏好藝術設計、「摩羯座」鍾愛歷史文化、「處女座」最常購買語言考試用書。「獅子座」最愛閱讀社會科學類書籍；「射手座」偏愛哲學思想；而最愛在深夜逛夜書店則是「牡羊座」。

不只有K-POP、K-DRAMA風潮，誠品發現年輕化閱讀趨勢也展現在閱讀韓流上。韓國作家李美芮《歡迎光臨夢境百貨2：找回不再做夢的人》拿下2022誠品書店翻譯文學年度TOP1，打敗在翻譯文學暢銷多年的東野圭吾、川口俊和、泰絲格里森等作家；韓語學習熱潮像是《哥教的是韓語語感》、《我的第一本韓語文法》都持續熱銷。年度5大「主廚作家」吹起日韓風，韓國廚神白種元、韓籍五星主廚孫榮、百萬人氣日籍主廚MASA皆上榜，知名國際主廚江振誠和「法菜南霸天」簡天才也入列。

年度5大「漫畫作家」全由日本作家拿下，包括《SPY X FAMILY間諜家家酒》遠藤達哉、《ONE PIECE航海王》尾田栄一郎、《名偵探柯南》青山剛昌、《咒術迴戰》芥見下々和《鬼滅之刃》吾峠呼世晴。

經典品牌與潮流設計各領風騷，擁有75年歷史的迪奧創辦人智慧語錄《The World According to Christian Dior》、香奈兒新書《The Little Guide to Coco Chanel》、《Chanel Paperscapes》等，都成為精品擁戴者的珍藏寶典；前LV男裝設計總監Virgil Abloh作品集《Virgil Abloh. Nike. ICONS》不但跨年長銷，影響他甚深的街頭塗鴉藝術文化與球鞋相關書籍，如《Soled Out: The Golden Age of Sneaker Advertising》也是潮牌愛好者的收藏品。

誠品書店「2022暢銷書榜暨主題展」即日起至明年2/16於全台書店及誠品線上同步開展，參展商品3本以上7.5折優惠；年底前誠品線上可享50元購書金，12/6至12/9滿888元再折80元。

「2022誠品年度閱讀報告」發現，29歲以下Z世代購書比例最高。圖／誠品提供
「2022誠品年度閱讀報告」發現，29歲以下Z世代購書比例最高。圖／誠品提供
面對年輕化的閱讀趨勢，2022年誠品積極透過數位社群推薦逾2000本好書。圖／誠品提供
面對年輕化的閱讀趨勢，2022年誠品積極透過數位社群推薦逾2000本好書。圖／誠品提供

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